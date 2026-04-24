Il presidente francese ha auspicato un dialogo sistematico tra Iran e Stati Uniti, sottolineando che questo non dovrebbe basarsi su pressioni militari o strangolamento economico.

"Il dialogo con l'Iran deve essere condotto in modo sistematico, non attraverso blocchi selettivi o misure simili ", ha dichiarato giovedì Emmanuel Macron durante una riunione informale del Consiglio europeo a Cipro.

Con queste parole, il presidente francese ha respinto pubblicamente il blocco navale imposto da Washington contro la Repubblica islamica per bloccare il commercio di petrolio e altri beni iraniani, al fine di costringerla a firmare un accordo i cui termini sono considerati eccessivi da Teheran.

Macron ha inoltre sottolineato l'importanza di preservare il cessate il fuoco in Iran e Libano, auspicando al contempo un autentico dialogo diplomatico sui programmi nucleari e missilistici di Teheran.

Ha confermato che Francia e Regno Unito stanno coordinando le loro azioni militari e strategiche per riaprire lo Stretto di Hormuz, e ha sottolineato che Parigi sta adempiendo alle proprie responsabilità in tal senso.

Il 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato una guerra non provocata contro l'Iran, assassinando il leader della Rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, e diversi alti comandanti militari. Gli attacchi hanno causato anche oltre 3.500 vittime.

In risposta, le forze armate iraniane hanno condotto una serie di operazioni di rappresaglia con missili e droni contro obiettivi militari statunitensi e israeliani per oltre 40 giorni, causando danni considerevoli.

La leggendaria resistenza dell'Iran ha sventato i piani degli aggressori, costringendoli ad accettare un cessate il fuoco l'8 aprile, che Washington ha poi esteso a tempo indeterminato il 21 aprile. Giovedì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che manterrà lo Stretto di Hormuz "sigillato" finché l'Iran non accetterà un accordo.

Tuttavia, il blocco navale imposto dal Pentagono ai porti iraniani, che si sovrappone alla chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, ha reso impossibile un secondo round di colloqui di pace – dopo il fallimento del primo round tenutosi questo mese in Pakistan – poiché Teheran lo considera un "atto di guerra" che viola i termini dell'accordo.

La richiesta francese di un "dialogo sistematico" rispecchia esattamente ciò che la Repubblica islamica ha sempre sostenuto: che l'Iran non si siederà mai al tavolo delle trattative sotto minacce, sanzioni o con la diplomazia coercitiva.

Per Teheran, qualsiasi accordo reale deve rispettare i diritti sovrani del Paese, compreso il suo programma nucleare pacifico e la sua legittima capacità di deterrenza missilistica.