Netanyahu e i video virali sul web

di Francesco Santoianni per l'AntiDiplomatico

Dilagano sui nostrani social “notizie“ e “smentite” sulla morte di Netanyahu “attestate” da video di lui vivo, verosimilmente realizzati con l’intelligenza artificiale.

Il primo di questi mostrerebbe per alcuni attimi, sia nella mano destra che in quella sinistra di Netanyahu, quelle che sembrano sei dita, un errore che caratterizzava i principali programmi di Intelligenza Artificiale e che non si ripropone più da mesi. Nonostante ciò, non pochi commentatori (che, evidentemente, non si domandano perché mai Israele avrebbe dovuto utilizzare software datato per le sue macchinazioni) hanno voluto intravedere in questo video la “prova” della morte di Netanyahu.

Per deridere questi (e, più in generale, per cercare di neutralizzare la controinformazione sulla guerra in Iran) qualche giorno dopo, un altro video ( questa volta idolatrato dalla informazione mainstream) nel quale Netanyahu, mostrando le dita delle mani, dileggia i “complottisti” e si dichiara in ottima salute. Apparentemente, questo secondo video si direbbe essere una toppa peggiore del buco in quanto, (oltre a mostrare tutta una serie di incongruenze quali, ad esempio, gli incomprensibili salti dei fotogrammi con un audio intatto o la tazza di caffè piena fino all'orlo che, al pari della schiuma, rimane così dopo un vistoso sorso) non mostra, così come evidenziato in questo ottimo post, quella che sarebbe la prova certa di un Netanyahu ancora in vita: una sua dichiarazione su fatti sicuramente avvenuti poco prima.

Un’altra macchinazione dell’Hasbara, la plurimiliardaria macchina propagandistica dello stato di Israele? Così come fu, qualche tempo fa, per la “rappresentazione teatrale dei palestinesi” questo ultimo video potrebbe essere una consolidata tecnica di disinformazione di Israele: prima crea una documentazione che apparentemente la danneggia e poi, per presentare come allocchi coloro che criticano la sua politica, evidenzia come sia una fake. Magari utilizzando una documentazione con qualche incongruenza per sfiancare ulteriormente i suoi critici.

Francesco Santoianni Cacciatore di bufale di e per la guerra. Autore di "Fake News. Guida per smascherarle"