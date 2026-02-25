Le 3 vere "colpe" che non perdonano all'Iran (Fabio massimo Parenti)

La portaerei US Gerald R. Ford, la più grande del mondo, è arrivata in Grecia. Destinazione Iran. L’Iran è uno snodo continentale che non si piega. È una civiltà che resiste. Gli Stati Uniti sono un apparato che si muove anche per inerzia in una traiettoria secolare di dominio.
Quali sono davvero le colpe dell’Iran?
Il nuovo video editoriale di Fabio Massimo Parenti su l'AntiDiplomatico:
L'autore Fabio Massimo Parenti è professore associato di studi internazionali, Ph.D. in Geopolitica e Geoeconomia e membro di Earth Charter International China. Le sue ultime pubblicazioni sono: La via cinese. Sfida per un futuro condiviso, Meltemi, 2023; Chinese Way: Overcoming Challenges for a Shared Future (English Edition), 2024
ATTENZIONE!
Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi. La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.