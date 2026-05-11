Coloni israeliani: lo schifo UE

di Giorgio Cremaschi

Alla fine i ministri della UE hanno concordato di sanzionare i “coloni violenti” in Cisgiordania. Sia ben chiaro, non tutti gli 800000 coloni che rubano terra e vita ai palestinesi, nè tantomeno lo stato di Israele, né chi fa affari sulla guerra e sul genocidio. No, neppure le merci che arrivano dagli insediamenti illegali saranno fermate. I ministri dell’Unione Europea hanno deciso di dare un buffetto ai coloni israeliani particolarmente impresentabili, e, per evitare comunque di presentarsi come troppo di parte, hanno deciso di sanzionare anche alcuni dirigenti di Hamas.

Solo i razzisti sionisti che pensano di essere al di sopra dell’umanità e che mangiano torte con il cappio hanno la faccia tosta di protestare per queste ridicole misure. Per la UE non sono sanzionabili le aggressioni i bombardamenti e le stragi di civili, il rapimento ed il sequestro degli attivisti della Flotilla, il regime di apartheid verso i palestinesi, gli omicidi e il terrorismo di stato, la violenza organizzata che è diventata genocidio a Gaza; per la UE tutti i crimini di Israele non sono oggetto di sanzioni. La UE è in piena sintonia con la complicità del Governo Meloni con Netanyahu e compagnia. La UE fa schifo.