Borrell su Trump: "Dà l'impressione di avere la maturità mentale di un bambino di 10 anni"

L'ex Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, lo spagnolo Josep Borrell, ha criticato le divisioni interne al blocco in merito ai conflitti in corso in Medio Oriente.

"Il mondo non vede l'Europa come un faro morale. Se mai lo siamo stati, quel faro è sepolto sotto le rovine di Gaza", ha affermato, sostenendo che la posizione dell'UE sul conflitto ha eroso la sua autorità morale nella difesa dei diritti umani.

In un'intervista alla televisione spagnola (TVE), l'ex Alto rappresentante dell'UE ed ex ministro degli Esteri spagnolo ha condannato fermamente la recente escalation di violenza e il presidente statunitense Donald Trump.

Ha affermato che la coerenza ha un prezzo e che la Spagna l'ha esercitata utilizzando gli strumenti a sua disposizione con l'inquilino della Casa Bianca: "Altri avevano gli stessi strumenti e non li hanno usati. Non vogliono usare alcuno strumento; l'Europa che conosciamo, l'Europa di [Ursula] von der Leyen, presidente della Commissione Europea, non vuole usare alcuno strumento; è l'Europa della sottomissione agli Stati Uniti e dell'impunità per Israele", ha aggiunto.

Josep Borrell (@JosepBorrellF), ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, sobre Europa: "Si alguna vez fuimos faro moral del mundo, está enterrado bajo las ruinas de Gaza"#LaNoche24h

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Ha sottolineato la mancanza di strategia e lungimiranza del presidente statunitense, affermando che "l'unica cosa che può fermare Trump sono i mercati finanziari", "un aumento del tasso di interesse del dollaro, un aumento dell'inflazione e problemi interni", che, a suo avviso, sono proprio ciò che l'Iran sta cercando con la sua risposta agli attacchi.

"Trump non aveva altro piano che bombardare e poi vedere cosa succedeva", trascinato, a suo parere, dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un conflitto che potrebbe destabilizzare ulteriormente la regione.

"Dà l'impressione di avere la maturità mentale di un bambino di 10 anni", ha detto del presidente statunitense, che ha descritto come un "narcisista patologico" e una persona che difende una posizione un giorno e l'opposto il giorno dopo.

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