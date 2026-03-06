Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • ASIA

Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

Si tratta di una guerra di logoramento strutturata. E la sceneggiatura è stata scritta a Tehera

5916
Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

 

di Pepe Escobar Strategic Culture 

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

La Difesa del Mosaico Decentralizzato dell'Iran – la denominazione ufficiale – viene continuamente modificata 24 ore su 24: questa è la strategia a lungo termine dell'IRGC di una morte per mille tagli pensata per dissanguare l'Impero del Caos.

Guadiamo i canali interconnessi che permeano la palude incostituzionale, impossibile da vincere e strategicamente catastrofica costruita dall'Impero del Caos.

La resilienza mosaica e la strategia a lungo termine dell'Iran; la tentazione per che quel raccapricciante culto della morte in Asia occidentale di passare al nucleare; l'imminente e inesorabile Inferno Intercettore; la spinta incessante della Cina ad abbandonare il vecchio ordine (accumulo d'oro, scartamento di dollari); i progressi dei BRICS nella creazione di un sistema finanziario parallelo; il crollo dei vassalli americani, in diverse latitudini: tutto ciò accelera un reset radicale del sistema.

E poi c'è Vladimir Putin, che con nonchalance, quasi come un ripensamento, annuncia che forse non esiste alcun gas russo da vendere all'UE dopotutto:

"Forse avrebbe più senso smettere di fornire gas all'UE noi stessi e trasferirci in quei nuovi mercati, e stabilirci lì (...) Ancora una volta, voglio sottolineare: qui non c'è alcun movente politico. Ma se comunque devono chiudere il mercato tra uno o due mesi, forse è meglio andarsene ora e concentrarsi su paesi che sono partner affidabili. Detto ciò, questa non è una decisione fatta. Sto solo pensando ad alta voce. Chiederò al governo di esaminare la questione insieme alle nostre aziende."

Il pietoso Cancelliere Bratwurst chiese il permesso al neo-Caligola affinché la Germania potesse acquistare petrolio russo. Ce l'ha fatta. Ma potrebbe non esserci nulla da comprare. Questa è una guerra energetica, e ancora una volta l'UE non si qualifica nemmeno come un mendicante senzatetto. Niente gas del Qatar, niente petrolio e gas russo. E ora torna alla tua Guerra Eterna ossessionata dalla NATO.

 

L'attentato all'oleodotto GCC-petrodollaro

Immediatamente dopo l'attacco di decapitazione di sabato scorso contro la Guida Suprema Ayatollah Kahamenei, l'Iran è passato a un comando e controllo decentralizzati con un piano di successione profonda a 4 livelli, lanciando raffiche incessanti di missili più vecchi e più lenti e droni sacrificali per consumare batterie Patriot e sistemi THAAD su scala industriale. Con questa mossa, l'Iran ha cambiato le regole del gioco già dal primo giorno della guerra.

Chiunque abbia un QI superiore alla temperatura ambiente sa che usare 3 Patriot – un costo complessivo di 9,6 milioni di dollari – per difendersi da un singolo missile balistico sacrificale iraniano è completamente insostenibile.

Quindi non c'è da stupirsi che siano bastati 4 giorni della guerra del Sindacato Epstein contro l'Iran perché il sistema finanziario globale impazzisse completamente. 3,2 trilioni di dollari sono evaporati in 4 giorni – e il conto continua.

Lo Stretto di Hormuz, a tutti gli effetti, è chiuso – tranne che per le navi russe e cinesi. Almeno il 20% del fabbisogno globale di petrolio non si sta muovendo da nessuna parte. L'intera produzione di GNL del Qatar è fuori servizio – senza alcuna ripresa in vista. Il secondo grande giacimento petrolifero dell'Iraq è stato chiuso.

Eppure, il volatile neo-Caligola schiamazza che la sua guerra, che avrebbe dovuto durare solo un fine settimana, potrebbe protrarsi per cinque settimane, e altri pagliacci industriale-militari del Pentagono parlano fino a settembre.

Colpendo con laser gli interessi statunitensi in tutto il GCC come obiettivi legittimi – e non solo basi militari – l'Iran ha piazzato una bomba a orologeria. Questo è un attacco diretto al petrodollaro (con grande gioia silenziosa di Pechino). Teheran certamente ha giocato sul fatto che la reazione a catena sarebbe stata istantanea – fino al panico come preludio a una nuova, generalizzata Grande Depressione.

Niente petrolio, più nessuna difesa significativa del GCC contro missili/droni iraniani, significa niente più torrenti di denaro falso di Wall Street. Dopotutto, la bolla dell'IA è finanziata dagli "investimenti" del GCC. Il nuovo attentato del Pipelineistan non è del tipo Nord Stream: è il bombardamento del gasdotto GCC-petrodollaro.

Tutto ciò sta accadendo in tempi record mentre il mosaico decentralizzato dell'Iran viene ottimizzato. Ad esempio, una serie di missili antinave letali – che non sono ancora stati utilizzati – è coordinata dall'IRGC, dalla marina, dall'esercito e dalle forze aerospaziali. Lo stesso vale per i droni.

Anche se gli attacchi con missili balistici non tengono il passo con il ritmo iniziale e frenetico, sono più che sufficienti per: continuare a colpire costantemente le basi militari statunitensi (le cui difese aeree sono già in gran parte decimate); gettare il culto della morte in Asia occidentale e il GCC in un inferno economico totale; e spaventare ogni angolo dei "mercati globali".

E nonostante tutti i battiti sul petto a Washington da parte del Segretario di Guerre Eterne, dozzine di fortezze militari sotterranee iraniane caricate di decine di migliaia di missili e attrezzature rimangono invisibili – e intoccabili.

 

Fallimento del modello di business dell'Impero del Caos

Questa è una guerra disperata per salvare il petrodollaro. Una potenza energetica come l'Iran che commercia al di fuori del petrodollaro è l'anatema supremo, soprattutto perché il processo è accompagnato dalla spinta dei BRICS verso l'istituzione di sistemi di pagamento indipendenti.

L'immensa fragilità strutturale del GCC – i vicini dell'Iran – li rende una preda ideale. Dopotutto, tutto il loro modello di business si basa sul petrodollaro in cambio di una "protezione" mafiosa degli Stati Uniti, scomparsa nella sabbia nei primi quattro giorni di guerra.

Spunto sulla Macchina di Guerra Asimmetrica dell'Iran che ha rovinato il modello di business dell'Impero del Caos in tempo reale.

L'esposizione definitiva è l'implosione del sogno bling-bling di Dubai – molto più della devastazione inflitta agli interessi legati alla 5ª Flotta statunitense in Bahrain e persino di un missile balistico che distrugge il radar a array a fasi AN/FPS-132 da 1,1 miliardi di dollari presso la base aerea di Al Udeid in Qatar.

Uno sfascio coordinato e in corso del GCC, già inevitabile, significa infine la fine del riciclo del petrodollaro, aprendo il gioco al petroyuan o al commercio energetico in un paniere di valute BRICS.

"Scacco matto" deriva dal persiano "Shah Mat", che significa "il re è indifeso". Beh, l'Imperatore neo-Caligola potrebbe non sapere che è nudo, perché è incapace di giocare a scacchi. Ma ha abbastanza paura da iniziare a cercare disperatamente una via d'uscita.

 

Il corridoio aereo Astrakhan-Teheran

Ora parliamo del ruolo della Russia. L'attenzione dovrebbe essere rivolta al corridoio aereo Astrakhan-Teheran, affollato di voli cargo segreti. L'aeroporto militare di Chkalovsk, vicino ad Astrakhan, è il principale nodo logistico del corridoio: carichi come l'Il-76MD, l'An-124 e il Tu-0204-300C si spostano avanti e indietro coperti da materiali speciali che riducono la visibilità radar e li nascondono dai sistemi di tracciamento civili.

Il loro carico arriva all'aeroporto di Mehrabad a Teheran (non c'è da meravigliarsi se è stato bombardato da Israele), Pyam e Shahid Behesthi a Isfahan. Si applica anche la logistica multimodale, poiché parte del carico viene consegnato tramite il Caspio.

Tutto è coordinato dalla 988ª Brigata Logistica Militare di Astrakhan. Il contenuto del carico include componenti per sistemi di difesa aerea; moduli di guida radar; sistemi idraulici per lanciatori di missili; moduli radar di rilevamento a lungo raggio.

Inoltre, sotto un protocollo segreto, la Russia sta fornendo all'Iran una guerra elettronica all'avanguardia, inclusa una versione per l'esportazione del Krasukha-4IR, capace di disturbare i sistemi radar dei droni statunitensi.

A questo si aggiunge che l'Iran presto schiererà batterie S-400 complete – che gli permetteranno di controllare fino al 70% dello spazio aereo iraniano.

 

Come lo stress economico-politico diventerà insopportabile

E ora il ruolo di Turchia.

Solo due mesi fa il MIT – l'intelligence turca – ha avvertito direttamente l'IRGC che i combattenti curdi stavano cercando di attraversare dall'Iraq all'Iran. Riflettetevi per un secondo: un membro a pieno titolo della NATO che passa informazioni operative sensibili al tempo all'IRGC proprio mentre il Sindacato Epstein si preparava alla guerra.

Ci sono almeno 15 milioni di curdi che vivono all'interno dell'Iran. L'ultima cosa che Ankara vuole sono curdi potenziati in Iran. Nonostante tutta l'insaziabile sguarda del sultano Erdogan, sa di non poter antagonizzare frontalmente Teheran. Deve bilanciare una cornucopia di interessi che si mescolano alla NATO; il corridoio energetico con la Russia – ma anche il corridoio energetico verso Occidente tramite il gasdotto BTC; e il ruolo di ancora occidentale del Corridoio Centrale verso la Cina.

Ecco perché quel presunto missile balistico iraniano presumibilmente puntato verso la Turchia e sparato dalla NATO non era un gran che: i ministri degli Esteri Fidan (Turchia) e Aragchi (Iran) ne hanno parlato come adulti. C'è una nebbia di guerra impenetrabile in tutto ciò: il missile potrebbe essere stato inviato per paralizzare il terminal petrolifero del BTC e i successivi droni lanciati sulla Georgia, progettati per paralizzare il punto più debole del BTC.

Niente di tutto ciò è stato confermato – e sarà impossibile da confermare. Sarebbe stato come una falsa bandiera – anche se Teheran potrebbe essere molto interessata a tagliare il 30% della fornitura di petrolio israeliana.

Il BTC continuerà a essere in gioco, mentre attraversa la Georgia trasportando greggio azero attraverso il Caucaso fino alla costa mediterranea turca. Bombardare il BTC si adatterebbe alla strategia iraniana di tagliare ogni corridoio energetico che alimenta il Sindacato Epstein e i suoi alleati attraverso il Golfo, il Caucaso e fino al Mediterraneo.

Lungo il BTC, altre mosse logiche iraniane sarebbero attaccare il gasdotto Est-Ovest saudita (che bypassa Hormuz); le piattaforme di carico offshore irachene nelle acque territoriali iraniane che gestiscono 3,5 milioni di barili al giorno; e il centro di lavorazione Abqaiq che gestisce la maggior parte del greggio saudita prima che raggiunga i terminal di esportazione.

Se l'Iran, sotto estrema pressione, dovesse colpire tutti questi aspetti, non esiste alcuna riserva strategica di petrolio sul pianeta in grado di coprire il divario.

In questa interconnessione infernale di corridoi energetici, rotte di navigazione, catene di approvvigionamento globali, sicurezza marittima e il prezzo del petrolio fuori controllo, solo i pagliacci del Pentagono possono voler prolungare la guerra fino a settembre. Asia, Europa e ogni importatore di energia sulla scacchiera applicheranno la massima pressione per qualsiasi misura di de-escalation.

La strategia asimmetrica dell'Iran, però, rimane immobile: espandere la guerra orizzontalmente e allungare la tempistica al massimo per rendere lo stress economico-politico insopportabile.

Traduzione: non è un espediente rapido di cambio di regime da parte di una banda di psicopatici. Questa è una Guerra di Logoramento Strutturata. E la sceneggiatura è stata scritta a Teheran.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Pepe Escobar - La guerra per procura tra NATO e Russia in Ucraina: faccia a faccia con gli insider russi più influenti

Pepe Escobar - La guerra per procura tra NATO e Russia in Ucraina: faccia a faccia con gli insider russi più influenti

06 Marzo 2026 11:30
L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

06 Marzo 2026 08:00
La sudditanza geopolitica attraverso il conformismo: la sinistra di fronte al proprio vuoto storico

La sudditanza geopolitica attraverso il conformismo: la sinistra di fronte al proprio vuoto storico

05 Marzo 2026 15:45
Carla Filosa - Potere Legittimo E Legale

Carla Filosa - Potere Legittimo E Legale

05 Marzo 2026 07:00
Iran: come gli influencer MAGA si stanno trasformando in neoconservatori

Iran: come gli influencer MAGA si stanno trasformando in neoconservatori

04 Marzo 2026 17:03
Andrea Zhok - Dopo due anni di macellazione della Palestina, ecco i bombardamenti a tappeto sull'Iran

Andrea Zhok - Dopo due anni di macellazione della Palestina, ecco i bombardamenti a tappeto sull'Iran

04 Marzo 2026 17:00
Caitlin Johnstone - USA vs Iran: un confronto morale oltre la superficie del benessere occidentale

Caitlin Johnstone - USA vs Iran: un confronto morale oltre la superficie del benessere occidentale

04 Marzo 2026 14:00
Gli iraniani per strada gioiscono e gridano TAKBIR

Gli iraniani per strada gioiscono e gridano TAKBIR

04 Marzo 2026 11:30
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Unicef conferma: da sabato almeno 181 bambini sono stati uccisi in Iran uccisi dai raid di USA e Israele

88147
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

34753
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

25454
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

25185
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

20031
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

19059
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

18080
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15650
ASIA

"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

MEDITERRANEO

Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

AMERICA LATINA

"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

NORD-AMERICA

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

ASIA

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Trump attacca Biden e Zelensky

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale di Giuseppe Masala Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

  • 04 Marzo 2026 08:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dubai: quello che i social non mostrano. Dalla schiavitù moderna alla 'lavatrice' di denaro sporco di Michele Blanco Dubai: quello che i social non mostrano. Dalla schiavitù moderna alla 'lavatrice' di denaro sporco

Dubai: quello che i social non mostrano. Dalla schiavitù moderna alla 'lavatrice' di denaro sporco

  • 06 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti