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Caitlin Johnstone - Oltre la propaganda: perché il vero nemico non è a Teheran, ma in casa nostra

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Caitlin Johnstone - Oltre la propaganda: perché il vero nemico non è a Teheran, ma in casa nostra

 

Caitlin Johnstone*

I miei nemici non sono in Iran. I miei nemici sono a Washington e Tel Aviv. A Londra e Canberra.

I miei nemici sono gli oligarchi occidentali e i manager imperialisti che stanno avvelenando la mia società e rendendo tutto orribile, massacrando esseri umani con l'aiuto dei miei soldi delle tasse.

I miei nemici sono i tiranni che stanno trasformando la nostra civiltà in una distopia controllata mentalmente, dove è sempre più illegale criticare gli abusi del mio governo e dei suoi alleati, e sempre più difficile trovare informazioni che contrastino la narrativa imperiale.

I miei nemici sono gli apologeti dell'impero e gli hasbaristi. I propagandisti e i maestri della manipolazione dell'informazione. Coloro che si schierano con Israele e gli Stati Uniti contro gli interessi umani fondamentali.

I leccapiedi imperialisti mi accusano sempre di scrivere "propaganda" per il "nemico", intendendo per "nemico" chiunque l'impero centralizzato statunitense stia attaccando o si stia preparando ad attaccare in un dato giorno. Vorrei sempre dirgli: "Figli di puttana, TU sei il mio nemico. TU. Tu e l'impero per cui ti lecchi le palle."

Gli iraniani non mi hanno mai fatto nulla. Gli iraniani non rappresentano una minaccia per me. Non sono stati loro a portare la guerra nel mio paese. È l'impero sotto il quale vivo che ha portato la guerra nel loro.

Gli iraniani non hanno privato me e i miei colleghi occidentali di ogni potere politico democratico per creare un'oligarchia gestita da plutocrati megalomani e agenzie governative psicopatiche.

Gli iraniani non hanno ancora imposto un blocco totale ai sistemi politici della società occidentale, rendendo impossibile, attraverso il voto, raggiungere la pace, la giustizia economica e la trasparenza governativa.

Gli iraniani non stanno lavorando instancabilmente per fare il lavaggio del cervello e manipolare tutti nella mia società per trasformarci in idioti apatici che sventolano bandiere e si preoccupano più dello sport e delle celebrità che del fatto che il loro governo stia commettendo orribili crimini di guerra.

Gli iraniani non stanno cercando di rendere illegale per me criticare Israele e i suoi abusi, né di imprigionare i miei connazionali per aver pronunciato normali slogan politici di opposizione a uno stato di apartheid genocida.

Gli iraniani non stanno rendendo la mia società folle, stupida e malvagia mentre ci dirigiamo a tutta velocità verso un disastro ecologico, un'apocalisse nucleare e una distopia tecnologica basata sull'intelligenza artificiale.

Non ho passato anni a guardare in diretta streaming un genocidio perpetrato dagli iraniani a Gaza.

Non mi spaventa l'idea che gli iraniani cerchino di arruolare mio figlio per farlo combattere e morire in una guerra folle e malvagia.

Non sono gli iraniani a farmi nessuna di queste cose. Sono le strutture di potere occidentali a farle.

Non nutro alcuna lealtà verso quella struttura di potere. La mia lealtà è verso la mia specie, verso la mia famiglia e verso i valori che considero sacri nel profondo del mio cuore.

L'impero americano può andare a farsi fottere.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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