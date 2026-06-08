Pezeshkian rompe il silenzio: “Pronti a difenderci, ma non lasciamo le trattative”
384
Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha ribadito che la priorità assoluta di Teheran resta «la sicurezza nazionale e la pace del nostro popolo».
In un post pubblicato su X, il leader iraniano ha usato toni fermi: «Difenderemo i diritti della nazione con autorità e non ci tireremo indietro di fronte ad alcuna minaccia». Pezeshkian ha poi sottolineato l'equilibrio della strategia geopolitica del Paese: «Diplomazia e difesa sono i due pilastri del potere nazionale; non abbiamo abbandonato né il campo di battaglia né il tavolo delle trattative».