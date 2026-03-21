Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Non è moda, non è nostalgia e non è identificazione. È una risonanza profonda, nata dall’incontro tra memoria rurale italiana, immaginario del West e desiderio di rispetto per popoli vivi, troppo a lungo raccontati dagli altri.

Una vicinanza che non è appartenenza

C’è un fenomeno che osservo da molti anni: moltissimi italiani, quando si avvicinano alla storia e alle culture dei Popoli Nativi del Nord America, non provano soltanto curiosità o fascino per un mondo lontano, ma una forma più profonda di riconoscimento. È come se, dietro l’immaginario delle praterie, dei cavalli, dei grandi cieli e delle ferite della frontiera, emergesse qualcosa che parla anche alla nostra memoria collettiva.

Naturalmente non si tratta di confondere culture diverse o di stabilire improbabili somiglianze tra popoli che hanno storie, lingue, cosmologie e sistemi sociali differenti. Sarebbe un errore grave, oltre che una semplificazione antropologicamente inaccettabile. Eppure esiste una risonanza emotiva, storica e culturale che merita di essere compresa, proprio perché non nasce dall’appropriazione, ma da una domanda più profonda: perché tanti italiani, pur sapendo di non appartenere a quei popoli, sentono che qualcosa di quelle storie li riguarda?

L’Italia rurale e la memoria della terra

Una prima ragione sta nella storia stessa dell’Italia. Il nostro Paese è stato, per secoli, un Paese rurale, contadino, comunitario. Un Paese fatto di borghi, campagne, montagne, boschi, fiumi, animali, famiglie allargate, mestieri tramandati, dialetti, stagioni e memorie locali. Per una parte enorme della nostra popolazione, fino a poche generazioni fa, la terra non era un concetto astratto né un semplice bene economico: era pane, fatica, sopravvivenza, appartenenza, lutto, festa, raccolto, sacrificio. La semina, la vendemmia, la transumanza, il pascolo, la neve, la siccità, il temporale e il bosco non erano elementi poetici, ma realtà concrete, capaci di decidere la vita delle persone.

Non bisogna idealizzare quel mondo. La civiltà contadina italiana non fu un paradiso perduto: fu anche miseria, durezza, ingiustizia sociale, emigrazione, fame, subordinazione. Ma custodiva una consapevolezza che la modernità industriale e consumistica ha spesso spezzato: l’essere umano non vive separato dal mondo naturale. Dipende da esso, lo teme, lo lavora, lo ascolta, talvolta lo maledice, ma non può fingere che sia soltanto uno sfondo. In quella memoria, ancora presente in molte famiglie italiane, la terra non era mai del tutto muta. Aveva nomi, stagioni, regole, paure, riconoscenze. Non era “natura” nel senso astratto e turistico del termine, ma il luogo concreto da cui dipendevano il cibo, il lavoro, la sopravvivenza, la dignità e spesso anche l’identità.

È qui che molti italiani avvertono una risonanza. Non perché la nostra storia sia la storia dei Popoli Nativi, ma perché anche nella nostra memoria esiste un’idea della terra non soltanto come proprietà o risorsa, ma come relazione. Esiste il ricordo di comunità in cui l’individuo non era isolato, ma parte di una rete di famiglie, luoghi, morti, vivi, nascituri, racconti, obblighi e appartenenze. L’Italia dei paesi conosceva bene il valore del “noi”: non sempre in modo idilliaco e non sempre in modo libero, perché ogni comunità può proteggere ma anche soffocare; tuttavia quel “noi” esisteva, ed è una delle tracce più profonde che la modernità ha indebolito.

Popoli vivi, non “popoli della natura”

Questo punto va però maneggiato con grande attenzione. I Popoli Nativi del Nord America non devono essere ridotti alla formula romantica di “popoli della natura”, espressione apparentemente positiva ma spesso deformante. Le nazioni native erano e sono società complesse: agricoltori, cacciatori, pescatori, commercianti, diplomatici, artisti, guerrieri, guaritori, narratori, leader politici, studiosi, madri, padri, comunità vive. Non esiste “il nativo americano” come figura unica e immobile. Esistono Lakota, Diné, Haudenosaunee, Cherokee, Ojibwe, Hopi, Crow, Cheyenne, Blackfeet, Pueblo, Tlingit, Inuit, Salish, Muscogee, Choctaw, Apache, Comanche e molte altre nazioni, ciascuna con una propria storia.

Proprio per questo, la vicinanza che molti italiani sentono non nasce da una somiglianza culturale diretta, ma da alcune domande comuni: che cosa significa appartenere a una terra? Che cosa accade quando una comunità viene sradicata? Quale valore ha la memoria degli anziani? Che cosa resta di un popolo quando gli vengono tolti lingua, luoghi, figli, nomi e racconti? Che prezzo paghiamo quando il mondo naturale viene ridotto a merce e l’individuo viene separato dalla comunità?

La ferita dello sradicamento

C’è poi la dimensione della ferita. I Popoli Nativi del Nord America portano con sé una storia immensa di perdita e sopravvivenza: terre sottratte, trattati violati, massacri, deportazioni, riserve, scuole di assimilazione, lingue proibite, spiritualità perseguitate, famiglie spezzate, identità trasformate in caricatura. E tuttavia sono ancora qui, non come ombre del passato o figure da museo, ma come popoli vivi, contemporanei, politici e culturali. Sono comunità che scrivono, insegnano, votano, governano, combattono battaglie legali, difendono territori, recuperano lingue, producono cinema, letteratura, arte e pensiero.

L’Italia, in forme completamente diverse e non paragonabili alla colonizzazione subita dai Popoli Nativi, conosce però il linguaggio della frattura: dominazioni straniere, povertà, emigrazione, guerre, fascismo, Resistenza, terremoti, abbandono delle campagne, perdita dei dialetti, trasformazioni sociali improvvise. Non si tratta di mettere sullo stesso piano storie diverse, perché sarebbe falso e moralmente ingiusto; si tratta di capire perché temi come sradicamento, sopravvivenza della memoria, dignità di chi resiste e perdita della terra possano toccare corde profonde anche in noi.

Buffalo Bill, i butteri e l’immaginario italiano del West

In questo rapporto ha avuto un peso enorme anche l’immaginario popolare italiano. Molto prima di Tex Willer e di Fabrizio De André, l’Italia vide arrivare fisicamente una versione spettacolare e già teatralizzata del mito americano della frontiera attraverso il Wild West Show di Buffalo Bill. Le tournée italiane del 1890 e del 1906 ebbero un posto particolare nella storia europea dello spettacolo di William F. Cody: se nel 1890 il passaggio italiano fu ancora relativamente concentrato, nel 1906 la tournée assunse una dimensione molto più capillare, arrivando a 119 rappresentazioni in 37 città o località italiane. Non fu un incontro autentico con le culture native, ma una rappresentazione spettacolare, commerciale e coloniale del West, fatta di cowboy, cavalli, assalti simulati, tende, scene di battaglia e performer nativi inseriti in una narrazione pensata per il pubblico europeo. Eppure proprio quel teatro del West fissò nell’immaginario italiano alcune immagini destinate a durare: il nativo a cavallo, la tenda, la piuma, il grande spazio aperto, la frontiera come luogo di conflitto e destino.

Anche la celebre sfida equestre del marzo 1890 a Roma tra i cowboy del Wild West Show e i butteri della campagna pontina, in particolare quelli di Cisterna, ebbe un valore simbolico. Non fu una sfida tra Nativi e butteri, e va detto con chiarezza; ma mostrò come il mito americano della frontiera incontrasse l’Italia rurale, pastorale e cavalleresca di fine Ottocento. In quell’episodio, dentro la cornice spettacolare di Buffalo Bill, si incrociavano cavallo, terra, abilità fisica, orgoglio popolare e spettacolo moderno: non una conoscenza reale dei Popoli Nativi, ma un cortocircuito potente tra l’immaginario del West e una parte profonda dell’Italia contadina.

Da Salgari a Tex: il West nelle case italiane

Poi vennero la letteratura d’avventura, Salgari, i romanzi popolari, il cinema, le edicole, i fumetti. Salgari, con il suo ciclo ambientato nel Far West — Sulle frontiere del Far West, La scotennatrice, Le selve ardenti — non fu una fonte sui Popoli Nativi, ma contribuì a sedimentare nell’immaginario italiano l’idea della frontiera come luogo di conflitto, violenza, ribellione e destino.

Tex Willer, con tutti i limiti del western e della sua epoca, aprì poi per moltissimi lettori una breccia nell’immagine dell’“indiano nemico”. Non era antropologia e non era storiografia, ma mostrava spesso capi nativi dotati di dignità, comunità tradite, trattati violati, soldati corrotti, avidità dei coloni e ingiustizie della frontiera. Anche la presenza di Tiger Jack, personaggio navajo e fedele compagno di Tex, contribuì a rendere meno monolitica, per il lettore popolare italiano, l’immagine dei Nativi. Per molti italiani, la strada verso una curiosità più seria è passata anche da lì: dall’avventura alla domanda, dal fumetto alla storia.

De André e la ferita di Sand Creek

Poi arrivò De André. Con Fiume Sand Creek, scritta con Massimo Bubola e presente nell’album del 1981 comunemente noto come L’indiano, la ferita nativa entrò nella canzone italiana non come nota di manuale, ma come memoria emotiva. Il massacro di Sand Creek, avvenuto il 29 novembre 1864 contro Cheyenne e Arapaho, cessò di essere per molti un episodio remoto e divenne voce, innocenza spezzata, sguardo rovesciato. Non più la frontiera vista dal soldato, dal colono o dall’avventuriero, ma da chi la subisce. In quel passaggio, molti compresero che dietro la parola “indiani” non c’era un gioco d’infanzia, ma una storia di sangue, famiglie, bambini, inganno e violenza.

Tra Buffalo Bill, i butteri, Salgari, Tex, il cinema western e De André passa dunque una lunga storia italiana di attrazione, deformazione, correzione e consapevolezza. Prima è arrivato il fascino, poi la domanda, poi il rispetto. Ma oggi non basta più dire “mi piacciono gli indiani”. Oggi bisogna chiedersi quali popoli, quali nazioni, quali lingue, quali fonti, quali diritti, quale presente.

Dal fascino al rispetto

Sentire i Popoli Nativi “vicini” non significa essere nativi e non dà alcun diritto di appropriarsi, semplificare, imitare o romanticizzare. Il rischio è trasformarli in uno specchio dei nostri desideri: più puri, più spirituali, più autentici, più liberi. Anche questa è una cancellazione, perché sostituisce persone reali con un’immagine comoda. I Popoli Nativi non sono una metafora, un costume, un’estetica o una scorciatoia per sentirsi profondi. Sono popoli vivi, con governi, diritti, problemi, contraddizioni, rinascite, letterature, battaglie, lingue da proteggere, terre da difendere, giovani da ascoltare e anziani da onorare.

La vera vicinanza, se esiste, non prende possesso. Studia, ascolta, sostiene, corregge gli stereotipi, distingue le fonti serie dalle fantasie, legge autori nativi, riconosce la sovranità culturale e accetta di non sapere. Soprattutto, lascia che siano i Popoli Nativi a parlare.

La vicinanza vera è ascolto

Forse tanti italiani sentono i Nativi Americani vicini perché, oltre il mito e oltre l’immagine, quei popoli ci costringono a guardare ciò che la modernità ha tentato di cancellare anche in noi: il legame con la terra, la forza della comunità, il dovere della memoria e la dignità di chi resiste senza lasciarsi trasformare in fantasma.

Per questo non è una moda. Non è soltanto nostalgia. Non è semplice fascinazione per un mondo lontano. È, quando è sincera, il riconoscimento di una ferita e di una grandezza: la ferita dei popoli a cui è stato tolto quasi tutto e la grandezza di chi continua a esistere, parlare, ricordare, rivendicare, creare futuro.

Ma proprio per questo quella vicinanza deve diventare adulta. Deve smettere di consumare immagini e cominciare ad ascoltare voci. Deve passare dall’emozione alla conoscenza, dal mito alla storia, dall’ammirazione al rispetto. Solo lì diventa qualcosa di degno: non possesso, non imitazione, non romanticismo, ma ascolto.

Raffaella Milandri Raffaella Milandri è scrittrice, giornalista e antropologa di formazione, impegnata da anni nella difesa dei diritti umani dei Popoli Indigeni. Studia e divulga in Italia la storia, la cultura e la letteratura dei Nativi Americani, con attenzione tanto alla memoria storica quanto alle questioni contemporanee. È membro onorario della Four Winds Cherokee Tribe della Louisiana e della Crow Tribe del Montana. Ha pubblicato oltre dieci libri dedicati ai Nativi Americani e ai Popoli Indigeni, tra cui Nativi americani. Guida alle tribù e riserve indiane degli Stati Uniti, Nativi Americani. Guida a Miti, Leggende e Preghiere e Le scuole residenziali indiane. Le tombe senza nome e le scuse di Papa Francesco. Cura inoltre traduzioni e opere di autori nativi. Conduce il programma radiofonico “Nativi Americani ieri e oggi” e firma la rubrica “Nativi” su L’AntiDiplomatico.