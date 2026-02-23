Edison Alvarado: "La coscienza della classe operaia è lo scudo che protegge Nicolás Maduro e la Rivoluzione"



di Geraldina Colotti - Caracas





Nel cuore dei depositi e delle officine di Metrobús La Paz, dove il metallo e il grasso dei motori sono testimoni del lavoro quotidiano, si è forgiata una delle storie più emblematiche della Rivoluzione Bolivariana. Lì, tra il ruggito dei motori diesel, incontriamo Edison Alvarado, presidente del Sindacato dei Lavoratori e delle Lavoratrici della Metro di Caracas (Sitrameca) e attuale deputato all'Assemblea Nazionale.



Alvarado, entrato nell'istituzione nel 2000 come tecnico della manutenzione, condivide una visione privilegiata: quella di aver accompagnato il percorso politico di Nicolás Maduro da quando era un operatore del trasporto di superficie fino a diventare il Presidente operaio. In questa intervista, realizzata per il nostro programma Abrebrecha Venezuela, Alvarado non solo ricorda gli anni della Quarta Repubblica e le lotte sindacali, ma analizza con fermezza l'attuale scenario di guerra ibrida, il ruolo della classe operaia di fronte al blocco e lancia un avvertimento categorico a chi intende violare la sovranità venezuelana.



Lei ha vissuto personalmente l'inizio di Nicolás Maduro come sindacalista del Metro di Caracas. Com'era quell'epoca e come ricorda quel primo incontro con il presidente?



Siamo qui nei depositi di Metrobús La Paz, un luogo che ci riempie di energia. Io sono entrato nel 2000 come tecnico della manutenzione di motori diesel. Nicolás era entrato nel '91 come operatore. L'ho conosciuto nel 2000, quando era già deputato al suo primo mandato, ma non ha mai smesso di avere rapporti con i suoi fratelli di classe. Vedere un operaio che sa cosa significa alzarsi alle cinque del mattino per controllare i fluidi e le cinghie di un Metrobús, che sa cosa significa riscuotere lo stipendio a metà e a fine mese, governare il paese, è ciò che dà speranza ai lavoratori del mondo. L'impero cerca di rubarci questa speranza perché non sopporta che uno di noi sia al comando.



Guardando indietro, come analizza il cambiamento nella realtà del proletariato dei trasporti che si è prodotta dall'arrivo della Rivoluzione?



Prima di Chávez, ci tenevano divisi. Esisteva una visione elitaria della dirigenza affinché la classe operaia non si unisse mai; chi si occupava della manutenzione non poteva parlare con l'operatore delle stazioni. Oggi, la classe operaia governa. Discutiamo le politiche di manutenzione con l'alto comando politico e con la presidente incaricata, Delcy Rodríguez. Prima, quando mai un meccanico di autobus avrebbe potuto pensare di essere nell'Assemblea Nazionale a legiferare per il nostro popolo? Questo è stato possibile solo in rivoluzione.



Il Metro di Caracas è stato bersaglio di costanti sabotaggi. In che modo avete resistito a questi attacchi, dalla serrata petrolifera fino alle "guarimbas"?



Il Metro è del popolo e non si ferma. Nel 2002 siamo stati una delle poche aziende a non fermarsi; abbiamo detto alla destra che rispettavamo la costituzione. Poi è arrivata la violenza del 2014, la cosiddetta "salida". Ci hanno bruciato unità, stazioni come Parque Carabobo, e hanno persino dato fuoco a un compagno, Jonathan Tiapa, mentre lavorava su un Metrobús. Alle lavoratrici toglievano le uniformi per demoralizzarle. Ma non ci sono riusciti. Abbiamo capito che l'attacco non era solo contro Nicolás, ma contro di noi come classe. L'impero non tollera che un operaio guidi la patria.



Di fronte al blocco e al ritiro delle imprese straniere, quali soluzioni hanno implementato i lavoratori sotto la sua direzione?



O inventiamo o sbagliamo, come diceva Simón Rodríguez. Di fronte alle "sanzioni" di Obama e poi di Trump, aziende come Alstom, CAF, Otis o Schneider ci hanno negato i ricambi. Cosa abbiamo fatto? Ingegneria inversa e sostituzione delle importazioni. Abbiamo stretto alleanze tra i lavoratori del Metro di Los Teques, dell'IFE e di Valencia. In altri paesi, di fronte a crisi simili, licenziano le persone o chiudono le istituzioni. Noi invece ci siamo uniti per mantenere il servizio. Siamo esempio di dignità e di lotta.



Recentemente, alcuni presidenti della regione hanno messo in discussione la situazione in Venezuela. Quale risposta dà loro come rappresentante dei lavoratori?



Mi addolora molto, specialmente il caso di Lula, che viene dalla classe operaia. Lula, ti dico che ne stai uscendo molto male. Noi ti abbiamo conosciuto con Chávez. I problemi dei venezuelani li risolviamo noi venezuelani; tu non ha nulla da opinare sulla nostra democrazia. Chi lo fa, finirà nella spazzatura della storia insieme a Milei, che non è altro che un servile che scodinzola al suo padrone Donald Trump. A tutti diciamo: non vi sbagliate, non vedete il Venezuela come il vostro cortile di casa. Se tentano di calpestare il nostro territorio, noi lavoratori trasformeremo tutto questo in un Vietnam per l'America Latina.



Qual è la posizione che mantiene il sindacato di fronte alla nuova tappa della Rivoluzione e alle recenti aggressioni imperiali?



Siamo totalmente schierati con Nicolás e Cilia. L'impero ha sequestrato il presidente e la prima dama con una aggressione bellica sproporzionata, ma il popolo ha continuato a produrre. Se i gringos osassero mettere piede qui con i loro stivali yankee, troverebbero un popolo eroico con il fucile in spalla. Nicolás ci ha dato un'istruzione chiara: se calpestano la nostra terra, andremo alla ribellione e allo sciopero generale. Qui continua a comandare la Rivoluzione Bolivariana.



Infine, Edison, come si esercita oggi la vigilanza operaia contro la corruzione e che posizione ha lei sulla legge di amnistia?



La classe operaia non è d'accordo con la corruzione. Le responsabilità sono individuali e chi sottrae risorse al popolo deve assumersi le conseguenze. Chi ruba non danneggia un'azienda, danneggia la salute, l'istruzione e l'alimentazione di tutti. Sull'amnistia, il nostro governo è stato chiaro: non ci saranno privilegi per i corrotti né per chi ha commesso crimini contro l'umanità. Amnistia per chi ha messo bombe o per chi ha bruciato un compagno ad Altamira solo perché era di pelle scura? Non vi sbagliate. Noi rispettiamo le direttive dell'alto comando politico e della nostra presidente incaricata, Delcy Rodríguez. Ogni focolaio che verrà acceso dal fascismo, lo spegneremo.

Geraldina Colotti Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.