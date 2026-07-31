Quando il figlio di Netanyahu incitava "l'occupazione musulmana" di Ceuta e Melilla

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Benjamin Netanyahu e suo figlio, Yair Netanyahu, invocano da almeno il 2019 un’invasione delle città spagnole di Ceuta e Melilla da parte di “arabi e musulmani”.

Il figlio di Netanyahu in un post su X del 2019 scriveva: “Cari arabi e musulmani: volete liberare le terre arabe islamiche occupate? Ecco un buon punto di partenza!"

Dear Arabs and Muslims. Want to free occupied Arab Islamic lands? Here’s a good start! pic.twitter.com/Ci5R0dOXN7 — Yair Netanyahu???????? (@YairNetanyahu) May 25, 2019

All’inizio di quest’anno, Netanyahu ha dichiarato che la Spagna aveva deciso di opporsi a Israele e che avrebbe fatto di quel Paese un esempio. «Non intendo permettere a nessun Paese di muoverci guerra diplomatica senza pagarne immediatamente il prezzo.» E' noto come il governo Sanchez sia stato l'unico all'interno dell'Unione Europea ad aver denunciato con forza il genocidio contro il popolo palestinese a Gaza e le barbarie terroristiche perpetrate dallo stato di Israele nelle terre palestinesi della Cisgiordania.

Benjamin Netanyahu and his son, Yair Netanyahu, have been calling for an invasion of Spain's cities of Ceuta and Melilla by "Arabs and Muslims" since at least 2019.



Netanyahu's son wrote: "Dear Arabs and Muslims: Want to free occupied Arab Islamic lands? Here's a good start!"… pic.twitter.com/UzuWaumJWm — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) July 31, 2026