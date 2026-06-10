L'Iran diffida l'ONU e avverte il Medio Oriente sulle basi USA

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Il Ministero degli Esteri di Teheran ha lanciato un duro monito formale ai Paesi del Medio Oriente, con particolare fermezza verso gli Stati che si affacciano sulla costa meridionale del Golfo Persico. L'Iran richiama i vicini regionali alla loro "responsabilità legale e morale", intimando loro di impedire che i rispettivi territori vengano utilizzati dagli Stati Uniti e da Israele per l'avvio di offensive contro la nazione persiana.

La minaccia di Teheran: pronti a colpire i Paesi ospitanti

Nel comunicato, il governo iraniano ha chiarito che non esiterà a esercitare il proprio intrinseco diritto all'autodifesa. Questa strategia di risposta prevede il coinvolgimento diretto di chiunque offra supporto logistico alle forze nemiche:

Obiettivi dichiarati: Saranno presi di mira i punti esatti da cui partono i raid, incluse le basi militari e le infrastrutture logistiche utilizzate per condurre o supportare le operazioni aggressive contro l'Iran.

L'appello alle Nazioni Unite

Teheran ha chiamato in causa anche la comunità internazionale, ribadendo le precise responsabilità dell'ONU, del Consiglio di Sicurezza e del Segretario Generale António Guterres. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, gli organi delle Nazioni Unite hanno il dovere di preservare la pace globale e di ritenere formalmente responsabili gli Stati Uniti e Israele per l'escalation in corso.

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