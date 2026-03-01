Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica





di Francesco Santoianni





Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Ce lo garantisce (tra gli innumerevoli media mainstream) Repubblica pubblicando il video “Israele attacca Iran: la gioia delle ragazze: "Hanno attaccato la casa di Khamenei! Finalmente!" senza minimamente domandarsi, ad esempio, perché mai due ragazze iraniane si esporrebbero tanto mettendo on line, in Iran, un video del genere; o come avrebbe fatto il video ad arrivare in poche ore in occidente considerando che, attualmente, in Iran, internet non è disponibile neanche con la connessione satellitare Starlink; o che la casa di Kamenei, secondo altri media, sorgerebbe in un territorio completamente diverso da quello che si prospetta dal balcone delle ragazze…

Probabilmente, tra qualche tempo, tutto il web si renderà conto che anche questo video è un falso. E sicuramente, anche allora, ci toccherà subire l’immancabile panzana diffusa da Open (tempio dei “debunker, diretto da Enrico Mentana) per una foto che, per giorni, ha troneggiato su giornali e tv: la foto della ragazza che con la sigaretta brucia la foto di Khamenei è un falso realizzato da Teheran per screditare i suoi oppositori politici.

Intanto, il video diffuso (tra gli altri) da Repubblica, sui social, continua a raccogliere innumerevoli like. Verosimilmente, da allocchi convinti che questa nuova “guerra umanitaria” garantirà la “liberazione delle donne” in Iran. Come dimostra il bombardamento (oltre 100 ragazze uccise) di una scuola femminile a Minab.

Francesco Santoianni Cacciatore di bufale di e per la guerra. Autore di "Fake News. Guida per smascherarle"