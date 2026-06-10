Cuba denuncia il grave impatto del blocco USA sul sistema sanitario

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Il blocco imposto dagli Stati Uniti sta avendo un impatto devastante sul sistema sanitario cubano, con conseguenze dirette sulla vita quotidiana della popolazione, ha dichiarato la viceministra della Salute Carilda Peña García in una trasmissione televisiva.

Peña García ha spiegato che, nella situazione attuale, l'accesso alle forniture mediche rappresenta una delle principali carenze del sistema sanitario, che ha reso necessaria l'attuazione di misure preventive per garantire i servizi essenziali.

Attualmente, 95.555 persone sono in lista d'attesa per interventi chirurgici nel Paese. Di queste, 5.152 necessitano di interventi per tumore e 2.888 pazienti in emodialisi incontrano difficoltà nei loro trattamenti a causa di interruzioni nella fornitura di acqua ed elettricità.

I problemi derivanti dal blocco stanno avendo ripercussioni anche sulle infrastrutture ospedaliere, con ascensori fuori servizio, limitazioni nei servizi di lavanderia, deterioramento strutturale degli edifici e difficoltà di trasporto che ostacolano sia la consegna di forniture sia la mobilità di medici e infermieri.

Nonostante queste limitazioni, il viceministro ha sottolineato che la politica del settore è "cercare di mantenere i servizi il più possibile e di utilizzare al meglio le risorse esistenti", evitando la chiusura delle strutture sanitarie.

Un'altra sfida evidenziata è la proliferazione di epidemie, legata alla carenza di carburante per la raccolta dei rifiuti. L'accumulo di immondizia e le perdite d'acqua aggravano la situazione ambientale e sanitaria in diverse aree del Paese.

Il Ministero della Salute ha avvertito che queste condizioni aumentano la vulnerabilità della popolazione e richiedono un intervento urgente per garantire l'igiene e il controllo epidemiologico, in un contesto segnato dalla crisi energetica.

La dichiarazione ufficiale ha sottolineato che le misure coercitive di Washington non solo colpiscono l'economia nazionale, ma promuovono anche violazioni dei diritti umani limitando l'accesso dei cittadini ai servizi medici essenziali.

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