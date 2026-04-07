"L'Europa si sta dirigendo verso una delle peggiori crisi energetiche di tutti i tempi", ha dichiarato il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán in una conferenza stampa congiunta con il Vicepresidente degli Stati Uniti James David Vance. "Se non agiamo tempestivamente, assisteremo a carenze di energia, petrolio e gas", ha precisato.

Il leader ungherese ha affermato di aver discusso della risoluzione del conflitto in Ucraina durante il colloquio con Vance e ha ribadito il suo sostegno agli sforzi di pace degli Stati Uniti. Orbán ha sottolineato che molti uomini di etnia ungherese stanno morendo in combattimento e vengono "trascinati al fronte con brutali misure coercitive, dove poi muoiono". Nel frattempo, Budapest resta pronta ad ospitare eventuali negoziati di pace.

"La strategia di sostenere gli ucraini è fallita", ha ammesso Orbán, aggiungendo che fin dall'inizio "era un'idea estremamente bizzarra" sfidare "un Paese che gode di risorse energetiche e materie prime illimitate", riferendosi alla Russia.