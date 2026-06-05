Hezbollah mette in crisi lo scudo di Tel Aviv: droni FPV notturni e caccia ai Generali israeliani

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Il 4 giugno Tel Aviv ha ammesso che alcune settimane prima un drone FPV di Hezbollah aveva colpito il convoglio del comandante del Comando Nord delle forze armate israeliane nel sud del Libano, in quello che i media israeliani hanno descritto come un tentativo del gruppo di resistenza di assassinare il comandante.

Un drone di Hezbollah ha colpito proprio vicino al comandante del Comando Nord dell'esercito israeliano, il generale Rafi Milo, mentre questi era in visita alle truppe nel sud del Libano alcune settimane fa, ha annunciato l'esercito giovedì. "Non si sono registrati danni né vittime".

Secondo quanto riportato dai media israeliani, il drone avrebbe colpito uno dei veicoli militari del convoglio poco dopo che Milo e un'ufficiale donna erano scesi dalla loro auto.

Secondo quanto riportato dal sito di notizie israeliano Ynet, funzionari militari avrebbero affermato che "Hezbollah ha tentato di assassinare il capo del Comando Nord".

"A seguito del quasi-attacco a uno dei suoi generali di alto rango e di altri recenti attacchi con droni, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno modificato le procedure per le visite sul campo lungo alcuni percorsi, inasprito le procedure per l'individuazione e l'intercettazione dei droni e inviato ulteriori equipaggiamenti di protezione alle forze presenti nella zona, tra cui reti metalliche e nuovi sistemi di rilevamento", aggiunge il rapporto.

Hezbollah ha diffuso filmati che mostrano i suoi droni in grado di eludere le reti di protezione. Anche i sistemi di rilevamento installati nel sud del Paese sono stati colpiti con precisione dalla resistenza.

Anche il Canale 14 israeliano ha ribadito la tesi che l'attacco fosse un tentativo di assassinio.

Commentando l'incidente, Itay Blumental, corrispondente militare della rete televisiva israeliana KAN, ha affermato che se Milo fosse stato ucciso o ferito, avrebbe inflitto a Israele un duro colpo strategico e psicologico, aggiungendo che si sarebbe trattato del tipo di risultato che Hezbollah persegue da anni.

Ha inoltre sollevato dubbi sull'opportunità che gli alti ufficiali israeliani continuino a entrare in Libano, dato che l'esercito non dispone ancora di una risposta efficace alla crescente minaccia rappresentata dai droni d'attacco della resistenza libanese.

Questo non è stato il primo attacco di Hezbollah contro un alto comandante.

Il 20 aprile, nel sud del Libano, Meir Biderman, comandante della 401ª brigata corazzata dell'esercito israeliano, è rimasto gravemente ferito da combattenti della resistenza di Hezbollah mentre si trovava all'interno di un edificio insieme ad altri soldati.

Biderman è entrato in un edificio a Debel, nel sud del Libano, insieme ad altri soldati. Un drone di Hezbollah ha penetrato l'edificio ed è esploso all'impatto. Il sito di notizie israeliano Walla ha riferito che Biderman ha riportato una grave ferita alla testa causata da una scheggia ed è stato sottoposto a respirazione artificiale e anestesia dopo essere stato trasportato in aereo fuori dal sud del Libano.

Hezbollah ha diffuso filmati dell'attacco con droni FPV contro il quartier generale della 401ª Brigata Corazzata nel sud del Libano.

Dopo che i media israeliani hanno riferito che gli attacchi dei droni stavano ostacolando le operazioni israeliane nel sud del Libano e costringendole a rimandarle fino a tarda notte, Hezbollah ha iniziato a utilizzare droni FPV dotati di tecnologia per la visione notturna.

Il gruppo ha recentemente diffuso filmati di alcune di queste operazioni notturne.

Nelle scorse settimane, i media israeliani hanno lamentato che l'esercito non abbia preso sul serio gli avvertimenti riguardanti questi droni fino a quando non ha subito pesanti perdite in Libano quest'anno.

Israele ha ammesso la morte di 28 soldati dal 2 marzo 2026. Hezbollah afferma di averne uccisi molti di più.

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