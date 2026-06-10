Scontri USA-Iran, la reazione di Russia e Cina: "Massima moderazione, l'escalation va fermata"

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La Russia si dice "estremamente preoccupata" a seguito degli ultimi scontri tra Stati Uniti e Iran. Mosca ha esortato alla "moderazione" nel conflitto che vede contrapposti gli USA e Israele a Teheran, esploso dopo un violento scambio di colpi che rappresenta la peggiore escalation dal cessate il fuoco dell'8 aprile.

"Siamo estremamente preoccupati per la nuova ondata di scontri armati tra Stati Uniti e Iran, iniziata con l'aggressione non provocata da parte di USA e Israele contro la Repubblica Islamica", ha dichiarato alla stampa Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo. "Esortiamo entrambe le parti a esercitare la massima moderazione e a cessare immediatamente le ostilità".

Russia e Iran sono storicamente unite da una profonda diffidenza nei confronti delle politiche statunitensi nelle rispettive aree d'influenza, dall'Asia Centrale all'Afghanistan, fino all'Iraq. Non a caso, il Presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che le relazioni con Teheran costituiscono una priorità strategica per Mosca.

Anche Pechino si schiera sul fronte della diplomazia, chiedendo l'immediato stop alle armi. La Cina si è dichiarata "profondamente preoccupata" per le operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, invitando i governi a non alimentare la spirale di violenza.

"Tutte le parti coinvolte dovrebbero mantenere la calma, esercitare il self-control e smettere di esacerbare il conflitto. È fondamentale adottare misure concrete per allentare le tensioni", ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante un briefing con la stampa.

Queste prese di posizione arrivano dopo i duri raid aerei condotti dagli Stati Uniti in territorio iraniano, scattati in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache americano nello Stretto di Hormuz.

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