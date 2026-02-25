Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? È normale, neutra, la normalizzazione dell’orrore? Quali collegamenti con le strutture di potere? Nomi isolati, indignazione senza responsabilità sistemiche, trauma esibito al posto dell’analisi. Assenza di giustizia. "Quando tutto è già sporco anche la guerra sembra normale"
Il nuovo video editoriale di Fabio Massimo Parenti su l'AntiDiplomatico:
L'autore Fabio Massimo Parenti è professore associato di studi internazionali, Ph.D. in Geopolitica e Geoeconomia e membro di Earth Charter International China. Le sue ultime pubblicazioni sono: La via cinese. Sfida per un futuro condiviso, Meltemi, 2023; Chinese Way: Overcoming Challenges for a Shared Future (English Edition), 2024
ATTENZIONE!
Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi. La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.