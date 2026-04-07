Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

di CGTN

Ogni cultura ha il suo modo di onorare la memoria di chi non c’è più. In Italia, la Festa di Ognissanti rappresenta un momento di silenzio e raccoglimento; in Cina, la Festa di Qingming è l’occasione in cui le famiglie si riuniscono per ricordare gli antenati. Due tradizioni lontane, accomunate dallo stesso bisogno umano di tenere vivo il legame con le proprie radici.

Nella Festa di Qingming, si esprime il proprio cordoglio verso i defunti. Tenere a cuore la storia e commemorare gli eroi è sempre stato per presidente Xi Jinping, ciò a cui tiene profondamente e ciò che lo spinge ad agire di conseguenza. Ma c’è un tratto che rende unica questa celebrazione: il Qingming cade in primavera. Non per caso. Nella tradizione cinese, il risveglio della natura e la memoria dei defunti camminano fianco a fianco. La primavera, stagione della rinascita, simbolo di vita e speranza, diventa così il momento più naturale per ricordare coloro che ci hanno lasciato.

Ed è proprio qui che nasce il cambiamento. Oggi, i cinesi non vanno più solo a “guardare i fiori”, ma vivono i fiori. A Pechino, Wuhan e Xi’an, i tradizionali eventi primaverili si trasformano in esperienze a tutto tondo: mercati artigianali sotto i ciliegi, laboratori per bambini, raccolta del tè nelle piantagioni. Nel giardino di Luquan, i visitatori imparano l’antica arte del tè “Qingming”, raccogliendolo e lavorandolo con le proprie mani. Non si vende più solo un paesaggio, ma un’esperienza.

E i numeri lo confermano: le ricerche di viaggi legati alla primavera sono aumentate vertiginosamente. Nella sola provincia di Hubei, si prevede di organizzare entro maggio oltre quattrocento eventi tra musica, sport e tradizione, con l’obiettivo di prolungare la permanenza dei visitatori e trasformare un momento rituale in un’occasione di sviluppo.

Ma c’è un aspetto più profondo. La Festa di Qingming non ha perso la sua anima. Continua a essere il giorno del ricordo, ma oggi è anche un ponte tra passato e presente, dove la memoria si intreccia con la scoperta e il rispetto per la tradizione si unisce alla voglia di comunità. Come in Italia, dove Ognissanti resta un giorno di profonda identità collettiva, anche in Cina questa festa primaverile si reinventa. E forse ci insegna che le radici più antiche, se accarezzate dal sole giusto, sanno fiorire in forme sempre nuove.