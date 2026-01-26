Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. L'Intervista

“In piazza fino al ritorno di Nicolás e Cilia”. Intervista a Nahum Fernández, capo del governo di Caracas

345
“In piazza fino al ritorno di Nicolás e Cilia”. Intervista a Nahum Fernández, capo del governo di Caracas

 

di Geraldina Colotti

CARACAS

 

All'uscita dall'Assemblea Nazionale, dove la presidente incaricata Delcy Rodríguez ha presentato la sua Memoria y Cuenta, conversiamo con Nahum Fernández, Capo del Governo di Caracas e responsabile della mobilitazione del Bureau Politico della Rivoluzione Bolivariana. Tra foto e richieste dei cittadini di Caracas che gli si avvicinano con affetto, Nahum analizza per noi il complesso scenario che vive il paese dopo il 3 gennaio.

 

Come ha vissuto e analizzato ciò che è accaduto il 3 gennaio, quando Trump ha attaccato militarmente il Venezuela sequestrando il suo presidente, Nicolás Maduro, e la "primera combatiente" Cilia Flores?

Il 3 gennaio siamo stati vittime di un attacco inedito, suprematista, da parte della forza bellica degli Stati Uniti. Hanno sequestrato il presidente della Repubblica avvalendosi di una forza asimmetrica e di una follia tecnologica di ultima generazione. Noi non siamo un paese bellicista; non abbiamo costruito bombe atomiche né armi di distruzione di massa. Non è la nostra strada. Non spendiamo risorse nella guerra, come fa l’Europa, ma nella pace e nel costruire le condizioni affinché il nostro popolo possa vivere in pace. C'è una grande ingiustizia nel mondo. Il mondo è scosso, persino nauseato. Guarda cosa è successo con l’Europa, inginocchiata per tutta la vita davanti alla NATO. Il Nord ha detto sì alla guerra e le navi sono già lì, minacciando un conflitto mondiale che non lascerà nulla all’umanità. Siamo ancora in tempo per fermare questa follia che genera solo pianto e morte per il capriccio di alcuni soggetti che vogliono dimostrare chi è più forte. A noi interessa che l’essere umano si sviluppi, che i bambini crescano, che si preservino l’acqua e il pianeta. Abbiamo bisogno di più scuole e ospedali, di più amore per il prossimo.

Dove si trovava quando è successo e come ha reagito?

Ero a Caracas. Non pensavamo che fossero capaci di entrare con aerei ed elicotteri, con commando specializzati e armi in grado di isolare istallazioni e popolazione. Abbiamo visto diverse zone di Caracas andare in fiamme a causa dei bombardamenti. La gente correva terrorizzata davanti al rumore assordante dei missili Tomahawk e di quegli aerei tecnologici che stordiscono. Hanno attaccato le principali sottostazioni elettriche e provocato una tempesta magnetica totale per lasciarci al buio e alla cieca. Poi si sono vantati del fatto che fosse un attacco "intelligente" per dimostrare la loro forza. Non abbiamo mai messo in dubbio che gli Stati Uniti avessero tecnologia militare, ma usarla così contro un popolo in pace è un'atrocità.

Come ha reagito il popolo davanti a tale aggressione?

Nonostante la superiorità militare, il popolo è sceso in strada per difendere Nicolás Maduro. È l’ultimo anello della difesa territoriale: dare la vita per mantenere l’indipendenza. Con questo attacco hanno vinto solo l’odio e il rancore seminati dal discorso di María Corina Machado. Qui non vince nessuno, al contrario; c'è una macchia nella nostra storia: un paese che non era mai stato invaso né bombardato ha subito un attacco fulminante per generare paura e inquietudine collettiva. Ma non hanno vinto e non vinceranno, perché l’odio non vince mai. Il popolo oggi è in piedi, a testa alta.

Lei menziona che il paese era in pace prima del bombardamento, com'era la situazione in quei giorni?

Era un paese in pace. Noi venezuelani stavamo celebrando il Natale e le festività di Capodanno. L’attacco ci ha colti in famiglia, mentre finivamo di mangiare il tradizionale pernil dei giorni 1, 2 e 3 gennaio. Così ci hanno sorpresi. Tuttavia, già il giorno 4 il popolo era in strada a protestare contro un atto giuridicamente illegale. È stato violato il diritto internazionale, e la Carta delle Nazioni Unite. Oggi il popolo chiede il ripristino dell’ordine perché l’umanità è in uno stato di nervosismo totale per questa scommessa sulla guerra nucleare. Bisogna fermare questa follia.

 

La presidente incaricata ha presentato un bilancio economico in crescita, impressionante nonostante l’assedio. Cosa ne devono pensare quelli che negavano l'esistenza del blocco economico-finanziario, i cui effetti sono oggi ammessi dallo stesso Trump?

Coloro che dicevano che non c’erano sanzioni oggi restano senza argomenti. Era vero: il blocco esisteva ed era feroce. Il presidente Maduro lo ha sempre detto. Ogni volta che abbiamo cercato di avere migliori relazioni con gli Stati Uniti, l’ultradestra si è messa di mezzo con menzogne per rompere il canale diplomatico e generare una guerra.

La presidente incaricata ha annunciato alcune misure importanti, come il Fondo Sociale Speciale, cosa ne pensa a riguardo?

Tutto il paese aspettava queste misure relative al miglioramento del potere acquisitivo. Se cesseranno le “sanzioni”, le risorse che entreranno andranno direttamente ai lavoratori, ai servizi e al sociale. Il potere d’acquisto della nostra gente si alzerà. Per quanto riguarda le relazioni con gli Stati Uniti, devono essere normali, di rispetto. Hugo Chávez le ebbe, persino con le compagnie petrolifere dei Bush che lavoravano nella Fascia dell’Orinoco. Il presidente Maduro è sempre stato disposto al dialogo in condizioni di rispetto. La nostra frase è sempre stata: "Qui c'è il petrolio, ma per portarselo via devono pagarlo".

Qual è la sfida principale della presidente incaricata in questo periodo?

La sfida principale è normalizzare il sistema economico e la questione del dollaro per migliorare il potere d'acquisto delle famiglie venezuelane. Arriveranno momenti migliori grazie alla resistenza di questi 12 anni. Maduro è un presidente assediato, ma oggi possono rinascere relazioni con gli Stati Uniti basate sul rispetto, che è quello che abbiamo sempre voluto.

La presidente incaricata ha annunciato che si deve riformare la Legge Antiblocco. Come risponde a chi dice che il petrolio è già nelle mani degli Stati Uniti?

Gli Stati Uniti sono sempre stati il nostro principale partner commerciale perché hanno l’infrastruttura per trattare il petrolio pesante venezuelano. Aziende come Chevron lavorano qui da 60 o 70 anni; persino durante il blocco, Chevron è rimasta. Ora che si prospettano nuove relazioni, gli stessi petrolieri statunitensi hanno detto a Trump in una riunione che le “sanzioni” hanno fatto perdere loro miliardi di dollari. Il commercio è semplice: loro ci comprano il petrolio, noi glielo diamo e loro ce lo pagano. Quel denaro va a stipendi, salari e aiuti sociali. Donald Trump ha le sue dinamiche, ma la realtà è che noi siamo il governo. Loro stessi lo hanno ammesso parlando con un governo incaricato, pur sapendo che il presidente continua a essere Nicolás Maduro. Sotto questo schema della diplomazia di pace, noi lotteremo per fare la cosa giusta: arrivare alla liberazione di Cilia Flores e Nicolás Maduro.

Geraldina Colotti

Geraldina Colotti

Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da L'Intervista

C’è un aggressore e un aggredito, si diceva una volta, no? Intervista a Carlo Rovelli

C’è un aggressore e un aggredito, si diceva una volta, no? Intervista a Carlo Rovelli

17 Gennaio 2026 19:00
"La forza del popolo e il femminismo bolivariano riporteranno in patria Cilia e Nicolás”. Intervista a Gladys Requena

"La forza del popolo e il femminismo bolivariano riporteranno in patria Cilia e Nicolás”. Intervista a Gladys Requena

17 Gennaio 2026 16:01
Il muro del Venezuela: dove si ferma l’avanzata del fascismo globale”. Intervista a Carlos Luis Rivero

Il muro del Venezuela: dove si ferma l’avanzata del fascismo globale”. Intervista a Carlos Luis Rivero

04 Gennaio 2026 19:58
Venezuela, il Difensore del Popolo: "Il blocco è un crimine contro i bambini, ma la nostra sovranità non è in vendita"

Venezuela, il Difensore del Popolo: "Il blocco è un crimine contro i bambini, ma la nostra sovranità non è in vendita"

30 Dicembre 2025 17:17
“La giustizia è il karma della storia: la mia parola non si arrende al fascismo”. Intervista esclusiva a Tarek William Saab, Procuratore generale del Venezuela

“La giustizia è il karma della storia: la mia parola non si arrende al fascismo”. Intervista esclusiva a Tarek William Saab, Procuratore generale del Venezuela

29 Dicembre 2025 16:11
“La classe operaia venezuelana di fronte all'assedio imperialista”. Intervista a Gerdul Gutiérrez

“La classe operaia venezuelana di fronte all'assedio imperialista”. Intervista a Gerdul Gutiérrez

14 Dicembre 2025 20:44
"Se vengono gli yankee, di qui non escono. Stiamo pianificando la liberazione dell'umanità". Intervista esclusiva alla dirigente politica venezuelana María León

"Se vengono gli yankee, di qui non escono. Stiamo pianificando la liberazione dell'umanità". Intervista esclusiva alla dirigente politica venezuelana María León

04 Dicembre 2025 08:00
"Il Venezuela sostiene la pace per tutta l'America Latina". Intervista esclusiva a Rander Peña, Segretario Esecutivo dell'ALBA

"Il Venezuela sostiene la pace per tutta l'America Latina". Intervista esclusiva a Rander Peña, Segretario Esecutivo dell'ALBA

23 Novembre 2025 08:00
EUROPA

Marco Travaglio - Indietro, marsch!

10872
NORD-AMERICA

Pino Arlacchi - LA DEBOLE ARMADA: L'INGANNO DI TRUMP

10062
RUSSIA

"Una volgarità". Lavrov risponde alle dichiarazioni di Macron sulla storia russa

8709

La pavida UE e il dialogo con Mosca

8566
EUROPA

La dipendenza dell'Europa dal GNL dagli USA ora inizia a fare paura

6991
EUROPA

Il vincitore "inaspettato" delle minacce di Trump alla Groenlandia

6820
ASIA

Come i think tank sostenuti dalla CIA alimentano le proteste in Iran

6146
AMERICA LATINA

Venezuela: “Bring them back”, il muro della dignità contro il fango dei traditori

5765
EUROPA

Cremlino: "L'Europa è caduta in una trappola che si è creata da sola"

EUROPA

L'Ucraina sferra "l'attacco più pesante contro Belgorod" (con HIMARS)

NORD-AMERICA

Trump rivela i dettagli dell'arma segreta utilizzata per rapire il presidente del Venezuela Maduro

La Russia accusa l'occidente di fomentare le violenze in Iran

NORD-AMERICA

Trump lancia ultimatum al Canada: "Dazi del 100% se trattate con la Cina"

RUSSIA

Cremlino: "L'Ucraina compie un passo verso l'escalation attaccando il personale di un'ambulanza nel Kerson"

ASIA

Presidente del Parlamento iraniano: “Israele ha subito una sconfitta ancora più umiliante rispetto a giugno”

RUSSIA

Putin e Zelensky potrebbero incontrarsi a breve — Axios

Il debito sulle spalle del mondo: la guerra è l'unica via per gli Stati Uniti? - Fabio Massimo Parenti di Fabio Massimo Paernti Il debito sulle spalle del mondo: la guerra è l'unica via per gli Stati Uniti? - Fabio Massimo Parenti

Il debito sulle spalle del mondo: la guerra è l'unica via per gli Stati Uniti? - Fabio Massimo Parenti

  • 23 Gennaio 2026 10:59
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L'IRAN TRA DISTRUZIONE OCCIDENTALE E ACCUMULAZIONE CINESE L'IRAN TRA DISTRUZIONE OCCIDENTALE E ACCUMULAZIONE CINESE

L'IRAN TRA DISTRUZIONE OCCIDENTALE E ACCUMULAZIONE CINESE

  • 25 Gennaio 2026 00:00
Il casus belli della Groenlandia di Loretta Napoleoni Il casus belli della Groenlandia

Il casus belli della Groenlandia

  • 20 Gennaio 2026 13:00
Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz di Fabrizio Verde Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

  • 15 Gennaio 2026 18:48
L'economia Usa cola letteralmente a picco di Giuseppe Masala L'economia Usa cola letteralmente a picco

L'economia Usa cola letteralmente a picco

  • 17 Gennaio 2026 14:00
Voce al popolo di Gaza: “Il Board di Trump è solo simbolico” di Michelangelo Severgnini Voce al popolo di Gaza: “Il Board di Trump è solo simbolico”

Voce al popolo di Gaza: “Il Board di Trump è solo simbolico”

  • 23 Gennaio 2026 09:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo   Una finestra aperta Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo

Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo

  • 22 Gennaio 2026 11:30
Cina, Saihanba ottiene il "pass verde" per il mercato internazionale Cina, Saihanba ottiene il "pass verde" per il mercato internazionale

Cina, Saihanba ottiene il "pass verde" per il mercato internazionale

  • 25 Gennaio 2026 20:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Da Gaza riviera e Greenland Defense: la "strategia del sorriso" per convincerci ad accettare le guerre" di Francesco Santoianni Da Gaza riviera e Greenland Defense: la "strategia del sorriso" per convincerci ad accettare le guerre"

Da Gaza riviera e Greenland Defense: la "strategia del sorriso" per convincerci ad accettare le guerre"

  • 22 Gennaio 2026 12:00
ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri di Raffaella Milandri ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri

ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri

  • 17 Gennaio 2026 14:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica di Paolo Desogus La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

  • 14 Gennaio 2026 15:53
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Viaggio al cuore dell’”Asse del Male”. TARGET IRAN Fulvio Grimaldi - Viaggio al cuore dell’”Asse del Male”. TARGET IRAN

Fulvio Grimaldi - Viaggio al cuore dell’”Asse del Male”. TARGET IRAN

  • 20 Gennaio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani di Alessandro Mariani L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

  • 13 Gennaio 2026 13:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La censura russofobica arriva a San Marino di Marinella Mondaini La censura russofobica arriva a San Marino

La censura russofobica arriva a San Marino

  • 24 Gennaio 2026 11:00
Che fine ha fatto la democrazia? di Giuseppe Giannini Che fine ha fatto la democrazia?

Che fine ha fatto la democrazia?

  • 24 Gennaio 2026 16:30
Dal commercio al check-in... una storia già vista di Antonio Di Siena Dal commercio al check-in... una storia già vista

Dal commercio al check-in... una storia già vista

  • 19 Dicembre 2025 08:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Trump un pericolo per il mondo intero di Michele Blanco Trump un pericolo per il mondo intero

Trump un pericolo per il mondo intero

  • 22 Gennaio 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi)

Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi)

  • 12 Gennaio 2026 21:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti