Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Peskov: "Il mondo si è incamminato sulla via di una crisi economica ed energetica"

Il portavoce del Cremlino: crisi in espansione giorno dopo giorno. E conferma i contatti con Serbia e Ungheria per le forniture energetiche

369
Peskov: "Il mondo si è incamminato sulla via di una crisi economica ed energetica"

La guerra si allarga anche agli oleodotti. E il Cremlino, dal canto suo, lancia un allarme che suona come un monito: il mondo si sta incamminando verso una crisi economica ed energetica senza precedenti.

A parlare è il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov. Durante una conferenza stampa - secondo quanto riporta l'agenzia Tass - ha risposto alle domande sui recenti attacchi ucraini contro gli impianti del Consorzio del Caspio, il grande oleodotto che attraversa la Russia meridionale e arriva fino al porto di Novorossijsk. Non è la prima volta, ha ricordato Peskov, che le forze del regime di Kiev prendono di mira quelle infrastrutture. “Sappiamo tutti che il regime di Kiev ha già preso di mira il consorzio in passato. Questo importante oleodotto internazionale ha subito danni ripetutamente».

Sul funzionamento attuale dell'impianto e sulle eventuali ripercussioni per le spedizioni, il portavoce ha però glissato: “Vi consiglio di rivolgervi direttamente alla società del Consorzio del Caspio per capire qual è la situazione in questo momento”.

Ma il punto centrale della conferenza stampa è stato un altro. Secondo Peskov, il mercato petrolifero è ormai completamente cambiato. E la responsabilità, nelle sue parole, è di chi ha scelto la strada del conflitto. “Il mondo si è saldamente incamminato sulla via di una crisi economica ed energetica. Una crisi che si allarga giorno dopo giorno. E il mercato energetico, insieme alle sue infrastrutture, è ormai del tutto trasformato”.

Nonostante lo scenario cupo, Mosca non sembra intenzionata a restare a guardare. Peskov ha rivelato che la Russia ha ricevuto “un gran numero di richieste” da parte di consumatori alternativi, cioè di Paesi che vogliono rifornirsi di energia nonostante le sanzioni e le tensioni. “Siamo in trattativa - ha spiegato - per fare in modo che la situazione giri a nostro vantaggio”.

E l'Europa? Peskov ha voluto chiarire un punto: i contatti con Belgrado e Budapest restano aperti. “Siamo in comunicazione con Serbia e Ungheria”, ha detto. Due Paesi che, in un continente sempre più diviso, continuano a guardare a Est per tenere accese le luci e le fabbriche.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Orbán: "L'Europa verso una delle peggiori crisi energetiche di tutti i tempi"

Orbán: "L'Europa verso una delle peggiori crisi energetiche di tutti i tempi"

07 Aprile 2026 17:31
"Falsa mappa della sicurezza collettiva". L'accusa di Cuba al capo del Pentagono

"Falsa mappa della sicurezza collettiva". L'accusa di Cuba al capo del Pentagono

07 Aprile 2026 16:51
La crisi che sta affrontando l'ONU è causata dall'Occidente

La crisi che sta affrontando l'ONU è causata dall'Occidente

04 Aprile 2026 17:29
Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

04 Aprile 2026 15:40
"Non torneremo alla normalità nel prossimo futuro". Il responsabile dell’energia dell’UE

"Non torneremo alla normalità nel prossimo futuro". Il responsabile dell’energia dell’UE

02 Aprile 2026 19:00
L'Argentina dichiara persona non grata l'incaricato d'affari iraniano

L'Argentina dichiara persona non grata l'incaricato d'affari iraniano

02 Aprile 2026 16:29
Russia e India: TV BRICS mette in rete i ricercatori del futuro su clima ed energia

Russia e India: TV BRICS mette in rete i ricercatori del futuro su clima ed energia

02 Aprile 2026 16:15
Foreign Policy: «Teheran sta tendendo una trappola a Trump»

Foreign Policy: «Teheran sta tendendo una trappola a Trump»

02 Aprile 2026 10:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. L'ultima minaccia di Trump all'Iran: "Un'intera civiltà morirà stanotte"

468193
NORD-AMERICA

Scacco matto a Hormuz. Intervista esclusiva a Pepe Escobar (VIDEO)

22332
RUSSIA

Crisi energetica. La proposta di Putin al resto del mondo

17062
ASIA

"Sapevano perfettamente che bombardando l'Iran avrebbero bombardato anche noi" - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

16667
EUROPA

SpetsNaz. Lo scenario della CIA per la destituzione di Zelenskij

16270
EUROPA

Nato in frantumi: l'ultimatum di Trump a Kiev e il "gran rifiuto" europeo

16141
EUROPA

Ultimatum da Mosca e paralisi da Bruxelles: la morsa si stringe sull'Ucraina

12900
EUROPA

Mohammed Safa: l'ONU si prepara per il possibile uso di armi atomiche

11947
EUROPA

Orbán: "L'Europa verso una delle peggiori crisi energetiche di tutti i tempi"

RUSSIA

Peskov: "Il mondo si è incamminato sulla via di una crisi economica ed energetica"

AMERICA LATINA

"Falsa mappa della sicurezza collettiva". L'accusa di Cuba al capo del Pentagono

RUSSIA

La crisi che sta affrontando l'ONU è causata dall'Occidente

AMERICA LATINA

Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

"Non torneremo alla normalità nel prossimo futuro". Il responsabile dell’energia dell’UE

AMERICA LATINA

L'Argentina dichiara persona non grata l'incaricato d'affari iraniano

RUSSIA

Russia e India: TV BRICS mette in rete i ricercatori del futuro su clima ed energia

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech di Alessandro Bartoloni AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

  • 30 Marzo 2026 15:14
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO) di Loretta Napoleoni Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

  • 05 Aprile 2026 11:00
Quando l'Occidente tace: il genocidio annunciato e il silenzio dei complici di Fabrizio Verde Quando l'Occidente tace: il genocidio annunciato e il silenzio dei complici

Quando l'Occidente tace: il genocidio annunciato e il silenzio dei complici

  • 07 Aprile 2026 16:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele di Michelangelo Severgnini La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

  • 04 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera   Una finestra aperta Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

  • 07 Aprile 2026 08:00
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch" di Francesco Santoianni F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

  • 06 Aprile 2026 17:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo di Giuseppe Giannini Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

  • 03 Aprile 2026 07:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53 di Michele Blanco Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

  • 02 Aprile 2026 14:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti