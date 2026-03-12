Abbonati / Sostienici
Il Ministero degli Esteri russo evidenzia il diritto dell'Iran all'autodifesa

Il Ministero degli Esteri russo evidenzia il diritto dell'Iran all'autodifesa

L'Iran ha il diritto all'autodifesa, come altre nazioni, ha sottolineato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

"Riteniamo importante riaffermare il diritto dell'Iran all'autodifesa, insieme a quello di tutti gli altri Stati, in conformità con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Riteniamo inaccettabili gli attacchi contro obiettivi e infrastrutture civili in Iran, nei paesi arabi confinanti e altrove. Invitiamo gli Stati Uniti e Israele a cessare la loro aggressione e a tornare al tavolo dei negoziati", ha dichiarato la diplomatica durante un briefing.

Zakharova ha sottolineato che è fondamentale che tutte le parti coinvolte nell'attuale conflitto in Medio Oriente diano prova di buon senso e moderazione, abbandonino i doppi standard e tornino "a impegnarsi per porre fine al confronto il prima possibile sulla base di rapporti di buon vicinato".

"La Russia continuerà ad adottare misure per porre rapidamente fine all'escalation in Medio Oriente e risolvere eventuali divergenze con mezzi pacifici. Intendiamo continuare a promuovere il concetto russo di sicurezza comune e indivisibile nel Golfo, che garantirà il rispetto degli interessi di tutti i Paesi della regione", ha osservato la portavoce del Ministero degli Esteri.

