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L'Ucraina lancia un massiccio attacco di droni su Mosca nell'anniversario dell'invasione nazista

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L'Ucraina lancia un massiccio attacco di droni su Mosca nell'anniversario dell'invasione nazista

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Mosca ha respinto un massiccio attacco di droni ucraini, proprio nel giorno in cui la Russia commemorava l'85° anniversario dell'inizio della Grande Guerra Patriottica (1941-1945), quando le truppe di Hitler invasero il territorio dell'URSS, segnando l'inizio del conflitto più sanguinoso della storia del Paese e costando oltre 27 milioni di vite.

"Nelle ultime 24 ore, un altro attacco di droni nemici è stato respinto. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 84 velivoli senza pilota che si avvicinavano a Mosca", ha annunciato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, sottolineando che "non si sono registrati danni né vittime".

Diversi aeroporti della città hanno temporaneamente sospeso le operazioni in risposta alla minaccia rappresentata dai droni del regime di Kiev.

Nel frattempo, il Ministero della Difesa russo ha riferito che la difesa aerea ha distrutto o intercettato un totale di 301 velivoli a pilotaggio remoto (UAV) nella notte tra il 21 e il 22 giugno. Ciò è avvenuto in una vasta area geografica, comprese le province di Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronež, Kaluga, Kursk, Rostov, Tambov, Tula e Smolensk, nonché la regione di Mosca, la regione di Krasnodar, la Repubblica di Crimea e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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