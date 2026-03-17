Un incendio scoppiato a bordo della portaerei statunitense Gerald R. Ford, mentre operava in Medio Oriente nell'ambito della guerra in corso tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ha lasciato più di 600 militari senza un posto letto, secondo quanto riportato dal quotidiano New York Times.

L'incendio è divampato la scorsa settimana nella lavanderia della portaerei e, secondo quanto riferito dai funzionari militari, ci sono volute più di 30 ore all'equipaggio per spegnerlo.

Decine di militari avrebbero riportato intossicazione da fumo e due sono stati curati per lesioni "non gravi".

I membri dell'equipaggio rimasti senza letto ora dormono su pavimenti e tavoli e, poiché l'incendio è partito dalla lavanderia principale, i marinai non hanno accesso a un'area per lavare i propri vestiti.

La portaerei, con i suoi 4.500 marinai e piloti da caccia, è stata trasferita dal Mediterraneo ai Caraibi il 24 ottobre dello scorso anno dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Faceva parte di un più ampio rafforzamento militare statunitense volto ad aumentare la pressione sul presidente venezuelano Nicolás Maduro prima della sua cattura all'inizio di gennaio.

La nave è poi partita per il Medio Oriente per partecipare alla guerra scatenata dalla coalizione Epstein contro l'Iran, giunta ormai alla terza settimana.

Complessivamente, l'equipaggio è al suo decimo mese di missione e, se la portaerei rimarrà in mare fino a metà aprile, batterà il record per la più lunga missione di una portaerei dal dopoguerra del Vietnam.

Poiché l'equipaggio ha dichiarato di essere stato informato che la loro missione si protrarrà probabilmente fino a maggio, è probabile che supereranno il record di 294 giorni in mare stabilito dall'equipaggio della USS Abraham Lincoln nel 2020.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato in un comunicato che l'incendio "non ha causato danni all'impianto di propulsione della nave e la portaerei rimane pienamente operativa", ma i membri dell'equipaggio hanno segnalato frequenti guasti all'impianto idraulico dei 650 servizi igienici a bordo.

"Anche le navi si stressano e subiscono danni nel corso di lunghe missioni", ha dichiarato al Times il contrammiraglio John F. Kirby, ufficiale di marina in congedo ed ex addetto stampa del Pentagono durante l'amministrazione Biden. "Non si può sottoporre una nave a un utilizzo così prolungato e intenso e aspettarsi che lei e il suo equipaggio mantengano le massime prestazioni".

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