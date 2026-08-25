Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • CINA

"Offensiva finanziaria" USA contro l'Iran: il duro avvertimento della Cina

456
"Offensiva finanziaria" USA contro l'Iran: il duro avvertimento della Cina

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Il governo cinese respinge categoricamente le minacce statunitensi di imporre sanzioni economiche ai paesi che intrattengono relazioni commerciali con l'Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha sottolineato che la cooperazione tra Cina e Iran si svolge rigorosamente nel quadro del diritto internazionale e non deve essere soggetta a interferenze o interruzioni.

"La Cina sta monitorando attentamente gli sviluppi in corso e adotterà tutte le misure necessarie per tutelare con fermezza i propri diritti e interessi", ha avvertito.

Ha inoltre sottolineato che il gigante asiatico si oppone fermamente alle sanzioni unilaterali prive dell'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il portavoce ha inoltre denunciato che la strategia di guerra economica e di "pressione estrema" promossa da Washington non risolve i problemi, ma anzi intensifica i conflitti, provoca un'ondata di rischi e sconvolge l'ordine finanziario globale, ledendo i legittimi diritti dei paesi terzi.

La reazione di Pechino giunge in risposta alle dichiarazioni del Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent, il quale ha affermato che nessuno, nemmeno la Cina, potrà sfuggire alle sanzioni previste per coloro che cercano di aiutare l'Iran.

"Vogliamo chiarire oggi che nessuno è al di sopra della portata delle sanzioni statunitensi. Se agevolate transazioni e fate parte dell'ecosistema che trasforma il petrolio iraniano in denaro e repressione, sarete presi di mira", ha dichiarato, riferendosi agli istituti bancari cinesi che avrebbero agevolato transazioni con l'Iran in determinate operazioni commerciali.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Milioni al regime di Kiev, niente per i popoli: l'UE affonda e Bruxelles continua a finanziare la guerra

Milioni al regime di Kiev, niente per i popoli: l'UE affonda e Bruxelles continua a finanziare la guerra

  • 25 Agosto 2026 18:15

Da giorni è tornato alla ribalta il tema dei nuovi fondi per l'Ucraina. L'ultima voce, filtrata da fonti diplomatiche europee, parla di altri 27 miliardi di euro che Bruxelles intende versare a...

DIFESA J-16 contro Rafale nel cielo d'Egitto: la Cina riscrive le regole del gioco militare

J-16 contro Rafale nel cielo d'Egitto: la Cina riscrive le regole del gioco militare

  • 25 Agosto 2026 15:14

Nel cielo d'Egitto, lo scorso sabato, ha avuto luogo un’esercitazione congiunta tra Cina ed Egitto. Un caccia J-16 cinese e un Rafale di produzione francese - pilotato da un egiziano - si sono trovati...

ASIA Dall'Iran un monito agli USA: "Gli iraniani combatteranno per 20 generazioni"

Dall'Iran un monito agli USA: "Gli iraniani combatteranno per 20 generazioni"

  • 24 Agosto 2026 14:30

Il comandante in capo dell'esercito iraniano, Amir Hatami, ha lanciato un severo avvertimento agli Stati Uniti, affermando che le forze iraniane sono pronte a difendere il proprio territorio per generazioni,...

NORD-AMERICA I giovani USA sempre più attratti dal socialismo. Vance preoccupato

I giovani USA sempre più attratti dal socialismo. Vance preoccupato

  • 15 Agosto 2026 17:18

Il Partito Repubblicano USA deve affrontare le pressioni economiche che gravano sulle spalle dei cittadini statunitensi, altrimenti rischia di spingere un numero sempre maggiore di giovani verso il socialismo,...

ASIA Iran, IRGC: "Abbiamo messo in ginocchio l'esercito meglio armato del mondo"

Iran, IRGC: "Abbiamo messo in ginocchio l'esercito meglio armato del mondo"

  • 15 Agosto 2026 15:36

Il comandante in capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), Ahmad Vahidi, ha rivolto un messaggio ai combattenti iraniani, ringraziandoli per gli sforzi compiuti per respingere l'aggressione...

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Dall'Iran un monito agli USA: "Gli iraniani combatteranno per 20 generazioni"

Dall'Iran un monito agli USA: "Gli iraniani combatteranno per 20 generazioni"

24 Agosto 2026 14:30
Il Cremlino accusa la Finlandia di complicità nel terrorismo internazionale

Il Cremlino accusa la Finlandia di complicità nel terrorismo internazionale

24 Agosto 2026 11:00
Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

24 Agosto 2026 11:00
“È come applaudire un genocidio”: Petro sulla ripresa delle relazioni tra Colombia e Israele

“È come applaudire un genocidio”: Petro sulla ripresa delle relazioni tra Colombia e Israele

24 Agosto 2026 11:00
Le sanzioni che l’Iran intende applicare alle navi che violano le sue norme di transito nello Stretto di Ormuz

Le sanzioni che l’Iran intende applicare alle navi che violano le sue norme di transito nello Stretto di Ormuz

24 Agosto 2026 11:00
Ex portavoce di Zelenski: "Questa misura rischia di scatenare un conflitto civile in Ucraina"

Ex portavoce di Zelenski: "Questa misura rischia di scatenare un conflitto civile in Ucraina"

24 Agosto 2026 11:00
Cremlino: "Kiev ha aperto il vaso di Pandora. Ona ne paga le conseguenze"

Cremlino: "Kiev ha aperto il vaso di Pandora. Ona ne paga le conseguenze"

24 Agosto 2026 11:00
L'ultimatum di Washington agli alleati sull'Iran: «Chi non è con noi è contro di noi»

L'ultimatum di Washington agli alleati sull'Iran: «Chi non è con noi è contro di noi»

21 Agosto 2026 12:00
RUSSIA

Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna"

15601
RUSSIA

«Vergognatevi». Il Cremlino risponde al leader Ue che chiede di non perseguire i sabotatori del Nord Stream

13037
ITALIA

Sovranità? Fermare l'invasione? Tutto quello che non torna del programma di Vannacci

11742

Emergenza Masha e l'Orso (di Marco Travaglio)

11332
EUROPA

Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

8397
ASIA

Robert Kagan: "Non gli Usa o Israele. La vera potenza dominante oggi in Medio Oriente è l'Iran"

8264
CINA

NYT: Perché la Cina pensa di resistere alle minacce di Trump sull'Iran

7691

Serbia, Ucraina e Russia. Cosa sta succedendo? Fatti, antefatti, reazioni

7268
CINA

"Offensiva finanziaria" USA contro l'Iran: il duro avvertimento della Cina

ASIA

Dall'Iran un monito agli USA: "Gli iraniani combatteranno per 20 generazioni"

RUSSIA

Il Cremlino accusa la Finlandia di complicità nel terrorismo internazionale

EUROPA

Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

AMERICA LATINA

“È come applaudire un genocidio”: Petro sulla ripresa delle relazioni tra Colombia e Israele

ASIA

Le sanzioni che l’Iran intende applicare alle navi che violano le sue norme di transito nello Stretto di Ormuz

EUROPA

Ex portavoce di Zelenski: "Questa misura rischia di scatenare un conflitto civile in Ucraina"

Cremlino: "Kiev ha aperto il vaso di Pandora. Ona ne paga le conseguenze"

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)   Una finestra aperta Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)

Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)

  • 20 Agosto 2026 20:00
Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

  • 15 Agosto 2026 12:00
"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Gli errori (da non ripetere) della "cultura woke" di Paolo Desogus Gli errori (da non ripetere) della "cultura woke"

Gli errori (da non ripetere) della "cultura woke"

  • 25 Agosto 2026 14:00
Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale di Geraldina Colotti Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale

Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale

  • 25 Agosto 2026 15:00
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
La nuova provocazione della NATO nei pressi di Kaliningrad di Marinella Mondaini La nuova provocazione della NATO nei pressi di Kaliningrad

La nuova provocazione della NATO nei pressi di Kaliningrad

  • 21 Agosto 2026 12:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti