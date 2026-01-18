Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

"Los quiero de vuelta": la campagna popolare per Maduro e Flores in tutto il Venezuela

Migliaia di cittadini affollano le Plaza Bolívar del paese per depositare lettere d'affetto e sostegno, in una mobilitazione che durerà tutto il mese

415
"Los quiero de vuelta": la campagna popolare per Maduro e Flores in tutto il Venezuela

A quindici giorni dal sequestro del Presidente Nicolás Maduro e della prima combattente Cilia Flores, perpetrato dalle forze statunitensi il 3 gennaio scorso con un vile assalto militare a Caracas, il Venezuela continua a riversarsi nelle piazze in una vasta ondata di mobilitazione popolare. Le manifestazioni, che denunciano un’aggressione militare denunciata come una violazione del diritto internazionale, hanno visto in questi giorni migliaia di persone marciare per le strade di Caracas e di altre città del paese, con un duplice obiettivo: reclamare la liberazione dei propri leader e riaffermare con forza la difesa della sovranità nazionale contro le "intenzioni interventiste" degli Stati Uniti.

L’attacco, iniziato con esecuzioni extragiudiziali e un blocco navale al largo del Venezuela, è culminato in bombardamenti su obiettivi civili e militari nella capitale e su altri obiettivi, causando la morte di soldati, civili venezuelani e soldati cubani che si occupavano della sicurezza di Maduro. Il popolo venezuelano, come ribadito nelle manifestazioni di settori come quello docente e quello contadino, rimane unito nel rendere omaggio a questi "eroi e martiri militari" e nel sostenere il governo della Presidente incaricata Delcy Rodríguez (vicepresidente di Maduro), vista come la legittima continuatrice dell’eredità del Comandante Hugo Chávez.

In questo clima di permanente mobilitazione, sabato scorso i movimenti sociali si sono riuniti davanti al Panteón Nacional di Caracas, impegnandosi con un giuramento nella difesa della pace e nella lotta per la liberazione della coppia presidenziale. A presiedere la cerimonia, il segretario dei Movimenti Sociali del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV), Héctor Rodríguez, che ha lanciato un appello all’unità per stabilire una "rotta politica" e ha annunciato un’agenda intensa per i prossimi 60 giorni. Questo periodo di agitazione precede l’inizio del processo (illegale) a cui Maduro e la prima combattente saranno sottoposti in un tribunale federale di New York, dopo che hanno dichiarato di essere innocenti per tutti i capi d’accusa nella loro prima comparizione il 5 gennaio.

Intanto, la solidarietà verso i leader sequestrati assume forme commoventi e simboliche. In queste ore, le Plaza Bolívar di tutto il paese sono diventate il centro di una campagna denominata "Los quiero de vuelta". Cittadini di ogni età ed estrazione sociale affluiscono per depositare lettere piene di messaggi di affetto, speranza e sostegno. "Mostriamo al mondo l’amore infinito che sentiamo per la Ri voluzione Bolivariana", ha dichiarato il capo del governo del Distretto Capitale, Nahum Fernández, annunciando che la raccolta proseguirà per tutto il mese.

La volontà popolare è univoca e risuona forte dalle piazze di Caracas e di tutte le città del paese sudamericano. "La volontà del popolo è che il presidente Nicolás Maduro ritorni nel paese", ha affermato il sindaco di Caracas, Carmen Meléndez, sottolineando come il popolo sia determinato a restare in lotta permanente. "Ti vogliamo indietro, signor Presidente", è il grido che accomuna le migliaia di messaggi scritti, come quello della signora Yajaira Rubio dallo stato Trujillo, o della giovane Victoria Escachinga da Maturín, che assicura: "Qui c’è un popolo che continua ad amarvi".

Nonostante l’aggressione subita, il Venezuela ribadisce il suo spirito di pace e la sua indignazione per quello che viene denunciato come un assedio. La mobilitazione, nel solco dei principi della Rivoluzione Bolivariana, prosegue con la ferma intenzione di informare il mondo sulla "verità del Venezuela" e di continuare a costruire la patria, nell’attesa del ritorno del Presidente e della prima combattente in quella che viene definita, a gran voce, una terra libera e sovrana.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Bild: la Germania ritira le truppe dalla Groenlandia

Bild: la Germania ritira le truppe dalla Groenlandia

  • 18 Gennaio 2026 15:16

La squadra di ricognizione della Bundeswehr tedesca di stanza in Groenlandia ha lasciato l'isola "in silenzio e in fretta", ha riportato il quotidiano tedesco Bild. Il giornale ha affermato di aver trovato...

AMERICA LATINA Nicaragua: Murillo ribadisce il sostegno al Venezuela e chiede una riforma dell'ONU

Nicaragua: Murillo ribadisce il sostegno al Venezuela e chiede una riforma dell'ONU

  • 16 Gennaio 2026 19:32

La co-presidente del Nicaragua, Rosario Murillo, ha sottolineato il fermo sostegno del suo Paese al Venezuela di fronte alle aggressioni esterne, sollecitando al contempo la riforma delle Nazioni Unite...

AMERICA LATINA Cuba alza la voce: L'Avana in piazza per i 32 caduti in Venezuela

Cuba alza la voce: L'Avana in piazza per i 32 caduti in Venezuela

  • 16 Gennaio 2026 19:07

Una marea umana ha invaso questo venerdì la Tribuna Antiimperialista José Martí dell'Avana per un potente atto di solidarietà con il Venezuela, per commemorare i cubani cauduti...

NORD-AMERICA Trump minaccia di invocare la Legge sull'Insurrezione per fermare le proteste contro l'ICE in Minnesota

Trump minaccia di invocare la Legge sull'Insurrezione per fermare le proteste contro l'ICE in Minnesota

  • 15 Gennaio 2026 19:07

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato un duro avvertimento dichiarando di poter invocare la Legge sull’Insurrezione e dispiegare ulteriori truppe federali in Minnesota. La minaccia...

AMERICA LATINA Zakharova: "Il rapimento di Maduro è un atto illegale"

Zakharova: "Il rapimento di Maduro è un atto illegale"

  • 15 Gennaio 2026 16:33

Gli Stati Uniti hanno violato i loro obblighi giuridici internazionali con il sequestro e la detenzione del presidente venezuelano Nicolás Maduro, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il petrolio venezuelano non è bottino di pirati né moneta di scambio per traditori

Il petrolio venezuelano non è bottino di pirati né moneta di scambio per traditori

17 Gennaio 2026 17:00
Palestina, resistenza e repressione: come lo Stato italiano criminalizza la solidarietà

Palestina, resistenza e repressione: come lo Stato italiano criminalizza la solidarietà

17 Gennaio 2026 16:18
Quello che unisce Venezuela, Iran e Groenlandia nella strategia di Trump

Quello che unisce Venezuela, Iran e Groenlandia nella strategia di Trump

17 Gennaio 2026 16:10
Radio Gaza: “Ultimatum ad Hamas e carestia pianificata”

Radio Gaza: “Ultimatum ad Hamas e carestia pianificata”

17 Gennaio 2026 14:30
Khamenei: Trump è il principale "colpevole" degli omicidi e delle distruzioni durante le recenti rivolte in Iran

Khamenei: Trump è il principale "colpevole" degli omicidi e delle distruzioni durante le recenti rivolte in Iran

17 Gennaio 2026 14:30
La Casa Bianca svela i nomi del consiglio esecutivo del "Board of Peace" di Gaza

La Casa Bianca svela i nomi del consiglio esecutivo del "Board of Peace" di Gaza

17 Gennaio 2026 12:30
La NATO contro se stessa in Groenlandia

La NATO contro se stessa in Groenlandia

17 Gennaio 2026 07:00
Tra assedio e diplomazia: il Venezuela nella fase più dura

Tra assedio e diplomazia: il Venezuela nella fase più dura

17 Gennaio 2026 07:00
NORD-AMERICA

L'economia Usa cola letteralmente a picco

14005

La caduta della donna simbolo dell’Euromaidan

13572
ASIA

I media occidentali minimizzano le violente rivolte in Iran, basandosi su ONG finanziate dagli Usa

12096
RUSSIA

La Russia annienta base per F-16 in Ucraina con il nuovo missile ipersonico Oreshnik

9240
AMERICA LATINA

Sanzioni, petrolio e Machado: le tre grandi menzogne sul Venezuela che Trump ha involontariamente smascherato

8378
AMERICA LATINA

Venezuela. La presidente ad interim Rodriguez risponde così "all'autoproclamazione" di Trump

8017
NORD-AMERICA

Pepe Escobar - Ecco come i paesi BRICS potrebbero dare una scossa strutturale al sistema del dollaro statunitense

7962
CINA

"Perché la Cina non interviene militarmente?" - Prof. Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

7950
RUSSIA

Giappone-Russia: messaggio di Takaichi a Putin

EUROPA

Bild: la Germania ritira le truppe dalla Groenlandia

CINA

Cina: "Tutti i paesi e i popoli amanti della pace dovrebbero opporsi fermamente alla rinascita del militarismo giapponese"

AMERICA LATINA

Nicaragua: Murillo ribadisce il sostegno al Venezuela e chiede una riforma dell'ONU

MEDITERRANEO

Le SDF accusano Damasco di "dichiarare guerra ai curdi"

AMERICA LATINA

Zakharova: "Il rapimento di Maduro è un atto illegale"

Von der Leyen promette di trasformare l'UE in una “potenza militare”

AMERICA LATINA

Il procuratore generale del Venezuela chiede l'immediata liberazione di Maduro e Flores di fronte alla falsa “scusa” degli Stati Uniti

"Perché la Cina non interviene militarmente?" - Prof. Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Perché la Cina non interviene militarmente?" - Prof. Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

"Perché la Cina non interviene militarmente?" - Prof. Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 15 Gennaio 2026 17:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
IRAN: LA RIVOLTA COME AVANGUARDIA MORALE DELL’IMPERO  IRAN: LA RIVOLTA COME AVANGUARDIA MORALE DELL’IMPERO 

IRAN: LA RIVOLTA COME AVANGUARDIA MORALE DELL’IMPERO 

  • 12 Gennaio 2026 07:00
Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela

Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela

  • 04 Gennaio 2026 18:00
Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz di Fabrizio Verde Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

  • 15 Gennaio 2026 18:48
L'economia Usa cola letteralmente a picco di Giuseppe Masala L'economia Usa cola letteralmente a picco

L'economia Usa cola letteralmente a picco

  • 17 Gennaio 2026 14:00
RADIO GAZA - puntata 20 - “Le nuove milizie non sono garanzia di pace. Solo Hamas dà sicurezza” di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA - puntata 20 - “Le nuove milizie non sono garanzia di pace. Solo Hamas dà sicurezza”

RADIO GAZA - puntata 20 - “Le nuove milizie non sono garanzia di pace. Solo Hamas dà sicurezza”

  • 15 Gennaio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Hainan, consumi e commercio estero in forte crescita dopo l’avvio delle operazioni doganali indipendenti   Una finestra aperta Hainan, consumi e commercio estero in forte crescita dopo l’avvio delle operazioni doganali indipendenti

Hainan, consumi e commercio estero in forte crescita dopo l’avvio delle operazioni doganali indipendenti

  • 16 Gennaio 2026 12:30
La Cina compie progressi costanti nel controllo dell'inquinamento acustico La Cina compie progressi costanti nel controllo dell'inquinamento acustico

La Cina compie progressi costanti nel controllo dell'inquinamento acustico

  • 08 Gennaio 2026 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La farsa dell'accordo Trump ed il diritto alla lotta (anche armata) del popolo palestinese. Intervista a Luigi De Magistris di Francesco Santoianni La farsa dell'accordo Trump ed il diritto alla lotta (anche armata) del popolo palestinese. Intervista a Luigi De Magistris

La farsa dell'accordo Trump ed il diritto alla lotta (anche armata) del popolo palestinese. Intervista a Luigi De Magistris

  • 16 Gennaio 2026 10:00
ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri di Raffaella Milandri ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri

ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri

  • 17 Gennaio 2026 14:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica di Paolo Desogus La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

  • 14 Gennaio 2026 15:53
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Trump e noi nel nostro piccolo. CON GLADIO AL POTERE E’ TEMPO DI ASKATASUNA Fulvio Grimaldi - Trump e noi nel nostro piccolo. CON GLADIO AL POTERE E’ TEMPO DI ASKATASUNA

Fulvio Grimaldi - Trump e noi nel nostro piccolo. CON GLADIO AL POTERE E’ TEMPO DI ASKATASUNA

  • 13 Gennaio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani di Alessandro Mariani L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

  • 13 Gennaio 2026 13:00
Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles di Marco Bonsanto Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles

Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles

  • 04 Gennaio 2026 18:56
Liquidazione del nazista Kapustin di Marinella Mondaini Liquidazione del nazista Kapustin

Liquidazione del nazista Kapustin

  • 28 Dicembre 2025 18:23
Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale di Giuseppe Giannini Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale

Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale

  • 08 Gennaio 2026 12:30
Dal commercio al check-in... una storia già vista di Antonio Di Siena Dal commercio al check-in... una storia già vista

Dal commercio al check-in... una storia già vista

  • 19 Dicembre 2025 08:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La forza bruta di Trump e Musk di Michele Blanco La forza bruta di Trump e Musk

La forza bruta di Trump e Musk

  • 17 Gennaio 2026 12:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi)

Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi)

  • 12 Gennaio 2026 21:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti