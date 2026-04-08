La Cina risponde a Trump sui negoziati con l'Iran

Pechino continuerà a svolgere un ruolo costruttivo e a contribuire al ripristino della pace e della sicurezza nel Golfo Persico e in Medio Oriente, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, in risposta alle affermazioni del presidente statunitense Donald Trump secondo cui la Cina avrebbe convinto l'Iran a negoziare un cessate il fuoco.

La portavoce ha sottolineato che, fin dall'inizio della guerra nella regione - scatenata dall'aggressione congiunta di Stati Uniti e Israele (coalizione Epstein) contro la Repubblica Islamica - il gigante asiatico si è adoperato attivamente per promuovere la pace e porre fine al conflitto.

Martedì, Trump ha dichiarato di ritenere che Pechino sia riuscita a convincere Teheran ad accettare di negoziare una tregua.

Anche Mao ha espresso il suo sostegno agli sforzi di mediazione intrapresi da paesi come il Pakistan, con il quale la Cina ha proposto congiuntamente un'iniziativa in cinque punti per ripristinare la pace e la stabilità nella regione.

Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane, dopo oltre un mese di ostilità. Washington ha indicato di aver ricevuto da Teheran una proposta in dieci punti, che ha considerato "una base praticabile" per i negoziati. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano, a sua volta, ha dichiarato che gli Stati Uniti "sono stati costretti ad accettare" tale proposta.

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