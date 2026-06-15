Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Storia in diretta

Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

443
Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Mentre noi cambiavamo governo ogni due per tre, gli inglesi guardavano dall'altra parte con il loro aristocratico senso di superiorità. Oggi, dice Francesco Castelli, i ruoli si sono invertiti. "Eravamo noi in Italia che cambiavamo il governo ogni due per tre. Adesso è l'Inghilterra".

Castelli, italiano immigrato nel Regno Unito da 43 anni, racconta a Loretta Napoleoni un sistema politico che definisce "barocco". Per fare il primo ministro devi essere in Parlamento. E proprio per questo, il partito laburista sta facendo acrobazie surreali: far dimettere un parlamentare da un seggio sicuro per far entrare il sindaco di Manchester, Andy Burnham, e poi sfidare Keir Starmer.

Ma il rischio, altissimo, è che quel seggio finisca in mano a Reform, il partito di Farage. "Se Reform vince lì - avverte Castelli - è la fine del partito laburista".

Il resto è il racconto di un Paese che si scopre fragile. La Brexit? "Una grande vittoria della democrazia, ma una grande sconfitta dell'economia. Qui non si può dire perché sono un popolo orgoglioso, ma la realtà è che ci siamo sparati sui piedi".

E poi i numeri: il Labour ha vinto le ultime elezioni con un terzo dei voti e due terzi dei seggi, magie del maggioritario secco. Starmer, presentatosi come il manager serio dopo anni di scandali Tory (inclusi "appropriazioni indebite sul Covid con uno zero in più rispetto all'Italia"), si è rivelato inefficiente. "Forse dopo 14 anni all'opposizione - riflette Castelli - perdi la percezione di come funziona la macchina governativa".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Storia in diretta

Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

13 Giugno 2026 09:00
Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda"

Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda"

06 Giugno 2026 08:04
Prof. Alessandro Volpi a l'AD: "Questa è la bolla più grande che abbiamo mai visto"

Prof. Alessandro Volpi a l'AD: "Questa è la bolla più grande che abbiamo mai visto"

05 Giugno 2026 09:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

28 Maggio 2026 10:00
Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

25 Maggio 2026 07:00
Prof. Alessandro Volpi a l'AD: "La cannibalizzazione finanziaria attuale può fare implodere il mercato delle obbligazioni e quello azionario allo stesso tempo"

Prof. Alessandro Volpi a l'AD: "La cannibalizzazione finanziaria attuale può fare implodere il mercato delle obbligazioni e quello azionario allo stesso tempo"

23 Maggio 2026 15:00
Cuba, Iran e i fallimenti di Trump: quali scenari ora? Dialogo con l'Amb. Alberto Bradanini

Cuba, Iran e i fallimenti di Trump: quali scenari ora? Dialogo con l'Amb. Alberto Bradanini

22 Maggio 2026 12:45
Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

15 Maggio 2026 20:00

Lancio di missili contro Israele. Il vero messaggio di Teheran al mondo

21357
ASIA

"Distrutti F-35 e F-15". L'Iran bombarda con missili balistici la base dei caccia USA

10721
MEDITERRANEO

Non è questa la coresistenza

9984
NORD-AMERICA

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

9926

Le esultanze de il Corriere per il “Supermissile Flamingo” (e i pruriti del PD)

9277
NORD-AMERICA

Bufera al Tribeca Film Festival: attore e influencer ridono sul red carpet di stupri e violenze a Gaza

9243
ASIA

Il Wall Street Journal ammette: la Corea del Nord è un successo economico

8839
NORD-AMERICA

Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

7849
RUSSIA

Lavrov evidenzia gli errori di valutazione dell'Europa sull'Ucraina

ASIA

Finisce il transito gratis a Hormuz: ecco l'accordo USA-Iran che cambierà i costi del commercio marittimo

Il Cremlino rivela i dettagli della conversazione tra Putin e Trump

Capo negoziatore Iran: La tattica del «poliziotto buono e poliziotto cattivo» di Stati Uniti e Israele è ormai superata

ASIA

Il Giappone amplia l'alleanza navale con un altro paese asiatico: Cina nel mirino?

ASIA

Il Somaliland apre un'ambasciata sull'isola cinese di Taiwan

EUROPA

Si dimette il ministro della difesa inglese

ASIA

Yemen: "l'Iran ha il diritto di difendersi dagli USA, a rischio i mercati del petrolio"

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli di Loretta Napoleoni Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

  • 15 Giugno 2026 16:38
Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi di Fabrizio Verde Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

  • 13 Giugno 2026 15:39
Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense di Giuseppe Masala Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

  • 15 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA   Una finestra aperta Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA

Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA

  • 08 Giugno 2026 11:30
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe? di Raffaella Milandri Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

  • 09 Giugno 2026 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture di Geraldina Colotti Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

  • 14 Giugno 2026 14:04
Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono

Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono

  • 09 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2" di Marinella Mondaini Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

  • 15 Giugno 2026 07:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze di Giuseppe Giannini La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

  • 13 Giugno 2026 18:30
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda di Michele Blanco Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda

Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda

  • 15 Giugno 2026 17:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti