La tecnocrazia digitale e il "chiaroscuro dove nascono i mostri"



di Francesco Santoianni





Ma a voi sembra normale che innumerevoli governi occidentali affidino la sicurezza dei propri stati ad un tizio che va in giro per il mondo (inclusa l’Italia) a fare conferenze sulla imminente venuta dell’Anticristo? Ci riferiamo al miliardario Peter Thiel padrone, tra l’altro, di Palantir Technologies, azienda specializzata in sistemi di analisi automatica di dati per eserciti, polizie e servizi segreti e divenuta ormai famosa per aver venduto all’esercito israeliano tecnologie quali: “Where’s Daddy?” (quando i supposti “terroristi” rientrano alle loro abitazioni, queste sono bombardate uccidendo anche famigliari e civili all’interno dell’edificio), “Lavender” (assegna ai residenti di Gaza un punteggio numerico sulla probabilità che facciano parte di un gruppo armato e li contrassegna come potenziali bersagli), “Habsora” (automatizza l’elaborazione dei dati di sorveglianza e genera elenchi di obiettivi da assassinare) … e altri prodotti di “polizia predittiva”.

E, con prodotti come questi, il patrimonio di Thiel è passato dai quattro del 2018 ai 30 miliardi di dollari attuali. Destinati, inevitabilmente, ad aumentare con nuove commesse; come quelle che, verosimilmente, nonostante le proteste dei parlamentari di AVS, gli saranno garantite dall’incontro con Giorgia Meloni.

Sì, ma cos’è questa storia dell’Anticristo? L’Associazione Culturale Vincenzo Gioberti, che, dopo il diniego dell’Università Pontificia Angelicum, sta già distribuendo esclusivissimi inviti per le conferenze di Thiel, ribadendo la giustezza del credo del miliardario (“democrazia e libertà non sono più compatibili”) e in nome dell’ ”ordine morale dell’Occidente”, si affanna a precisare che “l’Anticristo” contro il quale dichiara di combattere Thiel altro non sarebbe che la cultura woke (glissando sulla circostanza che le due figlie di Thiel e del suo compagno Matt Danzeisen sono state ottenute con la pratica dell’utero in affitto) e lasciando sottintendere che questa storia dell’Anticristo altro non sarebbe che una trovata pubblicitaria per promuovere le conferenze.

Comunque sia, questa storia ha finito per peggiorare la cattiva fama che Peter Thiel, (già sodale di Jeffrey Epstein e finanziatore di sinistre ricerche per ottenere una sorta di elisir di lunga vita con trasfusioni di sangue di giovani) si è conquistato negli anni sul web essendo uno dei più noti esponenti di quella tecnocrazia digitale che mira a sostituire i tradizionali meccanismi democratici con decisioni basate su algoritmi, intelligenza artificiale, big data… e a trasformare gli esseri umani in ibridi con interfaccia cervello-computer. Un transumanesimo diventato una religione alla quale riporre speranze e autorità.

Una innocua moda passeggera? «Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri». Indovinate di chi è questa frase?

Francesco Santoianni Cacciatore di bufale di e per la guerra. Autore di "Fake News. Guida per smascherarle"