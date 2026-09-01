Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Geografie del Potere

Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

772
Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Fabio Massimo Parenti

 

Era già successo con la Russia. Oggi tocca all’Iran. 

Bersaglio finale: la Cina.

La guerra economica, oltre che militare, contro l’Iran rientra chiaramente nella contesa tra Stati Uniti e Cina. 

Ma i calcoli USA continuano a essere sbagliati. Tanto in Russia quanto in Iran.

Washington voleva isolare la Russia con un inedito sistema di sanzioni. Risultato? La struttura economica russa ha tenuto. Nel 2023 e nel 2024 il PIL è cresciuto intorno al 4% annuo, contro una crescita dell’Unione europea tra lo 0,4 e l’1,1%. Altri macro dati confermano questi trend. 

Ora guardiamo all’Iran.

Washington ha appena lanciato un nuovo “Economic D-Day” contro Teheran. Sono state colpite circa 60 entità, comprese società cinesi. Ma soprattutto gli Stati Uniti ampliano le sanzioni secondarie: se imprese e banche straniere continuano a fare affari con l’Iran, rischierebbero l’esclusione dal sistema finanziario.

Quale può essere l’effetto di lungo periodo? Guardiamo ancora alla Russia.

Oggi oltre il 95% dei commerci sino-russi avviene in rubli e yuan. Su 240 miliardi di dollari di commercio bilaterale, il dollaro è diventato marginale.

L’obiettivo era isolare la Russia. La realtà ha visto più integrazione economica e finanziaria con la Cina.

Stesso copione con l’Iran?

Isolare Teheran significa interrompere il suo rapporto con Pechino. La Cina è il principale acquirente del petrolio iraniano e parte di questi scambi viene regolata in yuan. 

Più aumenta la pressione, maggiore diventa l’incentivo a costruire alternative. Lo abbiamo già visto negli ultimi anni, ma anche pochi mesi fa quando il governo cinese ha rispedito le nuove sanzioni illegali al mittente. 

Russia ieri. Iran oggi. Gli USA possono dire a una banca cinese: se finanzi il commercio iraniano, ti escludo dal dollaro.

Ma Pechino può rispondere: se applichi quella sanzione contro un soggetto cinese, puoi subire conseguenze sul mercato cinese e le filiere controllate da aziende cinesi. E’ già successo. 

È una capacità di deterrenza economica che la Cina di vent’anni fa non possedeva.

Quando a Bessent è stato chiesto perché non colpisse direttamente le grandi istituzioni finanziarie dei paesi che continuano a sostenere economicamente l’Iran, ha risposto:

«Perché mai dovrei voler far saltare in aria il sistema finanziario globale?» Eccolo, il paradosso. La Cina la colpisci marginalmente, se lo fai in modo diretto, rischi di affondare.

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Fabio Massimo Parenti (@fabiomassimoparenti)

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Fabio Massimo Parenti (@fabiomassimoparenti)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Geografie del Potere

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

24 Giugno 2026 08:00
Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

11 Marzo 2026 09:00
Le 3 vere "colpe" che non perdonano all'Iran (Fabio massimo Parenti)

Le 3 vere "colpe" che non perdonano all'Iran (Fabio massimo Parenti)

25 Febbraio 2026 00:00
Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

25 Febbraio 2026 00:00
"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

10 Febbraio 2026 08:00
Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

03 Febbraio 2026 12:00
Cina–USA: quando "Democrazia" fa rima con guerra - FABIO MASSIMO PARENTI (VIDEO)

Cina–USA: quando "Democrazia" fa rima con guerra - FABIO MASSIMO PARENTI (VIDEO)

30 Gennaio 2026 08:00
Cosa farà la Cina sull'Iran? - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

Cosa farà la Cina sull'Iran? - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

27 Gennaio 2026 21:00
NORD-AMERICA

E quindi che ci faceva il capo della CIA a Mosca?

23751

Lavrov svela i retroscena delle visite del capo della CIA e dell'inviato del Vaticano a Mosca

22495
EUROPA

Armiamoci e partite: i deliri dei "quattro nani" che vogliono la terza guerra mondiale

17674
EUROPA

Mladic. E se la versione della NATO non fosse quella vera?

17114
RUSSIA

“La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

16381

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

10763
RUSSIA

Il "vaso di Pandora" dell'occidente e le lacrime guerrafondaie del PD

10056

Progressismo reazionario (di Vincenzo Costa)

9528
ASIA

Vertice SCO a Bishkek: Putin e i leader asiatici blindano l'alleanza per i 25 anni del blocco

ASIA

"Wall Street e Manhattan nel mirino": l'avvertimento dell'Iran sulla guerra asimmetrica

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran, bufera al Pentagono: il capo dell'Esercito lascia il suo incarico

ASIA

L'Iran lancia il piano alla SCO: Banca comune e Consorzio Energetico per sfidare l'Occidente

RUSSIA

L’Eastern Economic Forum sfida la logica dei blocchi

EUROPA

Energia, industria e sicurezza mettono l’Europa alle corde

NORD-AMERICA

L'allarme dell'ex capo dell'antiterrorismo USA: "Così ci trascineranno in una guerra catastrofica"

ASIA

Vertice SCO, Putin schiera la diplomazia: raffica di vertici con Cina, India e Turchia

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Il debito USA è fuori controllo. E l’Italia rischia grosso | Alessandro Volpi (VIDEO) di Loretta Napoleoni Il debito USA è fuori controllo. E l’Italia rischia grosso | Alessandro Volpi (VIDEO)

Il debito USA è fuori controllo. E l’Italia rischia grosso | Alessandro Volpi (VIDEO)

  • 30 Agosto 2026 18:02
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

  • 01 Settembre 2026 15:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina di Alessandro Bartoloni Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

  • 01 Settembre 2026 12:30
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani di Paolo Desogus Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani

Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani

  • 28 Agosto 2026 11:00
Il ruggito di Castillete: la memoria guerrigliera e la tenuta della rivoluzione di Geraldina Colotti Il ruggito di Castillete: la memoria guerrigliera e la tenuta della rivoluzione

Il ruggito di Castillete: la memoria guerrigliera e la tenuta della rivoluzione

  • 28 Agosto 2026 15:02
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries di Marinella Mondaini "E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

  • 26 Agosto 2026 12:00
Economie in crisi, competizione, debito di Giuseppe Giannini Economie in crisi, competizione, debito

Economie in crisi, competizione, debito

  • 01 Settembre 2026 12:30
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti