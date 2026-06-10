Il messaggio di Trump dopo gli attacchi all'Iran

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Donald Trump è intervenuto in seguito alla nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, affermando che le forze iraniane sono un "disastro totale" e che "non esistono più".

"L'esercito iraniano è un disastro completo. Gran parte di esso, come la Marina e l'Aeronautica, non esiste più; è stato completamente sconfitto. L'Iran parla ma non agisce. Il prepotente del Medio Oriente è morto! Ci hanno messo troppo tempo a negoziare un accordo che li avrebbe avvantaggiati enormemente, ora dovranno pagarne il prezzo! Presidente Donald J. Trump", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti sui suoi profili social.

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