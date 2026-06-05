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L’attacco dell’Iran alle Nazioni Unite: “Cento sessantotto studenti uccisi nei raid USA, il mondo tace”

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L’attacco dell’Iran alle Nazioni Unite: “Cento sessantotto studenti uccisi nei raid USA, il mondo tace”

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In occasione della Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata annualmente il 4 giugno, la diplomazia della Repubblica Islamica dell'Iran ha sferrato un duro attacco politico formale contro Washington e Tel Aviv. Con una nota ufficiale diramata dalla missione permanente iraniana presso l'ONU a Ginevra, Teheran ha chiesto l'intervento degli organismi di giustizia internazionale per perseguire quelli che definisce sistematici crimini di guerra contro i minori, portando come fulcro dell'accusa il tragico bombardamento della città di Minab, nel sud del Paese.

La dichiarazione della delegazione diplomatica si concentra in particolare sui fatti drammatici avvenuti il 28 febbraio, data indicata da Teheran come l'inizio dell'escalation militare aperta lanciata dalla coalizione strategica tra Stati Uniti e Israele contro il territorio iraniano. Secondo i dati forniti dalla rappresentanza, un attacco missilistico condotto dalle forze statunitensi ha colpito in modo diretto la scuola "Shayare Tayebe" situata a Minab, provocando il massacro istantaneo di 168 studenti. Un bilancio umano devastante che la diplomazia iraniana ha deciso di porre al centro del dibattito multilaterale per denunciare l'impatto dei raid sui target civili e sulle infrastrutture educative.

L'affondo di Teheran contro l'inazione del Consiglio di Sicurezza

Il documento diplomatico non si limita a commemorare le vittime, ma si configura come un formale atto d'accusa contro l'architettura di sicurezza delle Nazioni Unite, criticata per la sua passività istituzionale. La missione ha censurato duramente quello che definisce il "silenzio complice" della comunità internazionale di fronte alle violazioni subite dalla popolazione civile iraniana durante le ultime ondate di attacchi missilistici che hanno colpito il Paese negli ultimi ventiquattro mesi.

"La perdita di 168 studenti non può e non deve essere ridotta a una mera statistica", si legge nella nota ufficiale della rappresentanza internazionale di Teheran. "Essa rappresenta 168 futuri stroncati sul nascere, 168 sogni infranti e una ferita insanabile inferta non solo alle famiglie, ma all'intera nazione. Ricordare Minab è un atto di memoria obbligatoria, ma soprattutto un appello globale alla responsabilità, alla giustizia e alla protezione delle generazioni future dalle tragedie dei conflitti armati".

La nota ribadisce un principio cardine del diritto internazionale umanitario, ovvero che gli istituti scolastici e universitari debbano rimanere zone franche, e che i bambini non debbano in nessun caso essere trasformati in obiettivi militari. Secondo i portavoce iraniani, l'impatto psicologico e materiale dei raid aerei sulle strutture educative sta compromettendo permanentemente il diritto allo studio e lo sviluppo delle giovani generazioni nel Paese.

L'escalation degli attacchi e il dossier dei Diritti Umani

A supporto dell'azione diplomatica a Ginevra, anche il Consiglio iraniano per i diritti umani ha rilasciato una dura dichiarazione integrativa. Nel testo si evidenzia come l'offensiva congiunta israelo-statunitense contro la Repubblica Islamica abbia registrato una sensibile e violenta impennata nell'ultimo biennio, caratterizzato da due distinte e massicce ondate di attacchi aerei strategici che hanno causato la morte e il grave ferimento di decine di altri minori in diverse province del Paese.

L'appello finale lanciato dalle istituzioni di Teheran si rivolge direttamente alle Corti di giustizia internazionali e alle organizzazioni non governative globali. La richiesta è quella di superare i veti incrociati e i doppi standard che bloccano il sistema delle Nazioni Unite, avviando un'indagine indipendente che accerti le responsabilità per il bombardamento di Minab e per gli attacchi sistematici contro le scuole, configurandoli come aperti crimini di aggressione.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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