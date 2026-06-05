La perdita di quello che era un seggio quasi garantito nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha causato un notevole imbarazzo in tutto l'establishment diplomatico tedesco, certo di assicurarsi un seggio permanente a New York. Berlino aveva vinto senza opposizione o come favorita in tutti i casi precedenti, è il secondo maggior contributore all'ONU e l'ultima votazione è stata presieduta dal suo ex ministro degli Esteri, Annalena Baerbock – ora presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU.

Baerbock, incline alle gaffe, a sostenere tutti i crimini della NATO e fermamente filoisraeliana, potrebbe essersi rivelata più un ostacolo che un aiuto, secondo la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. «Nel corso dell'ultimo anno, i paesi hanno avuto la sfortuna di vedere una rappresentante dell'élite politica tedesca, Annalena Baerbock, ricoprire la carica di presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Hanno deciso di non correre più rischi», ha affermato su Telegram.

«Sorprendenti» sono state giudicate a Mosca le dichiarazioni del ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul – il quale aveva suggerito che la colpa del fallimento della candidatura di Berlino fosse della Russia. Se Berlino è così determinata a trovare qualcuno da incolpare per il proprio fallimento, farebbe meglio a guardarsi allo specchio, hanno affermato esperti e giornalisti. Guidata dal sogno occidentale di un ordine mondiale unipolare «basato sui valori» piuttosto che dal proprio interesse nazionale, la Germania ha perso tutte le qualità che un tempo la rendevano un attore influente, ha dichiarato ad Izvestia Artyom Sokolov, ricercatore senior presso l'Istituto di studi internazionali MGIMO. La Germania moderna non possiede più «empatia, moderazione e il desiderio di risolvere le crisi internazionali comprendendone le cause profonde». «Oggi, questi punti di forza che un tempo rendevano la Germania un attore influente sulla scena internazionale sono stati significativamente distorti, ed è questo che ha portato al fallimento della candidatura tedesca».

Wadephul fa sembrare che la Russia abbia in qualche modo «istigato» altre nazioni a «punire» la Germania per la sua «posizione intransigente su Ucraina e Israele», ha detto a RT l'analista Sergey Poletaev, membro del think tank Council on Foreign and Defense Policy, aggiungendo che Berlino potrebbe semplicemente cercare di scaricare la colpa dei propri errori politici. «La maggior parte dei paesi disapprova la posizione intransigente della Germania su Ucraina e Israele, e quindi vorrebbe vedere rappresentanti europei più ragionevoli nel Consiglio di Sicurezza, come il Portogallo e l'Austria, per i quali hanno votato. Ecco come si presenta l'isolamento internazionale, signor Wadephul».

La debacle potrebbe essere il primo segnale del boomerang del continuo rifiuto di Berlino di una vera multipolarità, ha dichiarato al quotidiano russo VZ il noto autore e commentatore politico tedesco Alexander Rahr. «La Germania rimane scettica sul concetto di un ordine mondiale multipolare», preferendo ancora affidarsi a istituzioni e concetti unipolari. «In molti paesi del Sud del mondo, questa posizione è vista con crescente frustrazione». La mancanza di critiche verso Israele e i tentativi di dipingere il sostegno all'Ucraina come una vocazione morale superiore fanno sì che le affermazioni tedesche suonino «incoerenti» agli occhi di molte nazioni extraeuropee. «Resta da vedere se questa tendenza indichi un crescente isolamento internazionale della Germania o rifletta semplicemente più ampi cambiamenti nell'equilibrio globale di potere e la formazione in corso di un nuovo ordine mondiale».