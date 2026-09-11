Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Zeitgeist
  • EUROPA

Il voto su AfD e le vecchie beghine

384
Il voto su AfD e le vecchie beghine

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Alessandro Mariani

 

Ho inoltrato a conoscenti ed amici - tutti dichiaratamente di sinistra, ma che comunque hanno mantenuto negli anni un atteggiamento critico rispetto all’evoluzione degli ambienti politici e culturali progressisti dalla caduta del muro in qua - un recente articolo di Vincenzo Costa (AfD: chi l’ha votata, “L’Antidiplomatico” 7  settembre 26). L’ho fatto prefigurando in parte certe reazioni.

 Come c’era da spettarsi qualcuno ha parlato della consueta rancorosità degli ex. Bersaglio mancato perché nel pezzo in questione la recriminazione dell’autore è chiaramente introspettiva.

Altri han detto di un linguaggio plebeo, non degno di un accademico, al che è stato facile replicare che, lungi dal doversi considerare un difetto, lo stile scabro ed essenziale sull’argomento costituisce un pregio. E ciò a maggior ragione date le circostanze  (sol che si pensi alla recente polemica sui cittadini poco istruiti che votano a destra).

Solo su un punto le osservazioni hanno colto nel segno: quando mi si è fatto notare che se “l’università e gli studiosi, soprattutto quelli giovani, sono diventati il luogo della muffa” è perché i giovani, sull’esempio dei vecchi, si sono fatti un po' distrarre dall’inseguimento dei fondi comunitari. Ma credo che su questo punto lo stesso Costa concorderebbe.

Paradossalmente invece, la replica in cui poco è mancato che mi si desse dello stalker è quella che mi ha dato uno spunto di riflessione. Rispetto alla mia considerazione per cui la funzione reale della sinistra sia ormai doppiamente inconfessabile, volta essa com’è, oltre alla conservazione di certe prebende, al mantenimento e alla prosperità della pessima destra che continua a collezionare disastri su tutti fronti, definitivamente spazientito qualcuno mi ha detto:

Boh...chiamali Pippo o Topolino la sostanza non cambia. O stai da una parte o stai dall’altra!”

Frase tranchant, nel peggior stile di Radio Popolare, che nella sostanza riflette e si appella al non-pensiero “modale” di chi, come dice Costa, non ha mai fatto e probabilmente mai farà pace con la realtà (riferito agli elettori si intende). Ca va sans dire invece che tra gli eleggibili e l’intellighèntsia di riferimento (dicesi “codazzo di Repubblica” et similia) c’è chi con la realtà si è pacificato da tempo e fin troppo.

E comunque dicevo, stavo per rispondere a tono quando invece ho capito che la frase del mio amico andava presa alla lettera: al bando l’ambiguità, o si sta da una parte o si sta dall’altra. Ma giammai sugli schieramenti bensì sugli argomenti.

 Il ma-anchismo (Veltroni e a seguire) di vecchio conio riformulato attraverso varie fasi fino alla declinazione schleiniana è quanto di più deleterio possa esistere nell’impasse attuale. Occorre dire e dire con chiarezza da che parte si sta sulle questioni cruciali!

 Questioni che in definitiva sono appena più delle dita di una mano, dicesi Ucraina, Palestina, riarmo, superprofitti, sanità ed immigrazione.

Se qualcuno mi rivolgesse la domanda sarebbe fin troppo facile rispondere; per lo meno relativamente ai primi cinque punti.

 Non avrei alcun dubbio sul fatto che occorre buttare alle ortiche il ridicolo concetto di “pace giusta”, sproloquio storico e concettuale, giustificativo dell’orrenda carneficina che ha il solo ed unico scopo di tenere in vita il regime nazi-criminale di Kiev.

 Fin troppo facile poi esprimersi sulla questione palestinese. Ma quanti avrebbero il coraggio di parlare delle responsabilità storiche di Israele e degli israeliani? Quanti concorderebbero con Ilan Pappè sul fatto che la pacificazione di quell’area travagliata non può che passare attraverso la fine di Israele?[1]

Quanto al riarmo europeo (altra cosa è l’esercito unico) esso va denunciato come l’ultimo atto dell’ormai ottuagenaria sudditanza atlantica: il re è nudo ma dice che lo siamo noi e pretende di venderci i vestiti!

La polemica sui superprofitti è poi la classica foglia di fico. “Ai soldi gli vuol bene chi ce li ha”, recita un vecchio adagio. Infatti dacché lo stato non ne ha più si tira in ballo il “contributo volontario”, una sorta di elemosina petita ai padroni del vapore.

Eadem ratio riguardo alla sanità avviata a divenire, nella sua dimensione pubblica, una sorta di convento dove la povertà cresce in parallelo alla ricchezza di alcuni frati. Non a caso l’otto per cento delle segnalazioni di corruzione nelle strutture pubbliche (fonte ANAC) riguarda proprio la sanità.

 Uno stato degno di questo nome dovrebbe ritrovare la forza e la dignità per imporre le condizioni a tutti i soggetti privati. Ma su questo punto come su quello precedente (grazie anche ai governi di sinistra sedicente tale) siamo passati dall’eutanasia del rentier (Keynes) a quella del Welfare.

Dulcis in fundo, in un mondo ormai sempre più affollato dove più ci si accalca e più ci si sente soli, e dove l’ AI sfuggita di mano agli apprendisti stregoni potrebbe (come dicono alcuni esperti del settore) determinare nel volger di una decina di anni l’estinzione della stessa umanità, resta la questione immigrazione.

Qui, così come non ce le ho io, credo che risposte accettabili e definite non le abbia nessuno. Viceversa, quelle inaccettabili e indecenti abbondano da una parte e dall’altra. Alla voce che dice accogliamoli tutti fa il verso colui che sbraita ributtiamoli in mare.

Riconoscere che comunque, lungi dal costituire una risorsa (come disse improvvidamente un ex presidente della Camera), l’immigrazione costituisce da millenni il problema dei problemi sarebbe un passo avanti, così come lo sarebbe la scrematura di tutta una serie di sigle ed organizzazioni che sono benefiche in primis pro domo loro. Dire che gli immigrati fanno ormai i lavori che gli italiani non vogliono più fare è una sciocchezza colossale.

Altrettanto lo è la polemica per cui lo scopo della destra sarebbe suscitare rabbia e fobia dei penultimi contro gli ultimi. In realtà (come dimostra la vittoria di AfD) è proprio il limen tra le due categorie che nel farsi indistinto genera rabbia ansia e fobia e conseguente rifiuto d’integrazione.

Ma chi non si avvede (e ravvede) per aver concorso alla secessione privilegiata che, partita dall’occidente, ha infestato il mondo intero, resterà ceco e sordo a questo genere di richiami. Qualcuno magari venderà la Tesla per fare un dispetto a Musk o escogiterà qualche altra genialata che poi gli si ritorcerà contro.

Per una reale integrazione non basta affrontare la questione povertà in termini assoluti. Essa va affrontata anche e soprattutto in termini relativi.

Questi i punti essenziali, tutto il resto, da quel che ruota intorno alla telenovela Ranucci e al suo ego smisurato, alle giaculatorie sul cambiamento climatico (tra un po' si arriverà a proporre gruppi di preghiera) sono armi di distrazione di massa. Di quella “massa” vieppiù ristretta (anche per ragioni anagrafiche), dove l’unione non è più una condizione di forza ma di debolezza e che, come una vecchia beghina, continua a seguire quel che il prete dice senza curarsi di quello che fa.

 

[1]  Ilan Pappè, La fine di Israele. Il collasso del sionismo e la pace possibile in Palestina, Fazi editore, 2025

Alessandro Mariani

Alessandro Mariani


Laurea magistrale in Scienza politiche e a seguire in Giurisprudenza. Con attività avventurose cerco di contrastare il fattore tempo e mantenere un livello stabile di endorfine che mi consenta di coltivare a tempo perso velleità saggistiche e letterarie. A tempo pieno gestisco l'eredità di una prole ormai oltre frontiera di cui alla foto.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Zeitgeist

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

22 Agosto 2026 13:00
TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

30 Luglio 2026 07:00
Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

19 Luglio 2026 15:00
CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

15 Giugno 2026 07:00
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

09 Maggio 2026 10:30
Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

04 Aprile 2026 19:00
Dramma Nazionale

Dramma Nazionale

02 Aprile 2026 18:00
L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica

L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica

30 Marzo 2026 11:00
ITALIA

Il PD guida un’«alleanza» anti Sardegna

21354
EUROPA

Gli esiti del conflitto in Ucraina delineati dalla Intelligenza artificiale

19418
ASIA

L'Iran colpisce con missili balistici una portaerei e un cacciatorpediniere statunitensi: «Danneggiate e costrette alla fuga»

16896
EUROPA

AfD: chi la ha votata?

13933
EUROPA

Suicidio perfetto (di Marco Travaglio)

13431

Lipsia, il Tg di Mentana e noi

11295
ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

10902
ITALIA

La legge di Netanyahu in Italia

10080

L'Arabia Saudita chiama due volte la Casa Bianca per attaccare gli Houthi. La risposta di Trump

ASIA

"L'hanno fatta saltare in aria": il capo della Marina USA su una base chiave in Medio Oriente

ASIA

Prima prova del fuoco per la "NATO islamica": cosa c'entrano gli Houthi?

Teheran: «Il popolo americano non dovrebbe pagare il prezzo delle guerre di Israele»

ASIA

Il traffico nello Stretto di Hormuz crolla a sette transiti: la crisi energetica si aggrava

EUROPA

Gas, l’Europa ha perso i mesi decisivi: inverno a rischio

ASIA

Gli Houthi conquistano Moka e stringono la presa su Bab el-Mandeb

ASIA

Svolta nel Mar Rosso: le forze di Sana'a conquistano le isole strategiche

Genocidio a Gaza, Venice 4 Palestine: "Il nostro documento legale contro le ambiguità del Festival del Cinema" di Giulia Bertotto Genocidio a Gaza, Venice 4 Palestine: "Il nostro documento legale contro le ambiguità del Festival del Cinema"

Genocidio a Gaza, Venice 4 Palestine: "Il nostro documento legale contro le ambiguità del Festival del Cinema"

  • 11 Settembre 2026 17:05
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
CIFTIS 2026: la Cina spalanca le porte dei servizi al mondo   Una finestra aperta CIFTIS 2026: la Cina spalanca le porte dei servizi al mondo

CIFTIS 2026: la Cina spalanca le porte dei servizi al mondo

  • 11 Settembre 2026 07:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

  • 04 Settembre 2026 16:27
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
USA vs BRICS: ecco la vera posta in gioco in IRAN di Alessandro Bartoloni USA vs BRICS: ecco la vera posta in gioco in IRAN

USA vs BRICS: ecco la vera posta in gioco in IRAN

  • 11 Settembre 2026 22:00
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
Dal laboratorio di Magdeburgo all’asse reazionario: il collasso del centro e l'ombra del Querfront in Europa di Geraldina Colotti Dal laboratorio di Magdeburgo all’asse reazionario: il collasso del centro e l'ombra del Querfront in Europa

Dal laboratorio di Magdeburgo all’asse reazionario: il collasso del centro e l'ombra del Querfront in Europa

  • 10 Settembre 2026 15:27
Fulvio Grimaldi - FALSE FLAG 11/9, 7/10. MAIDAN TERRORISMO PER GUERRA PERPETUA E SORVEGLIANZA TOTALE Fulvio Grimaldi - FALSE FLAG 11/9, 7/10. MAIDAN TERRORISMO PER GUERRA PERPETUA E SORVEGLIANZA TOTALE

Fulvio Grimaldi - FALSE FLAG 11/9, 7/10. MAIDAN TERRORISMO PER GUERRA PERPETUA E SORVEGLIANZA TOTALE

  • 11 Settembre 2026 13:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron" di Marinella Mondaini Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron"

Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron"

  • 09 Settembre 2026 15:00
L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica di Giuseppe Giannini L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica

L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica

  • 09 Settembre 2026 12:00
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
La legge di Netanyahu in Italia di Giorgio Cremaschi La legge di Netanyahu in Italia

La legge di Netanyahu in Italia

  • 09 Settembre 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti