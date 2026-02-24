Presidente Trump: restituite i soldi e smettetela di accaparrarvene altri (di Jeffrey Sachs)



di Jeffrey Sachs - Common Dreams

Presidente Donald Trump, avete sottratto fondi al popolo statunitense che non vi appartenevano. Restituiteli e mettete fine a questo abuso di potere.

Venerdì, la Corte Suprema ha confermato quanto molti di noi avevano sostenuto fin dall'inizio: i vostri dazi onnicomprensivi rappresentavano un eccesso di potere esecutivo illegittimo. La Costituzione conferisce al Congresso, non al presidente, l'autorità di stabilire i dazi. Eppure avete invocato poteri di emergenza che non avete, in risposta a una presunta emergenza nazionale che non esiste. Si è trattato di un'accentrazione di potere, e la corte lo ha stabilito.

Presidente Trump, il vostro regime tariffario era illegale, ingiusto e dannoso per il popolo statunitense. Avete anche gravemente travisato i fatti di fronte agli statunitensi, sostenendo che fossero i paesi stranieri a pagare. Non è così. A pagare sono state le famiglie USA.

Nell'ultimo anno, circa 140 miliardi di dollari di entrate tariffarie sono stati riscossi nei porti statunitensi. Economisti della Federal Reserve Bank di New York, dell'Istituto Kiel e di altri istituti di ricerca indipendenti sono giunti alla stessa conclusione: l'onere dei dazi è ricaduto in modo schiacciante sugli importatori, sulle imprese e sui consumatori statunitensi. Gli esportatori stranieri hanno appena ridotto i loro prezzi, quindi i dazi sono stati trasferiti sugli statunitensi e si sono manifestati come prezzi più alti per consumatori e imprese.

Nell'ultimo anno, in media, le famiglie USA hanno pagato circa 1.000 dollari o più. Per le famiglie che vivono stipendio dopo stipendio, non è un concetto astratto. Si tratta di affitti portati al punto di rottura. Sono i generi alimentari che aumentano di prezzo mentre i salari non tengono il passo. Gli statunitensi della classe lavoratrice che hanno creduto alle vostre promesse sono quelli che hanno sopportato il costo di questa concentrazione di potere.

Ognuna delle affermazioni che avete fatto a favore dei dazi era infondata e si è rivelata tale. Avete detto che i dazi avrebbero ridotto drasticamente il disavanzo commerciale. Era sbagliato, perché i deficit commerciali degli Stati Uniti riflettono il basso tasso di risparmio statunitense, e in particolare gli ampi deficit di bilancio degli USA. Infatti, il deficit di beni degli Stati Uniti nel 2025 è stato di 1.241 miliardi di dollari, peggiore del deficit del 2024 di 1.215 miliardi di dollari. Avete detto che avreste ripristinato i posti di lavoro nel settore manifatturiero. Eppure, a gennaio 2026, l'occupazione nel manifatturiero era di 12,590 milioni, rispetto ai 12,673 milioni di gennaio 2025, con un calo di 83.000 posti di lavoro su base annua.

Allo stesso tempo, avete sostenuto e prorogato tagli fiscali che hanno avvantaggiato in modo sproporzionato le famiglie più ricche e le grandi aziende. Studi indipendenti hanno ripetutamente dimostrato che i maggiori benefici derivanti da questi tagli fiscali sono andati ai vertici della scala dei redditi.. L'approccio della vostra amministrazione ha di fatto concesso sgravi fiscali per i ricchi, coperti in parte da dazi regressivi che colpiscono la classe operaia e i poveri. E gran parte dei vostri tagli fiscali sono pagati con il rosso di bilancio, debiti spinti nel futuro, che saranno sopportati dai giovani di oggi negli anni a venire.

Le famiglie lavoratrici hanno pagato di più alla cassa. Le famiglie benestanti hanno ricevuto ingenti tagli fiscali. E i giovani statunitensi sono stati gravati da più debiti.

E ora si aggiunge il danno alla beffa. A seguito della sentenza della Corte Suprema, il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha chiarito la posizione dell'amministrazione. Intervenendo all'Economic Club di Dallas, ha detto: "Ho la sensazione che il popolo statunitense non lo vedrà", riferendosi alla prospettiva di assegni di rimborso per i dazi. Ha invece liquidato i rimborsi come "il massimo della previdenza sociale aziendale", sostenendo che eventuali rimborsi andrebbero agli importatori piuttosto che ai consumatori.

La Casa Bianca e il Congresso possono e devono fornire sollievo alle famiglie americane che hanno sopportato i costi di questi dazi illegali. L'amministrazione ha la responsabilità di progettare tale sollievo. Avete preso il denaro illegalmente; ora dovreste restituirlo.

Incredibilmente, in risposta alla decisione della Corte Suprema, avete appena annunciato una nuova tariffa generale del 15% ai sensi della Sezione 122 del Trade Act, questa volta presumibilmente giustificata da motivi di emergenza relativi alla bilancia dei pagamenti. La Sezione 122 potrebbe forse darvi l'autorità temporanea, fino a 150 giorni, per imporre tale dazio in risposta a gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti. Anche qui, la vostra autorità è dubbia perché gli Stati Uniti non sono in una crisi della bilancia dei pagamenti. Eppure, anche se i tribunali dovessero stabilire che avete l'autorità, non dovreste usarla.

Una tariffa generale del 15% continuerebbe semplicemente la stessa tassa regressiva sul popolo americano che avete implementato illegalmente con la pretesa di poteri di emergenza. Significherebbe ancora una volta prezzi più alti per cibo, vestiti, elettronica, materiali da costruzione e innumerevoli beni di prima necessità quotidiani. Colpirebbe ancora una volta più duramente le famiglie lavoratrici che spendono la quota maggiore del loro reddito per tali beni.

Una tassa regressiva illegale non può essere rimediata sostituendola con una tassa regressiva forse legale e temporanea. È del tutto possibile che anche la tariffa del 15% venga annullata.

Gli Stati Uniti hanno bisogno di una vera riforma fiscale. Il nostro codice fiscale è diventato un pasticcio distorto, plasmato per decenni da presidenti di entrambi i partiti per favorire il capitale rispetto al lavoro, la ricchezza rispetto all'impegno e l'oscurità rispetto all'equità. Il codice fiscale ha bisogno di progressività. Ha bisogno di chiudere le scappatoie che permettono agli statunitensi più ricchi e alle multinazionali di evitare di pagare la loro giusta quota di tasse, specialmente in un'era in cui undici centimiliardari della Silicon Valley hanno 2.600 miliardi di dollari di ricchezza personale.

Gli statunitensi che lavorano non sono comparse in una narrazione politica. Sono genitori che scelgono tra cure mediche e affitto. Sono famiglie a cui è stato detto che qualcun altro avrebbe pagato, solo per scoprire i prezzi più alti nei loro stessi carrelli della spesa.

Presidente Trump, avete chiesto agli statunitensi di credere che fosse dalla parte della gente comune. Invece, avete imposto loro tasse illegali e concesso ingenti tagli fiscali agli americani più ricchi. Ora il vostro Segretario al Tesoro dice che il governo terrà i soldi che avete preso, e avete promesso di continuare a prendere questi soldi in un modo diverso.

Restituite i 140 miliardi di dollari prelevati in base a un'autorità illegale. Non imponete una nuova tassa del 15% sulle famiglie statunitensi. Sistemate il codice fiscale onestamente e trasparentemente attraverso il Congresso.

La Costituzione esige responsabilità. La giustizia esige la restituzione dei fondi e la fine della vostra appropriazione di dazi. Il popolo statunitense merita di meglio.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

