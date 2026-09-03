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Il cancelliere tedesco Friedrich Merz "sta cercando di guadagnare consensi sul mercato interno con misure drastiche", ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in un'intervista al canale televisivo russo Vesti.

Così il portavoce del Cremlino ha spiegato la motivazione alla base della chiusura del Consolato Generale russo a Bonn e della Casa Russa a Berlino per ragioni di "sicurezza". Il provvedimento è stato adottato martedì, in seguito all'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia all'inizio di agosto, di cui le autorità tedesche hanno incolpato Mosca senza presentare prove concrete.

Ha aggiunto che Merz sta agendo in risposta ai "fallimenti delle sue politiche interne" e che questi tentativi sono "goffi" perché, fino ad ora, erano stati gli ucraini a prendere di mira determinati obiettivi tedeschi, riferendosi ai gasdotti Nord Stream. "Hanno forse chiuso almeno uno dei consolati generali ucraini sul loro territorio attraverso un procedimento legale? No. Hanno forse chiuso qualcuno dei centri culturali ucraini? No", ha affermato.

Il 5 agosto, un drone con a bordo un ordigno esplosivo è stato rinvenuto all'aeroporto di Lipsia. Il quotidiano tedesco Bild ha riferito che il drone era stato trovato vicino a un aereo cargo ucraino. È stato inoltre riportato che, all'incirca nello stesso momento, un aereo cargo della DHL si è scontrato con quello che si presumeva essere un altro drone nello spazio aereo della zona. Le autorità tedesche hanno collegato l'incidente ai servizi segreti russi, senza tuttavia presentare prove conclusive.

Mentre le indagini erano in corso, il 24 agosto il Servizio di intelligence estera russo (SVR) ha annunciato che la Germania non escludeva un "collegamento ucraino" all'incidente, sebbene questa pista fosse oggetto di indagine non ufficiale.

Mosca ha respinto categoricamente le accuse di Berlino e ha promesso una risposta, sottolineando la mancanza di prove credibili. Il Ministero degli Esteri russo ha liquidato l'incidente come un pretesto per chiudere le istituzioni russe in Germania.

Anche il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato, durante una conferenza stampa al termine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che le azioni della Germania in merito all'incidente riflettono principalmente la situazione interna del Paese, nonché la "mancanza di fiducia" dei cittadini tedeschi nei confronti del loro cancelliere.

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