Duma di Stato russa: gli USA ricattano Cuba per imporre un "cambio di potere"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Gli Stati Uniti stanno tentando di interferire negli affari interni di Cuba attraverso un blocco economico ed energetico, nonché con il dispiegamento di un gruppo d'attacco di portaerei nei Caraibi, con l'obiettivo di rovesciare il governo dell'isola. È quanto emerge da un progetto di risoluzione della Duma di Stato (la camera bassa del Parlamento russo) pubblicato nel suo archivio elettronico.

Secondo i deputati, il blocco economico, finanziario ed energetico imposto dagli Stati Uniti a Cuba costituisce "una palese ingerenza negli affari interni di uno Stato sovrano". Inoltre, il dispiegamento ostentato di un gruppo d'attacco di portaerei della Marina statunitense nei Caraibi è particolarmente allarmante, afferma la risoluzione.

"Tali azioni illegali da parte degli Stati Uniti perseguono un unico obiettivo: attraverso il ricatto economico e militare, costringere la leadership cubana a fare concessioni inaccettabili e creare le condizioni per un cambio di potere nel Paese, al fine di instaurarne successivamente il controllo", si legge nel documento.

Giovedì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che, dopo l'Iran, Washington si occuperà di Cuba, che da mesi denuncia quella che lui definisce una crescente pressione da parte degli Stati Uniti per giustificare l'aggressione e il blocco dell'isola. "Ci occuperemo di Cuba non appena avremo finito con l'Iran. Mi piace fare una cosa alla volta", ha affermato l'inquilino della Casa Bianca.

Con una nuova azione dell'amministrazione Trump contro la nazione caraibica, il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato anche il presidente cubano Miguel Díaz-Canel e sua moglie, Lis Cuesta Peraza, nonché le Forze Armate Rivoluzionarie, i Comitati per la Difesa della Rivoluzione, l'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli e Amistur Cuba SA, l'agenzia di viaggi dell'istituto.

Inoltre, l'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) ha incluso nella lista delle persone e dei soggetti bloccati (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) anche i parenti diretti dell'ex leader cubano Raúl Castro Ruz, come suo figlio Alejandro Castro Espín e suo nipote Raúl Alejandro Castro Calis.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it