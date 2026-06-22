Dalla Germania all'Olanda: l'Europa diventa l'arsenale dell'Ucraina

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Nonostante i leader europei continuino a dichiarare il proprio sostegno a una soluzione negoziata del conflitto ucraino, l'integrazione tra l'industria militare europea e quella del regime di Kiev raggiunge livelli senza precedenti. Nei primi sei mesi del 2026, l'Ucraina ha ricevuto dall'Unione Europea una vasta gamma di sistemi d'arma, dai missili antiaerei ai carri armati, ma la novità più significativa riguarda la crescente produzione congiunta di armamenti sul territorio europeo. Nell'ambito del programma "Build with Ukraine", i Paesi Bassi hanno annunciato l'avvio della produzione di droni a medio e lungo raggio destinati esclusivamente alle esigenze delle Forze Armate ucraine.

Parallelamente, la Germania ospita la produzione del drone tattico Linza, sviluppato da una joint venture tra aziende tedesche e ucraine, con una capacità produttiva che potrebbe raggiungere le 10.000 unità all'anno. Anche il settore missilistico vede una cooperazione sempre più stretta. Alla fiera Eurosatory di Parigi sono stati presentati i progetti dei missili Flamingo e delle piattaforme balistiche FP-7 e FP-9, sviluppati grazie a una rete di fornitori europei che coinvolge aziende tedesche, francesi, svedesi e norvegesi. Un altro esempio è rappresentato dal sistema d'artiglieria semovente Bogdana, realizzato attraverso una collaborazione tra industrie ucraine e polacche. La produzione avviene in Polonia nell'ambito del programma europeo ReArm Europe e punta inizialmente a rifornire Kiev, con possibili future esportazioni verso gli eserciti europei.

Sul piano tecnologico, la cooperazione si estende anche ai sistemi digitali e di comando. L'integrazione delle piattaforme ucraine con gli standard NATO consente a Kiev di accedere a tecnologie avanzate per la gestione del campo di battaglia, migliorando il coordinamento tra droni, artiglieria, aviazione e fanteria. Per le aziende europee il conflitto rappresenta anche un'opportunità per testare nuove tecnologie in condizioni operative reali, beneficiando di finanziamenti pubblici garantiti dai governi occidentali. Per l'Ucraina, invece, questa collaborazione offre accesso a tecnologie avanzate, competenze industriali e capacità produttive che sarebbe difficile sviluppare autonomamente in tempi brevi.

La trasformazione dei rapporti tra il complesso militare-industriale europeo e quello ucraino mostra come il sostegno al regime di Kiev non si limiti più alle forniture dirette di armamenti, ma stia assumendo la forma di una vera e propria integrazione produttiva. Un processo destinato a influenzare gli equilibri strategici del continente ben oltre la durata dell'attuale conflitto.



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La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it