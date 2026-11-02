Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Tusk contro Nawrocki, la crisi polacca mette a nudo le contraddizioni dell'UE

712
Tusk contro Nawrocki, la crisi polacca mette a nudo le contraddizioni dell'UE

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

La Polonia precipita in una gravissima crisi istituzionale, con il conflitto tra il governo del premier Donald Tusk e il presidente Karol Nawrocki che raggiunge un livello di scontro senza precedenti. Al centro della battaglia c'è il Tribunale costituzionale, diventato il terreno di una contesa sul controllo delle istituzioni e sulla legittimità dei poteri dello Stato. Tutto è precipitato venerdì, quando Anna Korwin-Piotrowska, giudice con maggiore anzianità di servizio tra i componenti del Tribunale, ha assunto la direzione dell'organismo disponendo la sospensione temporanea dalle funzioni del presidente Bogdan Swieczkowski e del vicepresidente Bartlomiej Sochanski. La decisione è arrivata dopo che il procuratore generale Waldemar Zurek ha presentato cinque richieste di revoca dell'immunità dei due vertici, accompagnate da cinquanta volumi di documentazione relativi alle presunte irregolarità contestate.

La mossa ha innescato una durissima reazione dell'opposizione, che ha denunciato un tentativo di conquista politica del Tribunale. Jaros?aw Kaczy?ski e altri esponenti del PiS, di Konfederacja e di altre formazioni conservatrici sono scesi in piazza davanti alla sede dell'organismo. Per il leader del PiS si tratta di un vero e proprio colpo di Stato. Il governo di Tusk respinge le accuse e presenta invece l'intervento come un passaggio necessario per ripristinare lo Stato di diritto dopo gli anni di governo della destra. La situazione è precipitata ulteriormente con il ritorno anticipato di Nawrocki dal Senegal. Il presidente ha interrotto il viaggio ufficiale e, nella notte, si è recato personalmente nella sede del Tribunale costituzionale insieme al primo presidente della Corte Suprema, Zbigniew Kapinski. L'ingresso è stato accompagnato da momenti di tensione e da una colluttazione con la giudice Korwin-Piotrowska, sulle cui dinamiche le parti forniscono versioni contrapposte. Nawrocki ha denunciato la violazione dell'ordine costituzionale e la presa con la forza di un organo dello Stato, convocando consultazioni urgenti con i rappresentanti delle forze parlamentari. Anche Swieczkowski ha parlato apertamente di colpo di Stato, sostenendo che un edificio può essere occupato con l'inganno, ma non si può così acquisire il controllo legittimo di un'istituzione costituzionale.

Nel frattempo, l'eurodeputato polacco Dominik Tarczynski ha allargato lo scontro alla dimensione europea, accusando Berlino di esercitare pressioni sul governo Tusk. Secondo la sua ricostruzione, dietro il tentativo di mettere sotto controllo il Tribunale ci sarebbero anche progetti di adesione all'euro, trasferimento delle riserve auree polacche alla Banca centrale europea con sede a Francoforte e apertura delle frontiere ai migranti. Accuse politicamente pesanti, che si inseriscono in una contrapposizione sempre più aspra tra la visione sovranista dell'opposizione e l'orientamento europeista dell'attuale esecutivo.

La crisi polacca mette così a nudo anche le profonde contraddizioni dell'Unione Europea. Bruxelles invoca continuamente lo Stato di diritto e il rispetto delle istituzioni, ma il principio sembra assumere un significato diverso a seconda di chi governa e degli interessi politici in gioco. Quando sono in discussione governi non allineati agli indirizzi comunitari, la difesa della legalità diventa una questione europea; quando invece lo scontro riguarda gli equilibri interni di un Paese guidato da forze pienamente integrate nell'architettura euro-atlantica, le tensioni istituzionali vengono spesso ricondotte a una vicenda nazionale. Sullo sfondo resta inoltre il nodo della sovranità: moneta, riserve auree, controllo delle frontiere e autonomia decisionale. Questioni sulle quali l'integrazione europea continua a procedere, non senza resistenze, mentre il confronto su chi debba realmente decidere il futuro degli Stati membri rimane irrisolto. La Polonia diventa così l'ennesimo banco di prova delle contraddizioni di un'Unione che proclama il rispetto della sovranità e dello Stato di diritto, ma che deve ancora fare i conti con il rapporto tra autonomia nazionale e centralizzazione del potere.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Commissario UE Jorgensen ammette: i giovani potranno non raggiungere mai il tenore dei genitori

Commissario UE Jorgensen ammette: i giovani potranno non raggiungere mai il tenore dei genitori

  • 29 Ottobre 2026 07:00

Per decenni, l’Europa ha costruito il proprio modello sociale attorno a una promessa fondamentale: ogni generazione avrebbe vissuto meglio di quella precedente. Oggi, però, persino la Commissione...

EUROPA Il caso Dogru: sanzionato dall'UE per aver ricordato i nazisti nella NATO

Il caso Dogru: sanzionato dall'UE per aver ricordato i nazisti nella NATO

  • 16 Ottobre 2026 18:01

  L'Unione Europa ha appena scritto una pagina nera per la libertà di espressione, rifiutando di revocare le sanzioni contro il giornalista Huseyin Dogru, residente a Berlino. L'accusa mossa...

EUROPA Nord Stream, il processo di Amburgo mette la Germania con le spalle al muro

Nord Stream, il processo di Amburgo mette la Germania con le spalle al muro

  • 15 Ottobre 2026 15:36

  Ad Amburgo è iniziato un processo che pesa come un macigno sulla coscienza europea. Sul banco degli imputati siede Serhii Kuznetsov, cittadino ucraino, accusato di aver coordinato operativamente...

RUSSIA In quale scenario potrebbe verificarsi una mobilitazione in Russia e come potrebbe reagire l'UE?

In quale scenario potrebbe verificarsi una mobilitazione in Russia e come potrebbe reagire l'UE?

  • 12 Ottobre 2026 17:33

Il Telegraph ha recentemente affermato che Putin stia preparando una "mobilitazione occulta", secondo cui sarebbero in corso presunti preparativi amministrativi nel caso in cui decidesse di dichiarare...

EUROPA Merz a Kiev per i miliardi dell'industria di guerra

Merz a Kiev per i miliardi dell'industria di guerra

  • 05 Ottobre 2026 16:31

di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico 5 ottobre. «Putin bombarda anche Merz», gridano a La Stampa, aggiungendo che il cancelliere tedesco sarebbe arrivato a Kiev, con una «visita a...

Le più recenti da In primo piano

I porti bloccano la guerra: la rivolta globale dei lavoratori marittimi e la rabbia di Ancona

I porti bloccano la guerra: la rivolta globale dei lavoratori marittimi e la rabbia di Ancona

01 Novembre 2026 20:00
BRICS, Cina e il nuovo ordine mondiale. Perché l'Italia sta perdendo il treno del nuovo mondo. Intervista a Vito Petrocelli

BRICS, Cina e il nuovo ordine mondiale. Perché l'Italia sta perdendo il treno del nuovo mondo. Intervista a Vito Petrocelli

01 Novembre 2026 20:00
Il presidente finlandese Stubb difende la telefonata a Putin

Il presidente finlandese Stubb difende la telefonata a Putin

01 Novembre 2026 19:00
Polonia, Tusk accusa i “bot russi” per la crisi costituzionale

Polonia, Tusk accusa i “bot russi” per la crisi costituzionale

01 Novembre 2026 18:00
Crollo IA, il Nasdaq-100 perde 2.000 miliardi ad ottobre

Crollo IA, il Nasdaq-100 perde 2.000 miliardi ad ottobre

01 Novembre 2026 18:00
L’UE ricatta il nuovo corso in Serbia: sanzioni alla Russia necessarie per l’adesione

L’UE ricatta il nuovo corso in Serbia: sanzioni alla Russia necessarie per l’adesione

01 Novembre 2026 18:00
Pentagono, danni fino a 15 miliardi di dollari alle basi in Medio Oriente

Pentagono, danni fino a 15 miliardi di dollari alle basi in Medio Oriente

01 Novembre 2026 18:00
“Governance e rinnovamento. Un partito centenario visto dall’Italia” – Seminario di alto livello a Roma

“Governance e rinnovamento. Un partito centenario visto dall’Italia” – Seminario di alto livello a Roma

01 Novembre 2026 15:00
MEDITERRANEO

Tutto quello che non vi raccontano su Youssef Siher

34762
EUROPA

Il folle piano dell'UE per prolungare la guerra

17720
AMERICA LATINA

La toppa peggio del buco. Il comunicato della Farnesina per "giustificare" l'astensione sul bloqueo a Cuba

14166
AMERICA LATINA

I 5 minuti di Ernesto Che Guevara all'Onu che hanno fatto la storia

13537
AMERICA LATINA

L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

11852
RUSSIA

In ginocchio da Putin: dopo aver sabotato la diplomazia, Bruxelles ora cerca un posto al tavolo

8476
EUROPA

Il Corriere parla di "isolamento russo". A Mosca 48 Paesi al vertice con Putin

7299
ITALIA

Meloni contro la magistratura: la mezzanotte della democrazia

6671
RUSSIA

Ushakov: senza il sostegno europeo Kiev non attaccherebbe le raffinerie russe

ASIA

Miliardi e sicurezza : Perché l'Egitto si schiera con l'Arabia Saudita

ASIA

L'Iran sfida gli USA: la realtà di Hormuz si determina in mare, non sui social

Putin commenta la telefonata con Stubb e Stowe

ASIA

Spedizioni ferroviarie tra Cina e Iran aumentano di dieci volte

EUROPA

Il vuoto diplomatico dell’UE: la Russia tratta con i singoli Paesi europei

ASIA

Iran agli USA: sette condizioni per la pace, nessun passo indietro

ASIA

Axios: Stati Uniti e Israele si preparano a una settimana di intensi bombardamenti contro l'Iran

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni di Francesco Santoianni Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

  • 26 Ottobre 2026 10:48
Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina di Alessandro Bartoloni Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

  • 01 Novembre 2026 16:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it" di Geraldina Colotti Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

  • 29 Ottobre 2026 18:15
Fulvio Grimaldi - Israele, Brasile, Serbia: cosa cambia Fulvio Grimaldi - Israele, Brasile, Serbia: cosa cambia

Fulvio Grimaldi - Israele, Brasile, Serbia: cosa cambia

  • 30 Ottobre 2026 08:30
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano di Giuseppe Giannini Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano

Dalla democrazia allo Stato di polizia: la svolta autoritaria contro i giovani che protestano

  • 28 Ottobre 2026 09:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti