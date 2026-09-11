USA vs BRICS: ecco la vera posta in gioco in IRAN

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di Alessandro Bartoloni





Il conflitto tra grandi potenze si combatte attraverso sistemi che appaiono neutrali. Le rotte marittime, le borse delle materie prime, le reti di pagamento e i mercati valutari possono esercitare una pressione più ampia di un embargo. Aumentare il costo dell’energia e dei fertilizzanti, limitarne le rotte e lasciare che i tassi di cambio trasmettano lo shock. Il risultato arriva alle fabbriche, alle aziende agricole e ai bilanci pubblici senza bisogno di un blocco.

Il conflitto intorno all’Iran potrebbe rientrare in uno sforzo più ampio volto a contenere la Cina, indebolire la coesione all’interno dei BRICS e ricordare al Sud globale che abbandonare il sistema del dollaro comporta rischi immediati. Non esistono prove pubbliche di un’unica direttiva che colleghi ogni elemento. Tuttavia, il meccanismo merita di essere esaminato, perché le pressioni stanno convergendo in modi che l’analisi militare convenzionale non riesce a cogliere.

L’obiettivo non dovrebbe necessariamente essere il collasso della Cina. Un obiettivo più plausibile sarebbe costringere Pechino a un aggiustamento negoziato simile all’Accordo del Plaza, frenando l’espansione industriale cinese mentre Washington ricostruisce la propria capacità produttiva.

Il punto di strozzatura diventa un’arma finanziaria

Hormuz è il punto di snodo. Nel 2025, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, attraverso lo stretto sono passati circa 20 milioni di barili al giorno di petrolio greggio e prodotti petroliferi. Quattro quinti erano diretti verso l’Asia, con Cina e India che insieme hanno ricevuto il 44% del greggio. Le condutture alternative possono sostituire solo una frazione di questi flussi.

Un’interruzione prolungata, quindi, fa molto più che aumentare il prezzo del petrolio. Fa crescere le importazioni, aumenta i costi di trasporto e assicurazione, restringe la disponibilità di gas e di materie prime necessarie alla produzione di fertilizzanti e trasferisce la pressione sulle valute e sulle finanze pubbliche. Lo stesso shock si trasmette in modo diverso attraverso ciascuna economia, ma il risultato è simile: i governi hanno meno margine per proteggere la crescita senza indebolire la propria posizione finanziaria.

Un prezzo del petrolio superiore ai 100 dollari mostra quanto rapidamente la pressione possa diffondersi. Le previsioni di un prezzo a 150 dollari restano speculative, ma anche una volatilità prolungata può costringere le principali economie emergenti a compiere scelte difficili.

Il problema della coesione all’interno dei BRICS

I BRICS si presentano come una piattaforma per un ordine finanziario più pluralistico, ma la loro capacità di resistenza dipende dalla loro effettiva attuazione. La presidenza russa del 2024 ha promosso i pagamenti transfrontalieri e i sistemi di regolamento al di fuori del dollaro. L’agenda del Brasile per il 2025 ha posto l’accento sulla governance, sulla finanza climatica, sulla salute e sull’intelligenza artificiale. La dichiarazione di Rio ha continuato a sostenere il finanziamento in valute locali, ma la distanza tra le ambizioni e un sistema comune di pagamento realmente operativo è rimasta ampia.

Questo divario è importante perché India e Brasile assorbono lo shock di Hormuz attraverso sistemi interni vulnerabili. L’India ha protetto gli agricoltori acquistando fertilizzanti costosi e mantenendo i sussidi, trasferendo gran parte dell’onere sul bilancio statale. L’aumento delle importazioni di petrolio accresce poi la domanda di valuta estera e aggiunge pressione sulla rupia. Il Brasile è un grande esportatore agricolo, ma la sua dipendenza dai fertilizzanti importati espone i costi delle semine e la competitività delle aziende agricole alla stessa interruzione.

Né l’India né il Brasile devono abbandonare i BRICS perché il gruppo si indebolisca. La cooperazione può diventare più prudente, i progetti possono rallentare e i governi possono evitare misure che espongano a ritorsioni finanziarie americane. Un’istituzione può continuare a organizzare vertici e a pubblicare comunicati, perdendo però la capacità di agire proprio quando agire diventa costoso.

Il dilemma monetario della Cina

La Cina è il principale obiettivo, perché la sua forza industriale la rende più esposta. Gran parte della sua base manifatturiera opera con margini ridotti e dipende da costi degli input prevedibili. Uno shock energetico prolungato comprimerebbe questi margini, soprattutto tra i produttori più piccoli, che non possono trasferire facilmente l’aumento dei costi sui consumatori stranieri.

Pechino può rispondere con credito a basso costo, sgravi fiscali e sostegno diretto. Lo ha già fatto durante la pandemia. La complicazione è rappresentata dal renminbi. Un maggiore utilizzo della valuta negli scambi internazionali crea un bacino offshore più ampio, negoziato al di fuori dei controlli sui capitali della Cina continentale. Quando i costi delle importazioni aumentano, i fornitori stranieri che ricevono renminbi possono vendere una parte di questi saldi in cambio di dollari o di altre valute, aggiungendo pressione sul tasso di cambio offshore.

La Cina si troverebbe quindi di fronte a esigenze contrastanti. Un allentamento della politica monetaria sostiene le fabbriche, ma può indebolire la valuta. Una politica monetaria più restrittiva sostiene la valuta, ma aumenta la pressione sulle imprese fortemente indebitate e sui governi locali. Pechino dispone di ingenti riserve, controlli sui capitali e banche dirette dallo Stato, quindi questo non rappresenta automaticamente una via verso la crisi. È tuttavia una vulnerabilità che un avversario potrebbe cercare di amplificare.

La presenza di Scott Bessent al Tesoro rende più difficile liquidare l’interpretazione finanziaria. La sua biografia ufficiale sottolinea le sue importanti operazioni speculative contro la sterlina britannica e lo yen giapponese. Questo non dimostra che abbia progettato la crisi. Dimostra però che il segretario al Tesoro di Washington comprende come la pressione dei mercati possa trasformarsi in una leva negoziale.

Dalla pressione economica all’accordo politico

Nel lungo termine, la guerra all’Iran potrebbe rappresentare un modo attraverso cui Washington potrebbe cercare un accordo che limiti il vantaggio cinese nelle esportazioni, ridimensioni le sue ambizioni industriali e rallenti la costruzione di alternative finanziarie al dollaro. L’analogia storica è quella dell’Accordo del Plaza, anche se la Cina del 2026 è più grande, più diversificata e strategicamente più preparata del Giappone del 1985.

Il rischio sta nel presumere che una simile pressione possa essere contenuta. Uno shock energetico e dei fertilizzanti diretto contro i BRICS aumenterebbe i costi anche negli Stati Uniti e in Europa. Potrebbe aggravare l’inflazione, indebolire la domanda e accelerare la ricerca di sistemi di regolamento al di fuori del dollaro. La coercizione potrebbe dividere il blocco nel breve periodo, dando però ai suoi membri una ragione ancora più forte per costruire le infrastrutture che in precedenza avevano rimandato.

La vera prova per i BRICS, quindi, non è il numero di Paesi che partecipano ai loro vertici. È capire se il gruppo sia in grado di trasformare l’insoddisfazione politica in istituzioni capaci di assorbire una crisi. Se non ci riuscirà, il sistema del dollaro manterrà il proprio potere per inerzia. Se invece ci riuscirà, un tentativo di mettere in luce la debolezza dei BRICS potrebbe trasformarsi nell’evento che, finalmente, li costringerà a superarla.