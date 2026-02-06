Abbonati / Sostienici
Il piano di Trump per costringere l'Iran ad arrendersi è un errore fatale

Il piano di Trump per costringere l'Iran ad arrendersi è un errore fatale

 

di David Hearst - MiddleEastEye

L'autorità del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere a pezzi dopo le sparatorie dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Minnesota e con l'inflazione in aumento a causa dei suoi dazi , ma a livello internazionale Trump pensa ancora di essere al settimo cielo.

Ha costretto la NATO a stipulare "un quadro" per un futuro accordo sulla Groenlandia, che secondo un rapporto, poi energicamente smentito, prevedeva la cessione da parte della Danimarca della sovranità sulle aree in cui sarebbero state costruite le basi statunitensi.

Ha fatto in modo che l'Europa pagasse di più per la propria difesa.

Ha sequestrato il presidente Nicolas Maduro e, in seguito a ciò, il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che il Venezuela presenterà un bilancio mensile.

Ha costretto Israele a fermare la guerra a Gaza con pressioni sul Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Se il suo "Consiglio per la Pace" ha ottenuto l'autonomia sia dalle fazioni palestinesi che dall'Autorità Nazionale Palestinese, Israele ha anche perso il controllo su Gaza.

Questo è ciò che Trump pensa di aver ottenuto. E ora ha radunato un'armata di navi e bombardieri pronta a colpire l'Iran per la seconda volta in un anno. Trump pensa di poter fare alla Repubblica Islamica quello che ha fatto al Venezuela.

Su questo, Trump si sbaglia di grosso. Ma ne è convinto.

Il suo inviato Steve Witkoff e suo genero Jared Kushner hanno detto a una potenza regionale cosa Trump pensa di poter fare all'Iran: un attacco aereo rapido ma limitato che decapiti la leadership, ma lasci il regime al suo posto. 

A questo seguirà un accordo in cui l'Iran abbandonerà il suo programma di arricchimento dell'uranio e accetterà di commerciare il suo petrolio esclusivamente con gli Stati Uniti, in cambio del quale Trump consentirà alla Boeing di rientrare in Iran.

Esistono altre varianti in circolazione, ma i suoi ingredienti essenziali sono la velocità, la violenza estrema e la sottomissione dei membri sopravvissuti della leadership al diktat degli Stati Uniti.

Diktat degli Stati Uniti

Anche Trump è convinto che sia giunto il momento di colpire. Ritiene che la Repubblica Islamica sia stata fondamentalmente indebolita dagli attacchi aerei da lui ordinati l'anno scorso.

I suoi principali impianti di arricchimento dell'uranio restano sepolti sotto tonnellate di rocce e macerie e l'intelligence statunitense sostiene che il regime non ha fatto nulla per ripristinare le sue scorte.

L'Iran fu poi scosso dalla seconda grande ondata di disordini nazionali in tre anni, che fu repressa solo al costo di migliaia di vite.

Nel valutare la presunta debolezza dell'Iran, Trump ha due fonti di informazione, entrambe profondamente errate: le sue valutazioni di intelligence e quelle di Israele. L'intelligence israeliana è guidata da obiettivi diversi. 

Netanyahu vuole un cambio di regime, non una serie limitata o simbolica di attacchi aerei. Da decenni sostiene che Hamas e Hezbollah fungono da  "portaerei " per l'Iran, un'affermazione contraddetta dal sostegno duraturo e intergenerazionale di cui entrambi i movimenti godono in Palestina e nel Libano meridionale. 

Sia Trump che Netanyahu sono ubriachi di potere grazie alle azioni militari intraprese finora. Entrambi credono di essere i padroni dell'universo. 

Se i loro piloti operano basandosi su informazioni in tempo reale, quasi al minuto, su dove è possibile localizzare ed eliminare i bersagli, ritengono che non ci siano limiti a ciò che possono fare. 

L'anno scorso, l'aeronautica militare israeliana ha dimostrato di non essere più limitata dalla distanza fisica tra i suoi aeroporti e l'Iran. 

Affermando pubblicamente che i suoi agenti erano nelle strade dell'Iran nel momento più critico delle recenti proteste economiche, il Mossad pensava di spaventare la Repubblica islamica. 

La sua spacconeria ebbe l'effetto opposto. Il Mossad non aiutò l'opposizione, anzi la infangò e, dopo una grande manifestazione pro-stato , la protesta si concluse.

L'Iran non è il Venezuela

Prima che inizi la prossima follia, vale la pena di affermare un fatto molto ovvio: l'Iran non è il Venezuela. 

Per citare le differenze più evidenti - e questo elenco non è esaustivo - il Venezuela non aveva carte regionali da giocare quando Maduro è stato catturato. L'Iran ne ha abbondate.

La guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, non è solo il capo dello Stato iraniano, il comandante in capo delle sue forze armate e la sua suprema autorità politica e religiosa.

È il leader spirituale di decine di milioni di musulmani sciiti in tutto il mondo. Le popolazioni sciite più significative in Medio Oriente, al di fuori dell'Iran, sono IraqBahreinLibanoKuwait e Arabia Saudita.

L'Ayatollah Khamenei ha il controllo diretto del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). Ed ecco la seconda grande differenza rispetto al Venezuela. 

Mentre una piccola Delta Force armata di fiamma ossidrica è stata sufficiente per catturare Maduro, una prospettiva molto diversa attende qualsiasi invasore che tenti di neutralizzare l'IRGC, una forza grande quanto il Corpo dei Marines degli Stati Uniti.

L'IRGC può contare su 150.000 soldati di terra, 20.000 navali e un'aeronautica militare di 15.000 uomini, oltre alla numerosa milizia Basij. Da solo ha la capacità di bloccare lo Stretto di Hormuz con mine navali, imbarcazioni d'attacco veloci e droni navali. 

Questo stretto è considerato un "punto di strozzatura" marittimo. Venti milioni di barili  di petrolio greggio, condensati e prodotti petroliferi raffinati attraversano ogni giorno uno specchio d'acqua largo 33 km nel suo punto più stretto. Attraverso di esso transita anche il 20% del commercio mondiale di gas naturale liquefatto.

Inoltre, se Trump volesse realizzare il suo sogno di costringere un Iran in difficoltà a vendergli tutto il suo petrolio, dovrebbe prima smantellare l'IRGC come potenza economica . 

La capacità dell'IRGC di controllare l'economia iraniana è stata rafforzata dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nel 2010 nell'ambito del Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA).

L'IRGC agisce efficacemente come sistema bancario internazionale dell'Iran, anche attraverso l'estrazione di criptovalute e il commercio di oro per aggirare i controlli bancari internazionali.

Controlla circa il 50% delle esportazioni di petrolio dell'Iran e gestisce una flotta di petroliere fantasma

Il piano di Trump di sequestrare o reindirizzare il flusso di petrolio iraniano avrebbe implicazioni geostrategiche. Avrebbe un impatto diretto sulla Cina, che negli ultimi anni ha acquistato circa il 90% del petrolio greggio e del condensato iraniani.

Il greggio iraniano rappresentava circa il 14 percento delle importazioni totali di petrolio via mare della Cina, rendendo l'Iran un fornitore più importante del Venezuela.

Una terza guerra del Golfo 

Quindi, cosa pensa Rubio che accadrebbe il giorno dopo un attacco statunitense? Immagina forse che l'IRGC, proprietario di un'elaborata infrastruttura globale per aggirare le sanzioni internazionali, sottoporrebbe il bilancio annuale dell'Iran al Tesoro degli Stati Uniti per l'approvazione? Se così fosse, sta sognando.

Ma forse la differenza più grande con il Venezuela è che, se colpito una seconda volta dai missili statunitensi e israeliani, l'Iran penserebbe e reagirebbe in modo molto diverso rispetto al passato.

Considererebbe un simile attacco come parte integrante della strategia dietro l'armamento di un'insurrezione, a cui lo Stato è appena sopravvissuto. 

Interpreterebbe l'azione di Trump non come un gesto di disprezzo per indurre la giusta risposta negoziale, ma come un attacco esistenziale alla Repubblica islamica stessa. 

Ciò significa che la sua risposta non sarebbe vincolata dai tentativi di graduare o limitare la guerra che ne seguirebbe. 

L'Iran sarebbe meno propenso ad accettare uno scambio coreografato di attacchi missilistici come fece quando rispose all'assassinio del suo principale stratega militare e diplomatico, il generale Qasem Soleimani, all'aeroporto di Baghdad nel 2020. 

Cinque giorni dopo, l'IRGC ha lanciato più di una dozzina di missili balistici contro la base aerea di Ain al-Asad, nel governatorato di Al Anbar, nell'Iraq occidentale, e contro un'altra base aerea a Erbil . Ma ha prima avvertito il governo iracheno.

Questa volta, l'Iran utilizzerebbe il suo arsenale di missili a corto e medio raggio, che il generale Kenneth McKenzie del Comando Centrale degli Stati Uniti stima in oltre 3000 unità. L'Iran non avrebbe motivo di nascondersi.

I suoi diplomatici di alto rango hanno già affermato che la sua risposta sarebbe asimmetrica e che considererebbe come obiettivi particolari i partner regionali di Israele, come gli Emirati Arabi Uniti e l'Azerbaigian, dal cui territorio operano i droni.

I sauditi, con cui l'Iran mantiene buoni rapporti dopo decenni di ostilità, temono che un attacco all'Iran possa rapidamente trasformarsi in una guerra che si diffonderà a macchia d'olio attraverso e giù per il Golfo. E per una buona ragione.

Una guerra come questa sarebbe impossibile da circoscrivere geograficamente. L'Iran ha una portata che si estende dal Caucaso allo Yemen, dal Libano all'Afghanistan. 

L'asse della resistenza potrebbe essere stato gravemente danneggiato dalla perdita della Siria, ma i suoi componenti principali restano in Libano, Iraq e Yemen. 

In breve, non vorrei essere il pianificatore del Pentagono americano incaricato di pianificare una serie breve e limitata di attacchi aerei, come ordinato da Trump.

Trump e Netanyahu hanno il potere di scatenare una terza guerra del Golfo, ma nessuno dei due è in grado di fermarla . 

Trattativa seria?

La preoccupazione nel Golfo è enorme. I colloqui tra Iran e Stati Uniti sono ora previsti in Oman per venerdì. 

Ma negli ultimi tre giorni hanno avuto un andamento discontinuo. Inizialmente, la riunione avrebbe dovuto tenersi a Istanbul e il piano, elaborato dal Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, prevedeva un forum internazionale dei ministri degli Esteri. 

L'obiettivo di Fidan era impedire che i negoziati si trasformassero in un braccio di ferro tra Trump e Khamenei.

Tuttavia la Guida Suprema si oppose e volle che i colloqui si svolgessero solo con gli Stati Uniti e solo sulla questione dell'arricchimento nucleare.

Gli Stati Uniti si sono quindi opposti sia alla sede che all'ordine del giorno ristretto, minacciando di ritirarsi. Questo ha innescato un'enorme attività di lobbying regionale mercoledì sera, che ha coinvolto, secondo funzionari statunitensi citati da Axios, almeno nove paesi diversi. I telefoni dovevano squillare nello Studio Ovale. 

"Ci hanno chiesto di tenere l'incontro e di ascoltare cosa hanno da dire gli iraniani. Abbiamo detto agli arabi che avremmo tenuto l'incontro se avessero insistito. Ma siamo molto scettici sulle possibilità di successo", ha detto uno degli alti funzionari statunitensi.

Anche l'accettazione iraniana dei colloqui è piena di riserve. Una fonte diplomatica iraniana ha dichiarato a Reuters che l'incontro programmato mostrerà all'Iran se gli Stati Uniti intendono condurre negoziati seri.

Come sempre, gli iraniani intendono che questo incontro sia solo l'inizio di una lunga trattativa. Trump si aspetta risultati immediati. Non ha pazienza per i negoziati. Per lui, ogni accordo è una questione di prendere o lasciare.

L'Iran ha già ritirato la sua flotta di missili balistici . Rinunciarvi significherebbe lasciare il Paese indifeso. Trump e Israele pretenderanno che siano loro l'argomento principale. 

Oltre a ciò, l'Iran non negozierà seriamente con una spada di Damocle sospesa sulla testa. A un certo punto dei negoziati, sarà costretto a chiedere il ritiro della flotta statunitense, come prova di buona fede, prima che possano essere fatti progressi o offerte sul suo programma di arricchimento dell'uranio.

Tutto sul petrolio

Trump ha una cattiva reputazione con l'Iran. Durante il suo primo mandato presidenziale, si è ritirato dall'accordo nucleare JCPOA , che rimaneva la migliore e unica strada per controllare e monitorare il programma di arricchimento dell'uranio dell'Iran. 

L'anno scorso ha lanciato un attacco a sorpresa nel bel mezzo dei negoziati. L'Iran ha ragione a pretendere da lui, in particolare, un gesto di buona fede prima che i colloqui riprendano.

Trump deve sicuramente rifiutare. Per lui, l'Iran deve essere visto come un uomo che si piega sotto pressione, come ora immagina che la NATO abbia fatto per la Groenlandia.

Considerando tutti questi punti, direi con cautela che le possibilità che i colloqui evitino la guerra sono circa una su dieci.

Questa rotta di collisione non è una novità per la Repubblica Islamica, che ha una memoria storica più profonda di qualsiasi cosa aleggi nella testa di Trump, informata da Fox News. Risale ad almeno 70 anni fa.

Dal 1954, anno successivo al rovesciamento del primo ministro iraniano democraticamente eletto Mohammad Mossadegh in un colpo di stato organizzato dalla CIA e dall'MI6, fino alla rivoluzione del 1979, il controllo del petrolio iraniano fu detenuto dalle "Sette Sorelle", un consorzio delle principali compagnie petrolifere del mondo: la Anglo-Iranian Oil Company (ora BP), le compagnie petrolifere americane (che insieme sarebbero diventate Mobil, Chevron, Exxon e Texaco), la Royal Dutch Shell, la Compagnie Française des Pétroles (ora Total) e un gruppo più piccolo di compagnie americane. 

Quanto è simile al "Board of Peace" di Trump.

Lo scià iraniano Mohammad Reza Pahlavi ricavò solo la metà dei profitti dall'accordo del 1954, ma nel 1973 anche lui era stanco.

Fu firmato un nuovo accordo ventennale che garantiva il controllo operativo alla National Iranian Oil Company. Lo Scià stava preparando il terreno per la nazionalizzazione, ma era troppo tardi, poiché una serie di scioperi operai precedette la rivoluzione.

Qualcuno pensa che l'Iran, una nazione orgogliosa con una storia lunga 3000 anni, tornerà docilmente ai tempi della dominazione straniera dell'equivalente delle Sette Sorelle di Trump?

Qualcuno immagina che una rivoluzione islamica sopravvissuta a otto anni di guerra, che ha incluso attacchi con il gas da parte di Saddam Hussein,  sanzioni e omicidi, crollerà come un mazzo di carte di fronte a Trump?

Qualcuno pensa seriamente che l'Iran seguirà l'esempio dell'Iraq? Dal 22 maggio 2003, data dell'ordine esecutivo del presidente George W. Bush, tutti i ricavi derivanti dalle vendite di petrolio iracheno sono stati convogliati direttamente su un conto presso la Federal Reserve Bank di New York.

Trump è solo l'ultima versione di un bullo coloniale con cui l'Iran ha fin troppa familiarità.

Trump dovrebbe leggere la storia prima di commettere quello che potrebbe rivelarsi l'errore di politica estera più costoso della sua presidenza.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

