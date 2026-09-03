L'israelizzazione dell'UE | Alberto Negri (VIDEO)
"STORIA IN DIRETTA" - PUNTATA DEL 02 SETTEMBRE 2026
Quali interessi vi sono dietro il silenziamento della questione palestinese sui media mainstream?
Nella nuova intervista della serie "Storia in diretta" Loretta Napoleoni e Alberto Negri dialogano sull'accordo siglato tra la Grecia e lo Stato d'Israele, detto Scudo di Achille, che prevede una cifra record di esportazioni di armi sofisticate verso lo Stato ellenico. Si tratta, in pratica, di un accordo militare che prevede l'ingresso della Grecia sotto la copertura dell'Iron Dome israeliano. Un riassetto strategico che può essere visto in termini di sicurezza, come risposta agli accordi della Mecca tra Arabia, Pakistan e Turchia, ma che apre la strada a nuove rotte energetiche verso l'Europa, di cui Israele, un paese in guerra permanente e che ha interesse nell'espansione del conflitto, diviene il fulcro.
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