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Global Times - Ingerenza di quattro paesi su Taiwan

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Global Times - Ingerenza di quattro paesi su Taiwan

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Mercoledì, gli "uffici di rappresentanza" di Regno Unito, Francia e Germania a Taipei hanno rilasciato una "rara" dichiarazione congiunta esprimendo "preoccupazione" per l'intensificarsi delle operazioni di pattugliamento e di contrasto all'illegalità da parte della Cina continentale nelle acque a est dell'isola di Taiwan, affermando che tali azioni "minacciano la stabilità regionale, la libertà di navigazione e la sicurezza del trasporto marittimo internazionale". Lo stesso giorno, anche l'American Institute in Taiwan è intervenuto per "sostenere" la dichiarazione. Le "preoccupazioni" espresse da questi quattro Paesi, in sintonia con le "proteste" delle autorità del Partito Progressista Democratico (DPP), hanno messo in scena una farsa politica. Questi Paesi stranieri pensano forse di poter appoggiare le forze separatiste che rivendicano l'"indipendenza di Taiwan" semplicemente avanzando affermazioni irresponsabili sulle legittime operazioni di pattugliamento da parte della Cina? Impossibile.

Le operazioni di pattugliamento delle autorità cinesi in questione erano principalmente dirette contro il Giappone e le Filippine per aver avviato illegalmente i cosiddetti "negoziati di delimitazione" relativi alle acque a est dell'isola di Taiwan. Il Giappone e le Filippine stanno tentando di utilizzare i diritti e gli interessi marittimi della Cina come merce di scambio nei propri accordi, una pratica estremamente riprovevole. La Cina non può assolutamente accettarlo e non resterà a guardare passivamente.

Le dichiarazioni coordinate di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania non solo "consegnano un coltello" alle forze separatiste che auspicano l'indipendenza di Taiwan, ma forniscono anche copertura a Giappone e Filippine nelle loro azioni illegali, nel vano tentativo di presentare le acque a est dell'isola cinese di Taiwan come una nuova base per l'intervento di forze esterne nello Stretto di Taiwan. Le legittime azioni della Cina per salvaguardare i propri diritti e far rispettare la legge mirano a proteggere i suoi diritti e interessi nazionali, a sostenere il principio fondamentale di "una sola Cina" e a mantenere la pace e la stabilità nella regione. Le cosiddette "preoccupazioni" espresse da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania sono paragonabili a criticare un proprietario di casa per aver pulito il proprio giardino: un'idea assolutamente assurda. Il primo ministro di uno di questi Paesi si è appena dimesso e non è ancora stato nominato un successore; eppure continuano a permettersi di fomentare disordini nello Stretto di Taiwan.

La Cina ha una zona economica esclusiva e una piattaforma continentale nelle acque a est dell'isola cinese di Taiwan. Le attività di contrasto e pattugliamento condotte dalle autorità cinesi in quella zona sono azioni legittime e legali volte a esercitare la giurisdizione cinese, salvaguardare la stabilità regionale e mantenere l'ordine in mare, nel rispetto della legge. I pattugliamenti effettuati questo mese dal gruppo operativo della Guardia Costiera cinese (CCG) guidato dal CCGS Daishan, le operazioni speciali di controllo del traffico marittimo del Ministero dei Trasporti e il monitoraggio ambientale marino organizzato dal Ministero delle Risorse Naturali sono tutti pienamente conformi alle leggi nazionali cinesi e al diritto internazionale, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Questa serie di azioni ben organizzate dimostra che la gestione e il controllo delle acque a est dell'isola di Taiwan da parte della Cina sono entrati in una nuova fase, con un modello di gestione coordinato che coinvolge ormai più dipartimenti.

Gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Germania hanno enfatizzato congiuntamente la "libertà di navigazione" e la "sicurezza marittima", appropriandosi della terminologia del diritto internazionale mentre in realtà confondevano i concetti e distoglievano l'attenzione dal problema centrale. Nessun Paese ha il diritto di interpretare la "libertà di navigazione" come "la libertà di ignorare la sovranità, i diritti e gli interessi marittimi della Cina". Per anni, gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali hanno utilizzato la "libertà di navigazione" come copertura per l'egemonia marittima e "un ordine basato sulle regole" per mascherare le loro ingerenze militari. Navi e aerei militari statunitensi hanno spesso condotto operazioni ravvicinate vicino alle coste cinesi. Nel frattempo, il Giappone ha accelerato gli sforzi per liberarsi dai vincoli del dopoguerra e le Filippine stanno colludendo con gli Stati Uniti e il Giappone per creare problemi nel Mar Cinese Meridionale e a est dell'isola di Taiwan.

Queste azioni sono già andate oltre il normale transito commerciale e la navigazione di routine, recando invece i chiari segni di dispiegamento militare, coercizione politica e contenimento strategico. Criticando oggi le attività di contrasto alla criminalità in Cina in nome della "libertà di navigazione", si sta di fatto chiedendo alla Cina di rinunciare alla giurisdizione, di abbandonare la legittima tutela dei propri diritti e di rinunciare alla capacità di plasmare l'ordine nelle acque al largo delle proprie coste. Questo approccio rappresenta la vera minaccia alla libertà di navigazione.

Attraverso pattugliamenti di routine, operazioni speciali di contrasto alla criminalità e indagini scientifiche marine, la Cina sta progressivamente costruendo un quadro di riferimento per la protezione dei propri diritti e interessi marittimi e per il miglioramento della governance nelle acque che circondano l'isola di Taiwan. Ad esempio, l'indagine ambientale marina organizzata questo mese dal Ministero delle Risorse Naturali ha raccolto dati sul DNA ambientale delle acque marine, su uccelli, balene e delfini, sulla chimica marina, sull'idrologia e sulla meteorologia.

Durante l'indagine, i ricercatori hanno registrato la presenza di sule brune e sule mascherate, entrambe specie protette di classe II in Cina, fornendo una base scientifica per la conservazione della biodiversità marina nell'area. Forze esterne hanno cercato di dipingere gli sforzi della Cina per rafforzare la propria capacità di governo come "coercizione", rivelando così la loro vera preoccupazione: la crescente capacità della Cina di governare legalmente, gestire efficacemente e plasmare l'ordine nelle acque che circondano l'isola di Taiwan.

Le autorità del DPP hanno chiuso un occhio sulle violazioni commesse da Giappone e Filippine, ma si sono prontamente alleate con forze esterne per attaccare e diffamare i legittimi sforzi del governo centrale a tutela dei diritti, promuovendo al contempo la falsa idea dell'"indipendenza di Taiwan". Questo smaschera ancora una volta la loro agenda separatista e il loro tradimento degli interessi fondamentali della nazione cinese.

Le comunicazioni radio di routine delle navi della Guardia Costiera cinese (CCG) alle navi mercantili riguardo ai porti di partenza e di destinazione rappresentano una pratica standard per affermare la propria giurisdizione. Ciononostante, le autorità della DPP hanno affermato che tre navi mercantili sono state "molestate" dalla CCG, un'accusa infondata che distorce i fatti e serve solo a mascherarsi da "vittima" per sollecitare la simpatia esterna e cercare l'"indipendenza" facendo affidamento su forze esterne.

Le acque a est dell'isola di Taiwan non sono un campo di prova strategico per forze esterne, né un vuoto politico in cui Giappone e Filippine possono tracciare confini a proprio piacimento. Nessun sostegno esterno, per quanto indiscutibile, può cambiare il fatto che entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan appartengono a un'unica Cina, né può fermare gli sforzi della Cina per salvaguardare legalmente i propri diritti, rafforzare la governance e plasmare l'ordine nello Stretto di Taiwan.

Quanto più forze esterne cercheranno di fomentare disordini con il pretesto della "libertà di navigazione", tanto più la Cina eserciterà il controllo sulle aree marittime che rientrano nella sua giurisdizione e applicherà pienamente le leggi che devono essere applicate, garantendo che la sovranità nazionale, i diritti e gli interessi marittimi rimangano saldamente nelle sue mani. Questo è anche un passo appropriato che una grande potenza responsabile dovrebbe compiere per mantenere la pace e la stabilità regionale.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

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