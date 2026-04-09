Perché il cessate il fuoco di Trump è già fallito || Andrea Zhok



Storia in diretta di Loretta Napoleoni

In questa intervista esclusiva de l'AntiDiplomatico, il professor Andrea Zhok analizza i drammatici sviluppi delle ultime ore in Medio Oriente.

Mentre il mondo sperava in una tregua mediata dal Pakistan e annunciata da Trump, i bombardamenti su Beirut e le tensioni sullo Stretto di Hormuz riportano l'orologio dell'apocalisse indietro di 24 ore. Perché Israele è stato escluso dalle trattative?

Qual è il vero potere di Netanyahu su Donald Trump? E soprattutto, perché l’Europa resta a guardare mentre il rischio di un collasso energetico ed economico bussa alle nostre porte?

Loretta Napoleoni *Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPA, Economia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism