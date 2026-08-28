L'equipaggio dello Shenzhou XXIII effettua la prima passeggiata spaziale

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Venerdì l'equipaggio dello Shenzhou XXIII ha completato con successo la sua prima attività extraveicolare: secondo quanto riferito dall'Agenzia spaziale cinese per i voli con equipaggio umano, l'astronauta Zhu Yangzhu ha effettuato la sua seconda passeggiata spaziale a tre anni di distanza dalla prima, mentre Zhang Zhiyuan ha compiuto la sua prima.

Zhu e Zhang, in stretta collaborazione con la loro collega Lai Ka-ying, hanno completato i lavori di manutenzione sui pannelli solari della stazione spaziale Tiangong e hanno installato dispositivi di protezione dai detriti spaziali, con il supporto del braccio robotico della stazione e del personale scientifico a terra.

L’attività extraveicolare è durata circa 5,5 ore. Alle 13:59, i due astronauti sono rientrati in sicurezza nel modulo centrale Tianhe, segnando il completamento con successo dell’attività.

Da quando sono entrati nella stazione spaziale il 25 maggio, l’equipaggio dello Shenzhou XXIII ha portato a termine compiti quali il passaggio di consegne in orbita e attività extraveicolari relative ai carichi utili applicativi. Secondo la CMSA, hanno inoltre condotto addestramenti in orbita, tra cui rendez-vous e attracco, soccorso medico, nonché esercitazioni di emergenza relative alla pressione dell’intero sistema.

I tre astronauti sono in orbita da più di tre mesi. Continueranno a svolgere gli esperimenti scientifici e tecnologici previsti, le attività di trasferimento dei carichi utili e i programmi di educazione scientifica, ha affermato la CMSA.

FONTE: https://www.chinadaily.com.cn/a/202608/28/WS6a912fbbe4b06d4aa055b03f.html