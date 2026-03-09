Abbonati / Sostienici
Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiedendo l'immediata rimozione delle sanzioni dell'UE contro l'energia russa. Il capo del governo ha dichiarato di aver avanzato tale proposta in un contesto di minaccia di un forte aumento dei prezzi del petrolio e del gas a causa del conflitto in Medio Oriente.

"Dobbiamo rivedere e sospendere tutte le sanzioni imposte all'energia russa in tutta Europa. Oggi presento questa iniziativa in una lettera alla Presidente della Commissione Europea, la Sig.ra von der Leyen", ha dichiarato in un videomessaggio trasmesso dal canale televisivo M1, come riporta l'agenzia Tass.

La minaccia di un aumento dei prezzi dell'energia in Europa è emersa non solo a causa delle azioni militari della coalizione Epstein (USA-Israele) in Medio Oriente, ma anche a seguito della sospensione del transito del petrolio russo attraverso l'oleodotto Druzhba da parte dell'Ucraina, ha osservato Orbán. "Il blocco petrolifero imposto da Vladimir Zelensky rappresenta la minaccia più grave non solo per l'Ungheria e la Slovacchia, ma anche per l'intera UE", ha sottolineato.

Il petrolio russo non scorre attraverso l'oleodotto Druzhba dal 27 gennaio. Ungheria e Slovacchia hanno chiesto alla Croazia di consentire la consegna del greggio russo tramite l'oleodotto Adriatico. Si prevede che il greggio arriverà al porto croato di Omisalj via mare. Il governo ungherese ha inoltre deciso di fornire alla compagnia ungherese MOL 250.000 tonnellate di petrolio dalle sue riserve strategiche per la raffineria. Queste riserve sono sufficienti per tre mesi.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

