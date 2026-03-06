Abbonati / Sostienici
Pepe Escobar - La guerra per procura tra NATO e Russia in Ucraina: faccia a faccia con gli insider russi più influenti

di Pepe Escobar Strategic Culture

 

di Pepe Escobar Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Perché il trasferimento del 50% dell'aviazione statunitense nel Golfo non è un'esercitazione, ma un'agonia? Perché gli Stati Uniti non hanno ancora capito che il Sud Globale non tollererà più alcuna aggressione?

MOSCA – Quattro anni dopo l'inizio dell'Operazione Militare Speciale (OMS) nel febbraio 2022 – in realtà la guerra per procura tra NATO e Russia fino all'ultimo ucraino – non c'è da stupirsi che ogni corridoio del potere e tavola a Mosca, per giorni, sia stato in fermento per i pro, i contro e innumerevoli sfumature di grigio incastonate in questa violenta conflagrazione de facto in cui gli slavi uccidono gli slavi: uno scenario da sogno per una serie di russofobi inseriti in selezionate "élite" politiche dell'UE.

Quindi, dal punto di vista di un corrispondente estero da 40 anni, redattore responsabile e analista geopolitico, il privilegio di ascoltare i massimi analisti, diplomatici ed esperti militari russi in questo momento critico sull'OMS e oltre, fino al Quadro Generale geopolitico, difficilmente poteva essere eguagliato.

Questo è avvenuto grazie al Club dell'Unità Nazionale – un nuovo e dinamico spazio di discussione ad alto livello istituito a Mosca (ecco il loro canale YouTube) presieduto, tra gli altri, dall'ex Primo Ministro ucraino Nikolai Azarov e dall'economista di primo piano e attuale capo dello Stato dell'Unione Russia-Bielorussia, Sergey Glazyev.

Il mio caro amico Larry Johnson, ex analista della CIA, ed io facciamo ora parte di quella che si potrebbe definire la sezione internazionale del club.

Durante due lunghe sessioni tenutesi negli studi TASS, organizzate da Igor Goncharenko e dal suo instancabile team, abbiamo condotto una serie di interviste, particolarmente cruciali per un pubblico globale. Le interviste hanno confermato quanto sia impossibile comprendere tutte le complesse e interconnesse questioni che ruotano attorno all'OMS senza considerare l'analisi di questi specialisti.

Ecco solo un esempio delle nostre conversazioni.

Alexander Babakov: L'ultra-gentiluomo Babakov è il vicepresidente della Duma e uno dei giocatori più informati in Russia. Questa è la nostra terza conversazione negli ultimi tre mesi. Babakov approfondisce il kabuki delle "negoziazioni" di Ginevra – e oltre.

Andrey Gurulyo : membro della Duma, tenente generale in pensione ed ex comandante della 58ª Armata Combinata. Gurulyov è un vero e proprio tesoro di informazioni militari approfondite. Conduce un'analisi senza filtri dell'OMS, in cui "la Russia non sta facendo guerra con l'Ucraina, ma con l'Occidente collettivo, e mantiene l'iniziativa strategica." Gurulyov sottolinea che l'Europa si sta attivamente preparando alla guerra con la Russia, rafforzando i suoi eserciti e il complesso militare-industriale.

Vasily Prozorov: ex ufficiale SBU dal 1999 al 2018, quando ha disertato in Russia. Sopravvissuto a un tentativo di assassinio a Mosca nel 2024. Prozorov spiega come, dal Maidan del 2014, "l'SBU sia diventata una macchina contro il proprio popolo". In precedenza, l’SBU era impegnato nella lotta contro la criminalità, la corruzione e i crimini economici. Dopodiché, il compito principale è "combattere il dissenso e gli avversari politici".

Gen. Apti Alaudinov: Nel giugno 2012, quando aveva solo 38 anni, Alaudinov divenne il più giovane generale di alto rango nella storia moderna della Russia. Durante lo scontro in Cecenia, il padre e il fratello maggiore di Apti furono uccisi in battaglia contro le forze di Dudayev, così come molti membri della famiglia. Dal 2022 è Segretario del Consiglio per la Sicurezza Economica e Pubblica della Repubblica Cecena. Ecco tutto sull'OMS e oltre – come nel possibile attacco all'Iran – visto dall'intellettuale guerriero per eccellenza.

Ex Primo Ministro dell'Ucraina (2010-2014), Nikolai Azarov: Il signor Azarov è anche co-presidente del Club dell'Unità Nazionale. Questo è estremamente speciale: qui è intervistato dall'unico e solo George Galloway e da me – proprio il giorno del quarto anniversario dell’OMS. Azarov approfondisce come l'OMS, che molti consideravano a breve termine, sia degenerata in una guerra prolungata.

In una testimonianza estremamente commovente, Azarov definisce ciò che sta accadendo una tragedia personale: dopotutto tutta la sua vita è legata sia alla Russia che all'Ucraina. Torna al corso di Kiev dopo il 1991; Maidan – che interpreta come un colpo di stato; e l'escalation intorno al Donbass come fattori chiave che hanno portato all’OMS.

Dettaglia anche come le forniture di armi, i finanziamenti e l'intelligence dai paesi NATO abbiano inevitabilmente prolungato la guerra.

E ora i due bonus

Poi, questi ultimi giorni frenetici a Mosca hanno offerto due bonus – che potrebbero essere particolarmente attraenti per un pubblico globale.

Poco più di una settimana fa, Larry Johnson era in Florida, io a Mosca: ci siamo intervistati a vicenda su tutta la questione del kabuki riguardante l'Iran, proprio mentre Larry aveva ricevuto le migliori informazioni dalle sue fonti CIA che un attacco all'Iran era imminente. Il Quadro Generale, ovviamente, rimane.

Poi intervennero anche le Moire – in questa matrioska di coincidenze propizie: George Galloway ed io ci intervistiamo a vicenda in uno studio di Mosca.

Parliamo dell'Asia occidentale; perché il trasferimento del 50% dell'aviazione statunitense verso il Golfo non è un'esercitazione, ma un'agonia; cosa nascondono i file non pubblicati di Epstein; perché l'Iran non capitola; BRICS vs. NATO: Se l'Iran verrà attaccato, la Cina si schiererà in faccia? La Russia agirà? Perché gli Stati Uniti non hanno ancora capito che il Sud Globale non permetterà più l'aggressione?

Ecco tutto qui: da Mosca, con Grinta. Scavate più a fondo – è davvero qualcosa di speciale.

 

 

 

 

 

 

 

06 Marzo 2026 08:00
06 Marzo 2026 08:00
05 Marzo 2026 15:45
05 Marzo 2026 07:00
04 Marzo 2026 17:03
04 Marzo 2026 17:00
04 Marzo 2026 14:00
04 Marzo 2026 11:30
  25 Febbraio 2026
  16 Dicembre 2025
  02 Febbraio 2026
  05 Febbraio 2026
  01 Marzo 2026
  04 Marzo 2026
  06 Marzo 2026
  17 Ottobre 2025
  05 Marzo 2026
  13 Febbraio 2026
  27 Ottobre 2025
  04 Marzo 2026
  19 Febbraio 2026
  03 Novembre 2025
  13 Febbraio 2026
  06 Marzo 2026
  03 Marzo 2026
  24 Febbraio 2026
  04 Ottobre 2025
  23 Febbraio 2026
  19 Gennaio 2026
  16 Febbraio 2026
  02 Marzo 2026
  27 Febbraio 2026
  15 Gennaio 2026
  24 Giugno 2025
  10 Marzo 2025
  06 Marzo 2026
  12 Maggio 2025
  01 Marzo 2026
  20 Febbraio 2025

