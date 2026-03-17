Nel 2008 Trump definiva la guerra in Iraq "un orribile inganno". Oggi guida l'attacco contro l'Iran

In un'intervista del 2008 alla CNN, Donald Trump propose di mettere sotto accusa l'allora presidente George W. Bush per aver iniziato la guerra in Iraq con un pretesto falso.

Parlando all'epoca dell'allora Presidente della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi, Trump affermò che era "una persona molto ammirevole", ma indicò che, a suo parere, avrebbe dovuto tentare di mettere sotto accusa Bush, cosa che "sarebbe stata meravigliosa".

"Per la guerra. Beh, ha mentito. Ci ha trascinati in guerra con delle bugie", dichiarava Trump, proponendo la rimozione di Bush a causa degli attacchi lanciati contro l'Iraq nel 2003 con il pretesto della presenza di armi di distruzione di massa nel Paese arabo, accusa poi rivelatasi falsa.

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Ha inoltre paragonato la situazione al caso di Bill Clinton, che nel 1998 divenne il secondo presidente degli Stati Uniti a essere messo sotto accusa per la sua relazione extraconiugale con Monica Lewinsky, sebbene in seguito fu assolto dal Senato.

"Guardate i guai in cui si è cacciato Bill Clinton per qualcosa di totalmente insignificante. Hanno cercato di metterlo sotto accusa, il che era assurdo. Eppure, Bush ci ha trascinati in questa orribile guerra con delle bugie, mentendo, dicendo che avevano armi di distruzione di massa, dicendo ogni sorta di cose che si sono poi rivelate false", le sue parole.

Quasi 18 anni dopo l'intervista, Trump, in qualità di presidente degli Stati Uniti, si è lanciato in un attacco congiunto con Israele contro l'Iran il 28 febbraio, con l'obiettivo dichiarato di "eliminare le minacce" portate dalla Repubblica Islamica.

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