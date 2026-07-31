La schiena della guerra è spezzata

di Alastair Crooke – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Alla fine gli Stati Uniti dovranno capitolare, con la conseguenza che l’Iran diventerà una potenza regionale.

Trump ha ordinato all'esercito statunitense di non compiere nuovi attacchi contro l'Iran venerdì sera, nonostante avesse approvato in precedenza un "attacco massiccio dalle Porte dell'Inferno" contro l'Iran.

Gli Stati Uniti hanno ora richiesto un nuovo cessate il fuoco temporaneo con l'Iran e cercano di ripristinare il Memorandum d'Intesa (MoU) fallito e sospeso, con discussioni che includano lo Yemen, mentre Trump cerca di coinvolgere Ansar Allah nei negoziati.

Chiaramente Trump è arrabbiato e teme che la guerra stia consumando la sua presidenza (e la sua eredità). L'Iran ha respinto in modo assoluto tutti i negoziati durante l'ultima settimana e ha confermato che non inizierà negoziati in nessun caso. In parole semplici, perché l'Iran dovrebbe acconsentire a dare agli Stati Uniti il tempo di riorganizzarsi e riarmarsi prima di lanciare un altro giro di attacchi contro l'Iran quando ha messo gli Stati Uniti “alle strette”.

Un ritorno al MoU la cui credibilità Trump ha ripetutamente distrutto? Improbabile.

Will Schryver osserva che circolano voci secondo cui il Pentagono stia facendo pressione su Trump affinché annulli la guerra con l'Iran perché gli Stati Uniti hanno quasi esaurito le loro scorte di intercettori per la difesa aerea e missili d'attacco a lunga distanza. Anche i principali collaboratori del presidente sono preoccupati dalla prospettiva di un’escalation del conflitto in Medio Oriente, dall’allontanamento di alleati chiave del Golfo, vulnerabili a ulteriori attacchi iraniani, e dall’imminente crisi energetica. “Pochissimi, se non nessuno, nella cerchia ristretta di Trump ritenevano che il piano di escalation fosse saggio, hanno affermato le due persone informate sui fatti”, riporta il New York Times.

Sembra inoltre che gli inciuci relativi alla situazione esatta dell’approvvigionamento di carburante negli Stati Uniti possano aver influito sulla marcia indietro di Trump. Larry Johnson riferisce che –

"[Un] documento preparato da Karl Miller indaga su come le operazioni segrete di approvvigionamento e esportazione di carburante dell'esercito statunitense stiano esaurendo le riserve di diesel e carburante per jet della nazione, soprattutto in un periodo in cui le scorte interne sono già criticamente basse."

In sintesi, Miller dice che –"gran parte di questa esportazione (segreta) di carburante viene instradata attraverso canali opachi, come il polo di trasbordo di Rotterdam, dove l'allocazione militare finale o straniera non è riconciliata pubblicamente, lasciando l'economia americana esposta a rischi di carenza – mentre le operazioni militari e straniere – ‘in particolare Israele’ – ricevono accesso prioritario.”

Questo rapporto di Miller sembra collegarsi alla palese manipolazione, da parte delle autorità statunitensi, degli indici di riferimento del petrolio, volta a convincere i mercati che non vi è alcun rischio di carenza di carburante derivante dal rilascio di scorte di emergenza attualmente in corso dallo SPR (Riserve Strategiche di Petrolio) di 172 milioni di barili, avviato per contrastare gli shock di offerta derivanti dal conflitto con l'Iran.

Sebbene il livello di sicurezza statuaria sia di 250 milioni di barili (il livello attuale è intorno ai 300), si promuove comunque la narrazione secondo cui la riduzione potrebbe andare ancora oltre (fino a 70 mbg). Ma può farlo? Qual è il livello minimo a cui possono arrivare le riserve strategiche di petrolio? È più complicato di una semplice grande vasca di greggio con un livello specifico. La SPR è composta da molte caverne e contiene diversi tipi di petrolio greggio, che vengono assorbiti a velocità differenti, con alcune caverne che rischiano di collassare se drenate troppo. In breve, nessuno sa quanto lontano sia troppo. È tutto un'ipotesi.

Con la schiena spezzata all'assalto militare di Trump, l'unica via per tornare ai negoziati sarebbe offrire reali concessioni iniziali. Ma anche se Trump dovesse fare questo, verrebbe creduto? E lo stato mentale di Trump può sostenere un'umiliazione così implicita?

Il principale ostacolo sulla via del ritorno alle negoziazioni con l'Iran è che lui e il suo circolo ristretto comprendano l'Iran a fondo in fondo.

Affermano di credere di avere a che fare con una leadership intransigente e di linea dura, mentre gli iraniani nel loro insieme desiderano un'uscita.

Questo è sbagliato; È il contrario. È la leadership ad adottare un approccio pragmatico, mentre è “la piazza” ad assumere nel complesso una posizione più intransigente e a chiedere vendetta. E a chiedere perché mai si debba negoziare.

D’altra parte, il Team Trump e i suoi sostenitori di Fox News sono passati dalla precedente visione che gli Stati Uniti avevano di sé stessi come nazione redentrice a una “caratterizzazione di sé” radicalmente manichea, scrive il professor Michael Vlahos, in cui –".. le ‘buone notizie’ americane sono state sostituite dallo spettro sempre presente del Male e dalla minaccia della forza. Le parole sacre, Libertà e Democrazia, pur essendo ancora cantate, sono diventate un mantra vuoto. Il ‘vangelo’ americano non predica più la redenzione e l'espiazione: ora si occupa di applicazione e punizione. La voltafaccia è avvenuta in un istante, l'11 settembre e con Guantanamo."

Il problema allora ruota attorno all'atteggiamento: com'è possibile negoziare o parlare con l' incarnazione del Male (come Trump chiama gli iraniani)? Non è possibile, ovviamente. Questo era il senso di incarnare i nemici in termini così oscuri. Esclude una vera mediazione. Esclude una soluzione che possa essere vista come l’ascesa al potere di “una dei popoli più malvagi della storia”, a capo di una “banda di teppisti assetati di sangue”. Riduce la politica alla ricerca del dominio sull’“alterità”.

L'Occidente mostra un particolare modo di pensare che ritiene rappresentare l'essenza di ciò che è umano. Questo modo di pensare (spesso chiamato Apolloniano) si collega al Patriarcato, alla legge e al pensiero verticale, laico, razionale e meccanicistico. Lascia poco spazio all’“intermedietà”. Le cose sono o “A” o “non-A”.

Tuttavia, un'altra sfera (spesso chiamata dionisiaca) esprime la dualità energetica sia nella natura che nell'umano – maschile e femminile; ordine e trasgressione esuberante; e di rettitudine e degenerazione. Formano i poli nella coscienza che sono sia ininsiti in noi sia che si costituiscono a vicenda. (Il logos dionisiaco può essere visto forse come il ombra, o addirittura della rivolta contro Apollo).

Tuttavia, un’altra sfera (spesso definita “dionisiaca”) esprime la dualità energetica presente sia nella natura che nell’essere umano: maschile e femminile; ordine ed esuberante trasgressione; rettitudine e degenerazione. Questi elementi costituiscono i poli della coscienza che coesistono in noi e si costituiscono a vicenda. (Il logos dionisiaco può forse essere visto come l’ombra, o addirittura come la rivolta contro Apollo).

E poi c’è Persefone (il rovescio della “ombra” dionisiaca) che incarna l’esistenza ctonia e femminile. Qui non esiste un polo maschile, ma solo una dea che irradia la natura terrena e il principio femminile della riproduzione, il processo di crescita e di cura, nonché la conoscenza degli inferi (chiamata intuizione) – simboleggiando la Vita ciclica di Afrodite, il decadimento, la morte e il rinnovamento finale.

La coscienza, tuttavia, esprime principalmente la qualità umana da un particolare orientamento. Tuttavia, tutte le civiltà attingono dalla piena diversità di tali componenti alla coscienza che – in un modo o nell'altro – rispondono a una civiltà particolare.

Pensare in una sola cultura significa pensare in un solo modo; Tuttavia, appartenere a una cultura diversa, a un gruppo etnico diverso, a una religione diversa significa che il modo di pensare sarà diverso. Eppure restiamo tutti umani.

Così, l’arroganza imperiale di Trump sta cominciando a fare i conti con il fatto che gli sarà difficile – forse impossibile – trovare una soluzione per il Medio Oriente, perché guardare il mondo da una prospettiva puramente apollinea è essenzialmente maschile ed esclusivista e non riesce a comprendere l’“alterità”; si basa piuttosto su un privilegio eccezionale. Semplicemente non riconosce – e non può riconoscere – la pluralità delle menti.

Gli Stati Uniti hanno perso la guerra. Adottando un linguaggio manicheo così intransigente, Trump si è di fatto isolato da qualsiasi possibile soluzione diplomatica. Allargando la guerra (Libano, Yemen, Siria e Iraq) ha complicato gravemente qualsiasi percorso diplomatico. Tutti gli elementi sono interconnessi, ma hanno anche agende separate. Quindi una soluzione comporta una matrice complessa di questioni, piuttosto che una disputa binaria tra Stati Uniti e Iran da sola. Gli Stati Uniti dovranno infine capitolare, con il risultato che l'Iran diventerà una potenza regionale (rafforzando Russia e Cina), mentre la Regione si adatterà lentamente a questa nuova realtà dell'Asia occidentale.