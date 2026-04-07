"Falsa mappa della sicurezza collettiva". L'accusa di Cuba al capo del Pentagono

Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha affermato che il Segretario alla Guerra statunitense Pete Hegseth sta "tentando di imporre una falsa mappa della sicurezza collettiva" alla regione.

"Mentre elogia la screditata Dottrina Monroe e il suo Corollario Trump, e ignora la storia latinoamericana e il vero significato del Sud globale, il Segretario alla Guerra statunitense sta tentando di imporre una falsa mappa della sicurezza collettiva alla nostra America, dove si dovrebbe applicare il principio della 'pace attraverso la forza'", ha dichiarato Rodríguez sul suo account X.

Mientras alaba la desprestigiada Doctrina Monroe y su Corolario Trump, y desconoce la historia latinoamericana y el verdadero significado del Sur Global; el Secretario de Guerra de #EEUU intenta imponer a Nuestra América un falso mapa de seguridad colectiva donde aplicar "la paz… pic.twitter.com/OJuAE0TVTL — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 7, 2026

A suo avviso, queste azioni mirano a "distruggere l'unità latinoamericana e caraibica", nonché a "indebolire il Sud globale nella sua richiesta di un nuovo ordine mondiale democratico, inclusivo ed equo, in cui giustizia, cooperazione e solidarietà siano il fondamento per uno sviluppo sostenibile per tutti".

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